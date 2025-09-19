Dagens PS
JPMorgan: Wall Street balanserar på slak lina

Wall Street
Nu kommer en ny AI-varning för Wall Street. Denna gång från JPMorgans börsproffs. (Foto: Richard Drew/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Börsfesten håller i sig på Wall Street men den riskerar att få ett abrupt slut om företagens AI-vinster inte infrias, varnar JPMorgans aktieproffs.

Enligt experterna på JPMorgan, som är USA:s största bank, är hotet mot det teknikdrivna börsrallyt på Wall Street om uteblivna AI-vinster större än de rådande geopolitiska spänningarna.

Det berättar Bloomberg.

Varnar för större bakslag på Wall Street

”Det är så mycket fokus på AI att en viss besvikelse kan leda till en större tillbakagång”, varnar Kerry Craig, global marknadsstrateg på bankjätten.

På Wall Street driver den starka efterfrågan på AI, artificiell intelligens, i kombination med högt ställda förväntningar om fler räntesänkningar indexen till nya rekord.

Läs även: Historiskt talar Feds sänkning för fortsatt USA-rally DagensPS

Då kan aktiemarknaden falla pladask

Men kommer det en vinstnedgång är risken hög, enligt bedömarna, för att det kan utlösa en aktieutförsäljning i en omfattning som skjuter vinsterna i företagen i sank.

I april fick Wall Street uppleva brutal smärta, då som en effekt av president Trumps aggressiva tullpolitik.

Det finns risk, enligt JPMorgans Kerry Craig, att marknaden omprövar synen på vinsttillväxten i vissa företag med tanke på de enorma investeringar som sker i AI och som ännu inte burit frukt i intäkter.

Läs även: Mannen som blankade Enron varnar för AI-bubbla Realtid

Så olika ser strategerna på USA-börsen

I bjärt kontrast till strategerna Sharon Bell och Christian Mueller-Glissmann på Goldman Sachs, som varnar för att aktier i Europa kan hamna på AI-efterkälke gentemot USA och därför nu ligger ”längst ner på inköpslistan” hos aktieinvesterare, menar Craig på JPMorgan att Europas marknader kan lyfta med stöd från finanspolitiken.

Den japanska börsen kan å sin sida, tror han, få ett uppsving från företagsreformer, och han tycker också att tillväxtmarknader har attraktiva värderingar.

Däremot anser den globala marknadsstrategen på Wall Street-banken att uppsidan ser mindre ut för amerikanska aktier.

Läs mer: Aktier i Europa i kylskåpet – ”längst ner på inköpslistan” DagensPS

Läs också: Är AI-bubblan på väg att spricka? DagensPS

Missa inte: Ekonom varnar för AI-krasch – värre än IT-bubblan DagensPS

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

