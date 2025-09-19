Börsfesten håller i sig på Wall Street men den riskerar att få ett abrupt slut om företagens AI-vinster inte infrias, varnar JPMorgans aktieproffs.
JPMorgan: Wall Street balanserar på slak lina
Mest läst i kategorin
Här kan det bli utdelningsregn 2026 – stora skillnader mellan bankerna
Det är långt kvar till börsens säsong för utdelningar på senvåren men redan nu går det att ana var det kan bli bra klirr på kontot för aktieägarna. För utdelningsjägare som vill hitta avkastning i banksektorn kan det verkligen löna sig att välja rätt bankaktie att satsa på. Läs även: Feds ränteprognos för 2026 våt …
Gardell om börsens supertrend: "Borde skett tidigare"
De senaste åren har avknoppningar blivit ett allt vanligare fenomen för bolagen att skapa värde på Stockholmsbörsen något som applåderas av finansmannen Christer Gardell. Och nu verkar trenden har tilltagit med spekulationer om många fler nya bolag som kan knoppas av från någon av de största svenska aktiebolagen. Läs mer: Svolder avslöjar tre nya aktiefynd: …
Elon Musk på väg att ta tillbaka sina miljarder
Teslas vd Elon Musk är nära att ta tillbaka de tiotals miljarder dollar han förlorade under den massiva bojkotten mot den amerikanska elbilstillverkaren. Musks tvivelaktiga politiska utspel när han jobbade åt Trump i Vita huset utlöste våldsamma protester världen runt och fick försäljningen av Teslas bilar att rasa till botten. För Elon Musk personligen innebar …
Intels aktier rusar efter Nvidia-besked
Krisande Intels aktier stack i väg upp med omkring 33 procent på nyheten om att Nvidia investerar 5 miljarder dollar i bolaget. I ett pressmeddelande skriver Nvidia att investeringen på 5 miljarder dollar är en del av en överenskommelse om att samutveckla datacenter- och PC-chip med den krisdrabbade chiptillverkaren, berättar CNBC. Investeringens andel från Nvidia …
Kapar 800 miljoner: Var tionde får gå
Pappers- och förpackningsindustrin krisar. Nu sparkar Billerud 11 procent av sina anställda och lägger ett sparpaket på 800 miljoner. Rubriken är ”Billerud initierar kostnadsbesparingar för att stärka konkurrenskraften” och som alltid är ”initierar kostnadsbesparingar” en eufemism för att sparka folk. I Billeruds (börskurs Billerud) fall handlar det om att minska antalet anställda med 650 personer …
Enligt experterna på JPMorgan, som är USA:s största bank, är hotet mot det teknikdrivna börsrallyt på Wall Street om uteblivna AI-vinster större än de rådande geopolitiska spänningarna.
Det berättar Bloomberg.
Varnar för större bakslag på Wall Street
”Det är så mycket fokus på AI att en viss besvikelse kan leda till en större tillbakagång”, varnar Kerry Craig, global marknadsstrateg på bankjätten.
På Wall Street driver den starka efterfrågan på AI, artificiell intelligens, i kombination med högt ställda förväntningar om fler räntesänkningar indexen till nya rekord.
Läs även: Historiskt talar Feds sänkning för fortsatt USA-rally DagensPS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Då kan aktiemarknaden falla pladask
Men kommer det en vinstnedgång är risken hög, enligt bedömarna, för att det kan utlösa en aktieutförsäljning i en omfattning som skjuter vinsterna i företagen i sank.
I april fick Wall Street uppleva brutal smärta, då som en effekt av president Trumps aggressiva tullpolitik.
Det finns risk, enligt JPMorgans Kerry Craig, att marknaden omprövar synen på vinsttillväxten i vissa företag med tanke på de enorma investeringar som sker i AI och som ännu inte burit frukt i intäkter.
Läs även: Mannen som blankade Enron varnar för AI-bubbla Realtid
Så olika ser strategerna på USA-börsen
I bjärt kontrast till strategerna Sharon Bell och Christian Mueller-Glissmann på Goldman Sachs, som varnar för att aktier i Europa kan hamna på AI-efterkälke gentemot USA och därför nu ligger ”längst ner på inköpslistan” hos aktieinvesterare, menar Craig på JPMorgan att Europas marknader kan lyfta med stöd från finanspolitiken.
Den japanska börsen kan å sin sida, tror han, få ett uppsving från företagsreformer, och han tycker också att tillväxtmarknader har attraktiva värderingar.
Däremot anser den globala marknadsstrategen på Wall Street-banken att uppsidan ser mindre ut för amerikanska aktier.
Läs mer: Aktier i Europa i kylskåpet – ”längst ner på inköpslistan” DagensPS
Läs också: Är AI-bubblan på väg att spricka? DagensPS
Missa inte: Ekonom varnar för AI-krasch – värre än IT-bubblan DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.
Senaste nytt
JPMorgan: Wall Street balanserar på slak lina
Börsfesten håller i sig på Wall Street men den riskerar att få ett abrupt slut om företagens AI-vinster inte infrias, varnar JPMorgans aktieproffs. Enligt experterna på JPMorgan, som är USA:s största bank, är hotet mot det teknikdrivna börsrallyt på Wall Street om uteblivna AI-vinster större än de rådande geopolitiska spänningarna. Det berättar Bloomberg. Varnar för …
Börsraketens vd: ”Det är bara början på början”
Uppstickare, börsraket eller ett världsledande modernt svenskt tech-bolag? Alla epiteten går att sätta på skånska MilDef som efter en otrolig tillväxtresa blivit Sveriges näst största noterade aktör i försvarssektorn efter jätten Saab. Förutom 200 procent plus på börsen de senaste tre åren, och tiodubbelt antal aktieägare, så har man på kort tid hunnit med att …
Historiskt talar Feds sänkning för fortsatt USA-rally
När marknaderna nosat på rekordnivåer och USA:s centralbank sänkt räntorna har börsriktmärket S&P 500 fortsatt upp under 90 procent av tiden det följande börsåret. ”Feds räntesänkningar nära marknadstoppen har historiskt sett lett till ytterligare vinster, men inte linjärt”, skriver Keith Lerner, chefsstrateg på Truist, som undersökt de här samverkande faktorerna under lång tid. Det berättar …
Rackarspel: USA och Saudi i maskopi om priset på olja
Trots det fallande oljepriset har OPEC+ överraskat marknaden med ännu en produktionshöjning. Tidigare försök att pressa upp priset är som bortblåsta. Vad ligger bakom den nya strategin? Priset på olja har fått sig en rejäl törn under 2025. Även om svenska politiker gärna vill ta åt sig äran för att bensin och diesel fallit ner …
Staten noterar posten på börsen
Posti, det finska postväsendet, ska börsnoteras. Det framgår av uppgifter som finska Statsårdet gått ut med på fredagen om planerna för finska posten. "börsnotering av Posti Groups aktier kunna vara ett bra sätt att stödja Postis konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter", skriver finska myndigheten Statsrådet. MISSA INTE: Hasse Aro på TV3 vägrar gå i pension Posten säljs …