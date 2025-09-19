JPMorgan: Wall Street balanserar på slak lina

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Då kan aktiemarknaden falla pladask

Men kommer det en vinstnedgång är risken hög, enligt bedömarna, för att det kan utlösa en aktieutförsäljning i en omfattning som skjuter vinsterna i företagen i sank.

I april fick Wall Street uppleva brutal smärta, då som en effekt av president Trumps aggressiva tullpolitik.

Det finns risk, enligt JPMorgans Kerry Craig, att marknaden omprövar synen på vinsttillväxten i vissa företag med tanke på de enorma investeringar som sker i AI och som ännu inte burit frukt i intäkter.

Så olika ser strategerna på USA-börsen

I bjärt kontrast till strategerna Sharon Bell och Christian Mueller-Glissmann på Goldman Sachs, som varnar för att aktier i Europa kan hamna på AI-efterkälke gentemot USA och därför nu ligger ”längst ner på inköpslistan” hos aktieinvesterare, menar Craig på JPMorgan att Europas marknader kan lyfta med stöd från finanspolitiken.

Den japanska börsen kan å sin sida, tror han, få ett uppsving från företagsreformer, och han tycker också att tillväxtmarknader har attraktiva värderingar.

Däremot anser den globala marknadsstrategen på Wall Street-banken att uppsidan ser mindre ut för amerikanska aktier.

