Getty skrotar Shutterstock-fusionen – aktien rasar 30 procent

Detta går bolagen miste om

Getty och Shutterstock hade räknat med synergier på 150 till 200 miljoner dollar, motsvarande 1 459 till 1945 miljoner kronor, inom tre år. Därutöver en samlad omsättning kring 2 miljarder dollar, eller 19,4 miljarder kronor, till stor del återkommande abonnemangsintäkter, enligt bolagens egna uppgifter.

Nu står två bolag kvar var för sig i en krympande marknad. Shutterstocks omsättning föll nästan 18 procent under första kvartalet, till 199 miljoner dollar, eller 1 935 miljoner kronor, enligt bolagets rapport.

För sparare med medieaktier är fallet en konkret påminnelse om att regulatorisk risk kan radera ett helt case på en förmiddag.

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Så påverkas svenska sparare och bolag

Den bredare lärdomen når långt utanför bildbyråernas London. CMA har blivit en av världens mest ingripande grindvakter för global M&A. Svenska bolag med brittiska verksamheter eller expansionsplaner över Nordsjön får räkna med samma granskning.

AI-kopplingen väger minst lika tungt. Getty tecknade nyligen ett visningsavtal med OpenAI om bilder i ChatGPT, samma sorts licensintäkter som bolaget nu lutar sig mot när fusionslyftet uteblir. Getty har dessutom tvingats slåss dyrt i domstol för sina rättigheter, något Dagens PS beskrivit i bolagets kostsamma AI-strid.

PS analys

Fusionen hade knappast löst grundproblemet. Stock-modellen krymper när vem som helst kan generera en bild i ChatGPT, och ökad storlek hade mest köpt tid.

Mer avslöjande är att Getty hellre offrar en affär värd miljarder än gör sig av med sin redaktionella verksamhet. Den tillgången har blivit bolagets hävstång i licensavtalen med AI-jättarna, och priset för att lämna ifrån sig den blev för högt. Ägande av rättighetsskyddat originalmaterial ger i dag förhandlingsläge mot bolagen som bygger AI-modellerna.

Det är också en förtroendesignal från Getty att de tror på bolagets framtid långsiktigt, även utan fusionen.

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