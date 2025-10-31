AI-avtal får fotosajten att rusa på börsen

Getty Images, sajten som främst är känd för att tillhandahålla bilder och fotografier, steg kraftigt på New York-börsen på fredagen.

Orsaken var att bolaget offentliggjort ett flerårigt globalt licensavtal med den snabbväxande AI-plattformen Perplexity.

Samarbetet innebär att Perplexity får tillgång till Gettys omfattande bibliotek av både redaktionella och kreativa bilder, som ska integreras i företagets AI-drivna sök- och upptäcktsverktyg, skriver CNBC.

Rejäl uppgång

Enligt bolagen ska avtalet förbättra hur bilder visas i Perplexitys plattformar, med tydliga källhänvisningar och länkar till ursprungligt material.

Genom att använda Gettys API-teknologi kan Perplexity ge användarna tillgång till licensierade bilder direkt i sina tjänster, samtidigt som det stärker skyddet för upphovsrätt och bildbyråns intäktsmodell.

Marknaden reagerade positivt på beskedet. Getty Images aktie steg inledningsvis med omkring 50 procent i tidig handel, för att senare stabiliseras på en något lägre nivå.