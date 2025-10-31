Dagens PS
AI-avtal får fotosajten att rusa på börsen

perplexity
Perplexity är den hajpade AI-tjänsten som nu kommer att använda sig av Getty Images bildbank. (Foto: Richard Drew/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Getty Images har stämt AI-verktyg som har använt företagets bilder. Nu väljer man att ingå ett avtal med Perplexity – och det fick aktien att peka rakt uppåt.

Getty Images, sajten som främst är känd för att tillhandahålla bilder och fotografier, steg kraftigt på New York-börsen på fredagen.

Orsaken var att bolaget offentliggjort ett flerårigt globalt licensavtal med den snabbväxande AI-plattformen Perplexity.

Samarbetet innebär att Perplexity får tillgång till Gettys omfattande bibliotek av både redaktionella och kreativa bilder, som ska integreras i företagets AI-drivna sök- och upptäcktsverktyg, skriver CNBC.

Rejäl uppgång

Enligt bolagen ska avtalet förbättra hur bilder visas i Perplexitys plattformar, med tydliga källhänvisningar och länkar till ursprungligt material.

Genom att använda Gettys API-teknologi kan Perplexity ge användarna tillgång till licensierade bilder direkt i sina tjänster, samtidigt som det stärker skyddet för upphovsrätt och bildbyråns intäktsmodell.

Marknaden reagerade positivt på beskedet. Getty Images aktie steg inledningsvis med omkring 50 procent i tidig handel, för att senare stabiliseras på en något lägre nivå.

Avtalen diskuteras intensivt

Uppgången följer på en period av ökat intresse för licensieringsavtal mellan etablerade medieaktörer och AI-bolag som söker laglig tillgång till upphovsrättsskyddat material.

Perplexity, som utvecklat en AI-driven sökmotor och en egen webbläsare kallad Comet, utmanar techjättar som Google och OpenAI genom att kombinera direkta svar med källhänvisningar.

Företaget har under det senaste året tecknat flera samarbetsavtal med internationella mediehus som Time och Der Spiegel och infört en intäktsdelningsmodell för att möta kritik kring användningen av skyddat innehåll, skriver Reuters.

Har försvarat sina bilder

Getty Images har samtidigt varit en av de mest aktiva aktörerna när det gäller att försvara bildrättigheter i AI-sammanhang.

Bolaget har tidigare stämt Stability AI för otillåten användning av dess bildmaterial i träningsdata. Genom det nya avtalet stärker Getty sin position som en partner snarare än en motpart till AI-utvecklare.

Kan gynna båda parter

Samarbetet ses som ytterligare ett steg i den pågående omvandlingen av medie- och innehållsbranschen, där licensierade datakällor blir allt viktigare för att bygga tillförlitliga och rättssäkra AI-tjänster.

Även om de ekonomiska villkoren inte har offentliggjorts väntas affären bidra till ökade intäkter för Getty och ge Perplexity ett försprång i kampen om att erbjuda högkvalitativa sökresultat med korrekt bildhantering.

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

