Från biljonär till miljardär – Ingen drömsommar för Elon Musk

Bra dag för Mark

Ironiskt nog gick det mycket bättre för just Metas ägare igår. Samma dag som Musk förlorade miljarder rusade Meta-aktien med över 10 procent, vilket ökade Zuckerbergs förmögenhet med 19,1 miljarder dollar. En direkt kontrast som visar hur snabbt kapital kan flytta mellan tech-jättarna beroende på börsens humör.



Det svänger i Amazon

Det finns flera exempel på hur förmögenheter snabbt kan gå upp och ned. Jeff Bezos, Amazons grundare, är ett annat exempel. Hans förmögenhet har vid upprepade tillfällen svängt med tiotals miljarder dollar i takt med Amazons kvartalsrapporter.

Och Larry Ellison på Oracle minns säkert september förra året tydligt. Då rusade aktien med över 30 procent på en enda handelsdag. Ellisons förmögenhet ökade med mellan 89 och 101 miljarder dollar den dagen. Det är den största enskilda dagsökningen som någonsin uppmätts av Bloombergs miljardärsindex.

Värden på papper

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Att det kan bli så här stora svängningar i förmögenheter beror förstås på att de är helt beroende av aktierkurser. När man räknar på Musks, Ellisons eller Zuckerbergs rikedomar handlar det om börsens uppskattning av vad deras aktieposter skulle vara värda om de såldes just den dagen.

Det är en avgörande skillnad mot till exempel en fastighetsförmögenhet, som inte omvärderas i realtid utifrån marknadens humör.

Koncentrationen påverkar

Det finns tre faktorer till: För det första har techmagnaterna merparten av sin förmögenhet i ett enda bolag. En kursrörelse på några procent slår därför igenom med full kraft på deras totala nettoförmögenhet.

För det andra är bolag som SpaceX, Oracle, Meta och Nvidia värderade utifrån framtida AI-relaterade förväntningar. Inte på dagens intäkter och vinster. Sådana förväntningar kan skifta snabbt.

Känslighet för enskilda ordrar

Den tredje orsaken är att flera av bolagen är relativt nynoterade. Alternativt har få aktier som handlas fritt i förhållande till grundarens innehav. Bägge delarna gör aktiekursen mer känslig för enskilda köp- och säljorder.

Resultatet är en förmögenhetsrace där rangordningen kan ändras flera gånger i veckan. Utan att någonting i det underliggande bolaget eller i Elon Musks situation faktiskt förändrats i grunden.