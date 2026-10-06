Exportbesked kan lyfta drönarbolagen – marginalen över 20 procent

Exporten är nästa steg

Ukrainska försvarsbolag behöver i dag exporttillstånd från staten för att sälja utomlands, och leveranser till den egna armén har en fastställd marginal.

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”Levererar du till den ukrainska sidan har du en fastställd marginal på 20 procent. Kan vi leverera utanför Ukraina har man marginaler som är klart över 20 procent på en genomsnittlig affär.”

Han ser därför ett fredsavtal som positivt för portföljen, eftersom exporttillstånden då väntas släppas, och pekar på förfrågningar från Asien, USA och Kanada.

Front Ventures har med flit avstått från tillverkare av enkla FPV-drönare i stora volymer, som Malmgren bedömer påverkas mest av en vapenvila, och valt specialiserade komponent- och systembolag.

I juni ledde Front Ventures första kapitalrundan i radarbolaget Molfar, som bygger flyttbara radarsystem för små drönare.

”Alltså inte byggda för att upptäcka flygplan och kryssningsmissiler. Det är ett gap i marknaden just nu som vi försöker adressera”, säger Malmgren.

Fonder ska följa med in

Finansinspektionen registrerade Front Ventures som AIF-förvaltare i september, vilket gör att fonder som inte får eller inte vill investera direkt i Ukraina kan gå in i enskilda affärer tillsammans med bolaget.

”Vi siktar på kapitalrundor där investeringen ligger mellan 30 och 70 miljoner euro, antingen som lead-investerare eller som delinvesterare i en större runda på kanske 100 till 200 miljoner. Just nu har vi två till tre affärer vi diskuterar i det spektrumet”, säger han.

Med eurokursen 11,25 kronor blir det 340 till 790 miljoner kronor per affär. Det är upp till 15,7 gånger de 50,2 miljoner kronor som emissionen i maj gav före kostnader.

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I oktober ställer Front Ventures ut på en försvarsmässa i Prag, där ett av portföljbolagen lanserar en ny produkt.

”Värdet på bolaget drivs av vad portföljbolagen gör, vad de lanserar och vilka kontrakt de får”, säger Malmgren som ser med tillförsikt på utvecklingen.