Exportbesked kan lyfta drönarbolagen – marginalen över 20 procent

Ett fredsavtal i Ukraina skulle höja marginalerna i försvarsinvesteraren Front Ventures ukrainska portföljbolag, enligt vd Jonas Malmgren. Bolaget, som nyligen registrerats som AIF-förvaltare, vill nu ta in fonder i kapitalrundor på upp till 70 miljoner euro.
Malmgren, tidigare teknisk officer i Försvarsmakten, kom hem från en veckas resa i Ukraina i slutet av september.
”Det jag tror en del underskattar är att en del ukrainska bolag faktiskt är mycket större än vad man tror. Många av dem har ett antal tusen anställda och driver produktion på flera sajter runt om i Ukraina och även utanför”, säger han i en intervju i PS Studio.
Ryssland avfyrade 2 800 jetdrivna drönare
Ryssland avfyrade 2 800 jetdrivna drönare mot Ukraina i augusti och har tagit ledningen i luftkriget, vilket på några månader har pressat fram snabbare jaktdrönare.
Malmgren hade med sig motorer från portföljbolaget Aeromotors till studion. Bolaget är en av få ukrainska tillverkare som gör hela motorn i egen fabrik, och magneten är den enda del som fortfarande kommer från Kina.
”Den här varianten av motor fanns inte för sex månader sedan”, säger han.
För ett halvår sedan låg jaktdrönarna på cirka 300 kilometer i timmen, och med de nya motorerna når de 400 till 600 kilometer i timmen trots att de fortfarande drivs med propeller.
En enkel drönarmotor kostar från 20 dollar, de större upp till 2 000 dollar styck.
I Front Ventures portfölj ingår bl.a. tillverkaren Aeromotor. Med sex av Aeromotors större motorer lyfter en tung lastdrönare 660 kilo, 110 kilo per motor, och Ukraina har enligt Malmgren använt sådana drönare för att släppa markrobotar med vapentorn bakom de ryska linjerna.
Exporten är nästa steg
Ukrainska försvarsbolag behöver i dag exporttillstånd från staten för att sälja utomlands, och leveranser till den egna armén har en fastställd marginal.
”Levererar du till den ukrainska sidan har du en fastställd marginal på 20 procent. Kan vi leverera utanför Ukraina har man marginaler som är klart över 20 procent på en genomsnittlig affär.”
Han ser därför ett fredsavtal som positivt för portföljen, eftersom exporttillstånden då väntas släppas, och pekar på förfrågningar från Asien, USA och Kanada.
Front Ventures har med flit avstått från tillverkare av enkla FPV-drönare i stora volymer, som Malmgren bedömer påverkas mest av en vapenvila, och valt specialiserade komponent- och systembolag.
I juni ledde Front Ventures första kapitalrundan i radarbolaget Molfar, som bygger flyttbara radarsystem för små drönare.
”Alltså inte byggda för att upptäcka flygplan och kryssningsmissiler. Det är ett gap i marknaden just nu som vi försöker adressera”, säger Malmgren.
”Vi siktar på kapitalrundor där investeringen ligger mellan 30 och 70 miljoner euro, antingen som lead-investerare eller som delinvesterare i en större runda på kanske 100 till 200 miljoner. Just nu har vi två till tre affärer vi diskuterar i det spektrumet”, säger han.
Med eurokursen 11,25 kronor blir det 340 till 790 miljoner kronor per affär. Det är upp till 15,7 gånger de 50,2 miljoner kronor som emissionen i maj gav före kostnader.
I oktober ställer Front Ventures ut på en försvarsmässa i Prag, där ett av portföljbolagen lanserar en ny produkt.
”Värdet på bolaget drivs av vad portföljbolagen gör, vad de lanserar och vilka kontrakt de får”, säger Malmgren som ser med tillförsikt på utvecklingen.