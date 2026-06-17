Bedragare på Facebook tillåts komma tillbaka

Nu visar en ny granskning från Euronews hur den ekonomiska drivkraften bakom desinformationen fungerar, och varför den är så svår att stoppa.

Avstängda var tillbaka efter en månad

Teknikorganisationen What To Fix och faktakontrollgruppen Raskrinkavanje granskade över 290 Facebook-sidor som flaggats minst tio gånger av Metas egna faktakontrollpartners.

Bland de konton som var svartlistade fick 84 procent tillgång igen. Över hälften var tillbaka inom en månad. I vissa fall varade avstängningen bara två dagar.

”Det tyder på att Meta kan ha låtit avstängda aktörer fortsätta tjäna pengar på innehåll på Facebook, trots att företaget korrekt identifierat dem”, skriver forskarna.

Metas nya program bjöd in regelbrytare

Meta slog 2024 ihop sina betalströmmar till ett nytt inbjudningsbaserat program. Ytterligare nio konton som flaggats upprepade gånger för falsk information bjöds in igen enligt Euronews.

Det innebär att samma mekanism som driver desinformation i sydöstra Europa även påverkar svenska användare. Facebooks algoritmer gör ingen skillnad på nationsgränser. Konton som tjänar pengar på falsk information i ett land kan nå och påverka användare i ett annat.

Att Meta tjänar på bluffar på plattformen är väl dokumenterat. Trots skarpa varningar från EU och nya skyddsåtgärder visar rapporten att grundproblemet finns kvar.

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Kan bryta mot EU-lag som gäller i Sverige

Forskarna uppmanar EU att undersöka om Meta bryter mot Digital Services Act och uppförandekoden mot desinformation. Båda regelverken gäller i Sverige och ställer krav på stora plattformar att aktivt motverka falsk information och skydda användare.

Metas policy förbjuder att innehåll markerat som falskt genererar intäkter. Granskningen visar att regeln inte efterlevs.

Meta har inte kommenterat rapporten i Euronews.