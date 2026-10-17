Ett tyskt fotobolag gick med rörelseförlust under första halvåret men räknar med ett rörelseresultat på runt en miljard kronor för helåret. Så mycket hänger på årets sista månader för flera börsbolag. Dagens PS har gått igenom vilka aktier som har mest att vinna, och var riskerna är störst i Q4.
Aktierna med kurspotential i Q4
Den svenska julhandeln landade på omkring 24,5 miljarder kronor i fjol, enligt Svensk Handels indikationer. Säsongen syns även på börsen. Mellan 1999 och 2023 steg Stockholmsbörsen, mätt med SIX Return Index inklusive utdelningar, i genomsnitt 2,8 procent i november, årets näst bästa månad. I december steg den i genomsnitt 1,8 procent, enligt Finwire.
Tyska Focus Money har i nummer 43/2026 satt kursmål på sex av bolagen nedan. För de övriga har Dagens PS räknat fram potentialen utifrån analytikernas genomsnittliga riktkurs och stängningskursen fredagen 16 oktober 2026.
Bolagen som gör prylarna under granen
Cewe, som är mest känt för sina fotoböcker, hade efter det första halvåret ett rörelseresultat på minus 1,7 miljoner euro. För helåret räknar bolaget med 85 till 91 miljoner euro, enligt Cewe. Det motsvarar cirka 1 miljard kronor. Hela årets vinst ska alltså komma under andra halvåret. Focus Money ser en kurspotential på 36 procent.
Italienska De’Longhi säljer kaffemaskiner för hemmabruk och, genom La Marzocco och Eversys, till kaféer och restauranger. Bolaget har höjt prognosen för justerat ebitda till 670-690 miljoner euro, motsvarande cirka 7,5 till 7,7 miljarder kronor. Den professionella divisionen, där de två varumärkena ingår, växte med 36 procent under första halvåret, enligt De’Longhi. Där är potentialen 31 procent.
På hemmaplan går Clas Ohlsons in i säsongen med god fart. Under första kvartalet, maj till juli, ökade försäljningen organiskt med 11 procent och rörelsemarginalen steg till 12,0 procent, enligt Clas Ohlson. För en vecka sedan var potentialen 10 procent, men efter den senaste veckans uppgång på 6,5 procent, så återstår nu bara 3 procent, enligt Dagens PS beräkning.
Aktierna för paket och plattformar
Amazon ökade försäljningen med 20 procent till 200,6 miljarder dollar under andra kvartalet, enligt Fashionunited. Det motsvarar cirka 2 000 miljarder kronor, enligt Europeiska centralbankens referenskurs. Focus Money ser där 22 procents potential.
Hos DHL är det expressdivisionen, som skickar brådskande försändelser mellan länder, som driver lönsamheten. Under andra kvartalet stod divisionen för 1,2 miljarder euro av koncernens rörelseresultat på 1,9 miljarder euro. Dess rörelsemarginal var 16,8 procent, dubbelt så hög som koncernens 8,3 procent. Koncernen har höjt prognosen för helårets rörelseresultat till över 6,5 miljarder euro, enligt DHL Group. Det motsvarar cirka 72 miljarder kronor. Här spås 20 procents potential.
Nätvaruhuset Boozt har höjt sin prognos två gånger i år. Enligt preliminära siffror ökade försäljningen med 16 procent under tredje kvartalet. Bolaget räknar nu med att växa 9 till 12 procent i fast valuta i år, enligt Boozt. Den fullständiga rapporten kommer den 3 november. Potentialen är 7 procent, enligt Dagens PS beräkning.
Bolagen som levererar julmagin: Musik och lek
Tonies, som gör ljudboxar för barn, räknar med att sälja för över 760 miljoner euro i år. Efter första halvåret låg försäljningen på 242,9 miljoner euro. Nordamerika var både den största och den snabbast växande marknaden under halvåret, enligt Tonies. Helårsmålet motsvarar cirka 8,5 miljarder kronor, Minst 68 procent av årets försäljning ska därmed komma under andra halvåret. Focus Money ser 53 procents potential, den högsta av de sex.
Spotify säljer inga paket, men rörelseresultatet har mer än fördubblats på två år. Under andra kvartalet uppgick det till 655 miljoner euro, enligt Music Business Worldwide. Det motsvarar cirka 7,3 miljarder kronor. Under samma kvartal 2024 var rörelseresultatet 266 miljoner euro, enligt Realtid. Analytikernas genomsnittliga riktkurs är 599,49 dollar, och aktien stängde på 530,46 dollar i fredags, enligt Stockanalysis. Det ger en potential på 13 procent, enligt Dagens PS beräkning.
Lyxkonsumptionen för de med fetare plånbok
LVMH:s största verksamhet, mode och läder, backade med 5 procent organiskt under tredje kvartalet. Bolaget förklarar nedgången med svagare efterfrågan i Kina. Vin och sprit samt klockor och smycken växte däremot med 6 procent vardera, enligt LVMH. Aktien har halverats sedan toppen 2023. Efter andra kvartalet värderade Morningstar den till 620 euro, och analytikern Jelena Sokolova kallade LVMH sitt förstahandsval i sektorn, enligt Morningstar. Focus Money ser 36 procents potential.
PS analys
Bolagen kan delas in i två grupper.
Amazon, DHL och Boozt har redan växt starkt under året, och de två sista har höjt sina prognoser. För dem blir det sista kvartalet snarare en bekräftelse än ett avgörande. Clas Ohlson hör också hit, men där har aktien redan sprungit ifrån. Två tredjedelar av den potential analytikerna såg för en vecka sedan är redan infriad.
Tonies och Cewe är däremot helt beroende av årets sista månader. För Cewe är det det vanliga säsongsmönstret. För Tonies är kraven högre. Bolaget hade en justerad ebitdamarginal på 0,7 procent under första halvåret men räknar med 9 till 11 procent för helåret, enligt Tonies. Om försäljningen landar på 760 miljoner euro måste marginalen under andra halvåret ligga runt 14 procent för att nå mitten av intervallet, enligt Dagens PS beräkning. Lyfter försäljningen kan vinsten öka kraftigt, men en svag julrusch i december slår direkt mot hela årets resultat.
LVMH påverkas mindre av julklapparna än av Kina. Den som köper aktien nu satsar på att efterfrågan där vänder.
Säsongsmönstret har också en baksida. Aktier stiger ofta i förväntan, men det verkliga beskedet kommer först i bokslutsrapporterna i början av nästa år. En första fingervisning kommer den 3 november, när Boozt redovisar sitt tredje kvartal. Den 12 november följer Cewe.
Läa även: Så bygger du en ”odödlig portfölj” som klarar allt