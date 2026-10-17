Aktierna med kurspotential i Q4

Aktierna för paket och plattformar

Amazon ökade försäljningen med 20 procent till 200,6 miljarder dollar under andra kvartalet, enligt Fashionunited. Det motsvarar cirka 2 000 miljarder kronor, enligt Europeiska centralbankens referenskurs. Focus Money ser där 22 procents potential.

Hos DHL är det expressdivisionen, som skickar brådskande försändelser mellan länder, som driver lönsamheten. Under andra kvartalet stod divisionen för 1,2 miljarder euro av koncernens rörelseresultat på 1,9 miljarder euro. Dess rörelsemarginal var 16,8 procent, dubbelt så hög som koncernens 8,3 procent. Koncernen har höjt prognosen för helårets rörelseresultat till över 6,5 miljarder euro, enligt DHL Group. Det motsvarar cirka 72 miljarder kronor. Här spås 20 procents potential.

Nätvaruhuset Boozt har höjt sin prognos två gånger i år. Enligt preliminära siffror ökade försäljningen med 16 procent under tredje kvartalet. Bolaget räknar nu med att växa 9 till 12 procent i fast valuta i år, enligt Boozt. Den fullständiga rapporten kommer den 3 november. Potentialen är 7 procent, enligt Dagens PS beräkning.

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Bolagen som levererar julmagin: Musik och lek

Tonies, som gör ljudboxar för barn, räknar med att sälja för över 760 miljoner euro i år. Efter första halvåret låg försäljningen på 242,9 miljoner euro. Nordamerika var både den största och den snabbast växande marknaden under halvåret, enligt Tonies. Helårsmålet motsvarar cirka 8,5 miljarder kronor, Minst 68 procent av årets försäljning ska därmed komma under andra halvåret. Focus Money ser 53 procents potential, den högsta av de sex.

Spotify säljer inga paket, men rörelseresultatet har mer än fördubblats på två år. Under andra kvartalet uppgick det till 655 miljoner euro, enligt Music Business Worldwide. Det motsvarar cirka 7,3 miljarder kronor. Under samma kvartal 2024 var rörelseresultatet 266 miljoner euro, enligt Realtid. Analytikernas genomsnittliga riktkurs är 599,49 dollar, och aktien stängde på 530,46 dollar i fredags, enligt Stockanalysis. Det ger en potential på 13 procent, enligt Dagens PS beräkning.

Lyxkonsumptionen för de med fetare plånbok

LVMH:s största verksamhet, mode och läder, backade med 5 procent organiskt under tredje kvartalet. Bolaget förklarar nedgången med svagare efterfrågan i Kina. Vin och sprit samt klockor och smycken växte däremot med 6 procent vardera, enligt LVMH. Aktien har halverats sedan toppen 2023. Efter andra kvartalet värderade Morningstar den till 620 euro, och analytikern Jelena Sokolova kallade LVMH sitt förstahandsval i sektorn, enligt Morningstar. Focus Money ser 36 procents potential.

PS analys

Bolagen kan delas in i två grupper.

Amazon, DHL och Boozt har redan växt starkt under året, och de två sista har höjt sina prognoser. För dem blir det sista kvartalet snarare en bekräftelse än ett avgörande. Clas Ohlson hör också hit, men där har aktien redan sprungit ifrån. Två tredjedelar av den potential analytikerna såg för en vecka sedan är redan infriad.

Tonies och Cewe är däremot helt beroende av årets sista månader. För Cewe är det det vanliga säsongsmönstret. För Tonies är kraven högre. Bolaget hade en justerad ebitdamarginal på 0,7 procent under första halvåret men räknar med 9 till 11 procent för helåret, enligt Tonies. Om försäljningen landar på 760 miljoner euro måste marginalen under andra halvåret ligga runt 14 procent för att nå mitten av intervallet, enligt Dagens PS beräkning. Lyfter försäljningen kan vinsten öka kraftigt, men en svag julrusch i december slår direkt mot hela årets resultat.

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LVMH påverkas mindre av julklapparna än av Kina. Den som köper aktien nu satsar på att efterfrågan där vänder.

Säsongsmönstret har också en baksida. Aktier stiger ofta i förväntan, men det verkliga beskedet kommer först i bokslutsrapporterna i början av nästa år. En första fingervisning kommer den 3 november, när Boozt redovisar sitt tredje kvartal. Den 12 november följer Cewe.

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