Pensionärernas pengar lockar tillväxtbolagen när de äldre blir fler

Så många äldre blir det

I Storbritannien väntas antalet personer över 85 år fördubblas till 3,6 miljoner fram till 2049. I Sverige räknar SCB med att gruppen över 85 år växer från 304 000 i fjol till 483 000 år 2035.

Det är 59 procent fler på ett decennium, enligt Dagens PS beräkning. Det beror på att 40-talisterna, som var många, nu kommer upp i den åldern och att vi lever allt längre, rapporterade Realtid i april.

Attendo och Ambea bygger för äldreboomen

På Stockholmsbörsen är det främst vårdbolagen som riktar sig till de allra äldsta. Vid halvårsskiftet byggde Attendo 897 nya platser som bolaget självt ska driva, enligt delårsrapporten. Ebitda landade på 470 miljoner kronor under andra kvartalet, mot 349 miljoner ett år tidigare.

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Försäljningen växte med 1,3 procent totalt. Räknar man bort valuta, sålda delar och kontrakt som har upphört eller ska upphöra, var ökningen 4,9 procent, enligt samma rapport. Under kvartalet lade Attendo dessutom ned fyra boenden.

Hos konkurrenten Ambea steg försäljningen med 7 procent till 4,4 miljarder kronor under samma kvartal, enligt bolagets halvårsrapport. Ambea köper också Humana. Budet var värt cirka 2,96 miljarder kronor när det presenterades, knappt 27 procent över Humanas dåvarande aktiekurs, enligt Marketmate.

Ägare till knappt 91 procent av Humanas aktier har tackat ja till budet. Därmed slutför Ambea köpet och planerar att köpa ut resten av aktieägarna och avnotera Humana från börsen, enligt Placera.

PS analys

Seniorekonomin består av två delar. Den ena bygger på pensionärernas egna pengar, såsom resor, anpassningar av bostaden och tjänster i hemmet. Där finns främst de brittiska tillväxtbolagen.

Den andra är vård och omsorg, där det oftast är kommuner och regioner som betalar. Där finns de svenska börsbolagen såsom Attendo och Ambea som tydligt riktar sig till de äldsta.

Skillnaden spelar roll för den som investerar. Vårdbolagen kan räkna med att behovet växer, men det är kommunernas budgetar som sätter ramarna. Attendo motiverar sina ökade investeringar med att behovet av äldreomsorg växer, enligt delårsrapporten. Ändå ökade den totala försäljningen bara med 1,3 procent. Fler äldre betyder alltså inte automatiskt mer pengar i kassan.

Demografin ger sannolikt vårdbolagen en stabil grund för många år framöver, och det finns få börsbolag i Stockholm som renodlat satsar på den köpstarka delen av seniorekonomin, alltså den del som de brittiska tillväxtbolagen jagar.

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