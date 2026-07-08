AI-yran får sig en törn: Börsen skakar för chipjättarna

Snabbt ras

SanDisk har tappat närmare 20 procent på en vecka, Micron är nere ännu mer, och oron sprider sig till namn som Intel, Qualcomm, AMD och Nvidia.

Det är en rejäl krock efter en period då aktier som SanDisk mer än sjufaldigats i värde på bara ett halvår.

Feds varning

Oron förstärktes snabbt av flera saker på en gång. Amerikanska centralbankschefen Kevin Warsh varnade för att tillgångspriser börjat se utsträckta ut.

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Samtidigt drog en rättsprocess igång mot Samsung, SK Hynix och Micron. De anklagas för att ha samverkat om minnespriser.

Massor med kapacitet på gång

Det själva grundproblemet handlar om är kapacitet. Det är stora mängder på gång in.

Samsung och SK Hynix planerar jättelika fabriksinvesteringar de kommande åren.

Om allt det där bygget landar samtidigt som AI-bolagens investeringstakt börjar plana ut, kan dagens brist snabbt vändas till ett överskott. Och då faller priser och marginaler.

Samsung slog rekord, men aktien sjönk

Till och med riktigt bra resultat räcker inte längre för att lugna marknaden.

Samsung levererade nyligen en vinst som slog nytt rekord bland techjättar. Ändå sjönk aktien. Förväntningarna har helt enkelt blivit så höga att ”bra” inte längre är gott nog.

Höjda riktkurser

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De flesta analytiker ser inte det här som början på en krasch.

Flera storbanker har till och med höjt sina riktkurser efter raset. Man beskriver nedgången som en hälsosam paus snarare än ett trendbrott.

Ny kapacitet som verkligen förändrar utbudsbilden väntas dessutom inte förrän tidigast 2027.

Kommande kvartalsrapporter ger svar

Vad händer nu? Den väsentliga frågan är inte om ifall AI-boomen är över. Snarare hur mycket kapacitet branschen faktiskt behöver.

Samt hur länge de rekordhöga marginalerna håller när utbudet till slut hinner ikapp efterfrågan.

Det kommande halvåret, med fler kvartalsrapporter och besked om investeringstakt, lär ge svaret.