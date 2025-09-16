Mitt i rekordruschen: Nytt svenskt guldbolag till börsen

”Vi är stolta över det starka intresse vi mött från marknaden, vilket bekräftar vår position och potential inom återvinning av guld”, säger bolagets vd Robert Nyberg i ett pressmeddelande.

Tagit sig in i Tyskland

Det är bolaget Guldbrev som nu annonserar sina planer att ta sig till börsen.

Guldbrev fungerar som en nordisk digital marknadsplats för återvinning av privatägt guld. Bolaget köper in, värderar och säljer vidare smycken och andra föremål i guld, där största delen av verksamheten sker via posttjänster och digitala lösningar.

Bolaget startade 2009 och har förutom i Sverige verksamhet etablerad i Norge under Gullbrev.no och i Finland via Kultapiste.fi.

Under 2024–2025 har Guldbrev även tagit klivet in i den tyska marknaden under Goldbrief.de, och man innehar dessutom varumärket Goudbrief.nl i Nederländerna.