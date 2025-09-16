Guldpriset har slagit rekord på rekord under 2025. Nu passar ett klassiskt svenskt guldbolag på att notera sig på börsen mitt i rekordyran.
Mitt i rekordruschen: Nytt svenskt guldbolag till börsen
Mest läst i kategorin
Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: "Avkylning"
Oljeintäkterna rasar, reservfonderna töms och banker varnar för skuldkris. Ryska centralbanken beskriver läget som en ”avkylning” snarare än en recession. Rysslands centralbank sänkte styrräntorna igen på fredagen och avfärdade att ekonomin befinner sig i recession. Samtidigt visar bankens egna data att BNP har krympt två kvartal i rad. Missa inte: Svenskarna får betala mer för …
Avanzas nya sparekonoms spaning: "En tydlig ökning"
Felicia Schön, tidigare privatekonom för Avanza, har nu utsetts till nätmäklarens nya sparekonom. Till Dagens PS delar hon nu med sig av sin syn på marknaden och vilken den senaste trenden är bland nätmäklarens över två miljoner kunder. Läs även: Telias vd i intervju efter succé-starten: Så vill han växa folkaktiens vinster – Dagens PS …
Han ger barnbarnen 10 miljarder var
Det brukar sägas att barnbarn är livets efterrätt. För Goh Cheng Liangs sex barnbarn är desserten värd 10 miljarder var. I september 2024 dog asiatiske storkapitalisten Goh Cheng Liang 98 år gammal. Goh grundade Nippon Paint South East Asia, till vardags Nipsea, som förvaltar Asien-Stillahavs-områdets största företag för tillverkning av färg. Nu har arvet efter …
Guldpriset dansar på dollarns förfall
Guldpriset har tagit nya jättekliv uppåt när dollarns förfall från urstarka nivåer fortsätter. Den i praktiken värdelösa metallen fortsätter att locka världen med sin glans. Under 2025 har dollarns resa mest sett ut som ett dyk. I början av året kostade den över 11 kronor, i dag börjar priset närma sig 9. Det är det …
EQT miljardsäljer efter succénotering i USA
Drygt 80 procent har aktien stigit sedan börsnoteringen förra sommaren. Nu passar det svenska riskkapitalbolaget EQT på att ta hem vinst. Totalt 305 miljoner dollar, eller 3,3 miljarder kronor, trillar in på EQT:s (börskurs EQT) konto. Läs även: Investerare flockas till AI-fonderna – expert varnar för fälla – Dagens PS Behov av kapital närmsta åren När …
”Vi är stolta över det starka intresse vi mött från marknaden, vilket bekräftar vår position och potential inom återvinning av guld”, säger bolagets vd Robert Nyberg i ett pressmeddelande.
Läs även: Nya rekord för guld: “Tullarna har gett en dubbeleffekt” – Dagens PS
Tagit sig in i Tyskland
Det är bolaget Guldbrev som nu annonserar sina planer att ta sig till börsen.
Guldbrev fungerar som en nordisk digital marknadsplats för återvinning av privatägt guld. Bolaget köper in, värderar och säljer vidare smycken och andra föremål i guld, där största delen av verksamheten sker via posttjänster och digitala lösningar.
Bolaget startade 2009 och har förutom i Sverige verksamhet etablerad i Norge under Gullbrev.no och i Finland via Kultapiste.fi.
Under 2024–2025 har Guldbrev även tagit klivet in i den tyska marknaden under Goldbrief.de, och man innehar dessutom varumärket Goudbrief.nl i Nederländerna.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Rider på guldvågen?
Tajmingen för noteringen kunder inte vara i en tid där guldet är mer hett.
Priset på guld har rusat till skyhöga nivåer under året. Inte sedan 1979 har priset höjts så mycket på så kort tid.
Lundin Golds vd om nya fynd: “En game changer”
Lundin Gold har seglat upp som Stockholmsbörsens största gruvbolag. Nu berättar vd:n om ett nytt fynd vid sina gruvmarker i Ecuador som han tror kan ta bolaget till nya höjder.
”Noteringen är en viktig milstolpe för oss, och vi är glada över att ha fått förtroendet från många starka ankarinvesterare som delar vår positiva syn på ett långsiktigt ägande”, säger styrelseordförande Gustaf Kellner i en kommentar.
Så vad blir då prislappen för den som vill kliva in i börsens senaste guldbolag?
Kommer till börsen i mitten av oktober
Värderingen är enligt bolaget själva satt till omkring 420 miljoner kronor.
En aktie kommer att på noteringsdagen att handlas för 20 kronor styck.
“Nu ser vi fram emot vår fortsatta tillväxtresa i Norden och övriga Europa”, säger vd Robert Nyberg inför att aktien inleder sin handel den 14 oktober.
Bolaget kommer att noteras på börsens First North-lista.
Läs mer: Swedbank övertygade: Aktien borde slå kursrekord – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Senaste nytt
ECB-topp: Inga skäl att sänka räntan nu
”För närvarande finns det ingen anledning att sänka räntorna”, säger ECB-rådsledamoten Martins Kazaks med hänvisning till det ekonomiska läget. Bloomberg rapporterar om Martins Kazaks utspel om räntorna efter att Europeiska centralbanken, ECB, förra veckan lämnade lånekostnaderna oförändrade för andra mötet i rad. Kazaks konstaterar att inflationen i Europa ligger runt målet 2 procent, samtidigt som den …
Visselblåsaren som satte dit sig själv
Han slog larm om mångmiljonfiffel med pensionspengar. Det ångrar nog visselblåsaren i dag. Larmet gjorde att han själv blev avslöjad. Nu börjar en mastodonträttegång vid tingsrätten i Umeå. Det handlar om en av de största ekobrottsrättegångarna och rätten har i förväg avsatt 18 heldagar för att gå igenom målet. Fem personer är åtalade för ekobrott, …
Se upp: Hon förlorade över 100 000 kronor på två timmar
En växande skara svenskar lockas in i slutna chattgrupper på sociala medier. Där lämnas de kvar med enorma förluster. “Julia”, småbarnsmamma, förlorade över 100 000 kronor på två timmar. Hon hade blivit kontaktad av en person som utgav sig för att vara aktieexpert. I en sluten chattgrupp delades tips som först verkade trovärdiga: små insatser …
Läsglasögon snart passé – ögondroppar är grejen
Snart kan du slänga läsglasögonen – ögondroppar hjälper dig som lider av långsynthet att läsa och skriva texter och mycket annat i vardagen. I stället för att bära läsglasögon, som kanske är förenat med obehag, kan det räcka med att använda ögondroppar två gånger om dagen, enligt nya rön. Det här berättar brittiska The Guardian …
Lista: Elbilarna som kör längst på en laddning
Många svenskar som funderar på att byta till elbil ställer sig fortfarande samma fråga, nämligen hur långt de kan köra. Trots att den genomsnittliga körsträckan per dag ofta är ganska kort, lever rädslan för att bli stående med tomt batteri kvar. Men är denna oro egentligen befogad med dagens moderna elbilar? Elbilarna som går längst …