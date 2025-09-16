Dagens PS
Mitt i rekordruschen: Nytt svenskt guldbolag till börsen

Ett nytt svenskt guldbolag är på väg till börsen.
Ett nytt svenskt guldbolag är på väg till börsen. (Foto: LEIF R JANSSON / TT)
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Guldpriset har slagit rekord på rekord under 2025. Nu passar ett klassiskt svenskt guldbolag på att notera sig på börsen mitt i rekordyran.

”Vi är stolta över det starka intresse vi mött från marknaden, vilket bekräftar vår position och potential inom återvinning av guld”, säger bolagets vd Robert Nyberg i ett pressmeddelande.

Läs även: Nya rekord för guld: “Tullarna har gett en dubbeleffekt” – Dagens PS

Tagit sig in i Tyskland

Det är bolaget Guldbrev som nu annonserar sina planer att ta sig till börsen.

Guldbrev fungerar som en nordisk digital marknadsplats för återvinning av privatägt guld. Bolaget köper in, värderar och säljer vidare smycken och andra föremål i guld, där största delen av verksamheten sker via posttjänster och digitala lösningar.

Bolaget startade 2009 och har förutom i Sverige verksamhet etablerad i Norge under Gullbrev.no och i Finland via Kultapiste.fi.

Under 2024–2025 har Guldbrev även tagit klivet in i den tyska marknaden under Goldbrief.de, och man innehar dessutom varumärket Goudbrief.nl i Nederländerna.

Rider på guldvågen?

Tajmingen för noteringen kunder inte vara i en tid där guldet är mer hett.

Priset på guld har rusat till skyhöga nivåer under året. Inte sedan 1979 har priset höjts så mycket på så kort tid.

Lundin Golds vd om nya fynd: “En game changer”

Lundin Gold har seglat upp som Stockholmsbörsens största gruvbolag. Nu berättar vd:n om ett nytt fynd vid sina gruvmarker i Ecuador som han tror kan ta bolaget till nya höjder.

”Noteringen är en viktig milstolpe för oss, och vi är glada över att ha fått förtroendet från många starka ankarinvesterare som delar vår positiva syn på ett långsiktigt ägande”, säger styrelseordförande Gustaf Kellner i en kommentar.

Så vad blir då prislappen för den som vill kliva in i börsens senaste guldbolag?

Kommer till börsen i mitten av oktober

Värderingen är enligt bolaget själva satt till omkring 420 miljoner kronor.

En aktie kommer att på noteringsdagen att handlas för 20 kronor styck.

“Nu ser vi fram emot vår fortsatta tillväxtresa i Norden och övriga Europa”, säger vd Robert Nyberg inför att aktien inleder sin handel den 14 oktober.

Bolaget kommer att noteras på börsens First North-lista.

Läs mer: Swedbank övertygade: Aktien borde slå kursrekord – Dagens PS

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

Senaste nytt

