En brittisk aktieägare fejkade ett bud på över 2 miljarder kronor med hjälp av ChatGPT för att lyfta kursen på sina egna aktier. På tisdagen fick han ett villkorligt fängelsestraff på två år.
Aktiebedrägeri: Fejkade miljardbud och mötte vd:n under falskt namn
Christopher Woolcott, 44 år, ägde aktier för knappt 70 000 pund, ungefär 920 000 kronor, i det Londonnoterade olje- och gasbolaget Touchstone Exploration. Han köpte dem mellan maj och november 2024 i sitt eget, sin frus och sin sons namn.
För att driva upp värdet hittade han på en köpare som var beredd att betala 154 miljoner pund, drygt 2 miljarder kronor, för hela bolaget.
Det var nästan dubbelt så mycket som Touchstone var värt på börsen, en premie i nivå med budet som fick Qliro-aktien att rusa över 80 procent i måndags när Svea Bank bjöd 85 procent över kursen.
Om planen hade lyckats skulle Woolcotts aktier enligt åklagaren sannolikt ha fördubblats i värde, och den brittiska finansinspektionen FCA räknar med att han kunde ha tjänat upp till 70 000 pund, alltså lika mycket som innehavet var värt.
Skapade falsk identitet
För att budet skulle se äkta ut skapade han fyra falska identiteter, bland annat en partner på ett riskkapitalbolag och en advokat på en verklig advokatbyrå. Enligt åklagaren, som The Independent citerar från rättegången, erkände han i förhör med FCA att han hade använt ”ChatGPT för dokumentmallar och vägledning”, laddat ner logotyper från Google och skrivit under handlingarna med påhittade namnteckningar.
Bland handlingarna fanns ett förfalskat intyg från HSBC om att köparen hade 217 miljoner pund på kontot, och allt skickades från en pappershandel i Blackheath i sydöstra London. Generativ AI har gjort sådana signaler billiga att förfalska, enligt en FBI-chef för finansbrott som i oktober beskrev hur AI-bedrägerierna tar sig förbi företagens kontroller, men i Woolcotts fall räckte det inte.
Touchstones vd anade oråd direkt, eftersom ett kontantbud på nästan det dubbla mot aktiekursen verkade ”för bra för att vara sant”, sa åklagaren i Southwark Crown Court. Vd:n gick ändå med på att träffa en företrädare för budgivaren på May Fair Hotel i London. Mannen som dök upp på hotellet var Woolcott själv. Han kallade sig Greg Thomas, pratade med amerikansk accent och sa att uppdragsgivaren var på skidsemester i Schweiz.
Under mötet pressade Woolcott på för att Touchstones styrelse skulle offentliggöra budet, eftersom kursen bara kunde stiga om marknaden fick veta om det. Han hade också gått med i en Discordgrupp för Touchstones aktieägare och spridit detaljer om budet där.
Tre nummer ledde till samma mobil
Touchstone kom fram till att budet var falskt, och i mars 2025 inledde FCA en förundersökning. Med hjälp av röstlängder, öppna källor och myndighetens egna handelsdata ringade utredarna in Woolcott, skriver FCA i ett pressmeddelande.
De påhittade personerna hade ringt Touchstone från tre nummer som alla hade använts i samma mobil, och en parkeringsbetalning visade att Woolcotts bil hade stått nära pappershandeln. Vid husrannsakan i hans hem och på hans arbetsplats hittade utredarna mobilen som de falska identiteterna hade använt. Vid en vittneskonfrontation pekade vd:n senare ut honom som mannen han träffat på hotellet.
Woolcott, som arbetade på ett byggföretag, erkände i september bedrägeri och tre fall av urkundsförfalskning. Hans försvarsadvokat Mark Stevens sa i rätten att Touchstones ledning snabbt hade genomskådat handlingarna, som var ”förvånansvärt amatörmässiga”.
Enligt Stevens hade Woolcott haft problem med den brittiska skattemyndigheten HMRC i flera år och förlorat pengar på Touchstone-aktierna, och ”han bestämde sig för att ta igen förlusterna med det här dumdristiga tilltaget”. I de psykologiska bedömningarna inför domen hade Woolcott enligt The Independent också sagt att det var spännande att låtsas vara någon annan.
Utöver det villkorliga straffet ska Woolcott utföra 200 timmar samhällstjänst och betala 4 627 pund, drygt 60 000 kronor, i rättegångskostnader.
Domaren kallade upplägget ett ”avsiktligt och utdraget” försök att lura Touchstone. ”Du visste mycket väl vad du gjorde”, sa hon till Woolcott i rätten på tisdagen.