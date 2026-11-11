Aktiebedrägeri: Fejkade miljardbud och mötte vd:n under falskt namn

För att driva upp värdet hittade han på en köpare som var beredd att betala 154 miljoner pund, drygt 2 miljarder kronor, för hela bolaget.

Det var nästan dubbelt så mycket som Touchstone var värt på börsen, en premie i nivå med budet som fick Qliro-aktien att rusa över 80 procent i måndags när Svea Bank bjöd 85 procent över kursen.

Svea Bank erbjöd i veckan 85 procents premie för Qliro och kursen rusade. Foto: Henrik Montgomery/TT / Banfa Jawla/SvD/TT

Om planen hade lyckats skulle Woolcotts aktier enligt åklagaren sannolikt ha fördubblats i värde, och den brittiska finansinspektionen FCA räknar med att han kunde ha tjänat upp till 70 000 pund, alltså lika mycket som innehavet var värt.

Skapade falsk identitet

För att budet skulle se äkta ut skapade han fyra falska identiteter, bland annat en partner på ett riskkapitalbolag och en advokat på en verklig advokatbyrå. Enligt åklagaren, som The Independent citerar från rättegången, erkände han i förhör med FCA att han hade använt ”ChatGPT för dokumentmallar och vägledning”, laddat ner logotyper från Google och skrivit under handlingarna med påhittade namnteckningar.

Bland handlingarna fanns ett förfalskat intyg från HSBC om att köparen hade 217 miljoner pund på kontot, och allt skickades från en pappershandel i Blackheath i sydöstra London. Generativ AI har gjort sådana signaler billiga att förfalska, enligt en FBI-chef för finansbrott som i oktober beskrev hur AI-bedrägerierna tar sig förbi företagens kontroller, men i Woolcotts fall räckte det inte.

Touchstones vd anade oråd direkt, eftersom ett kontantbud på nästan det dubbla mot aktiekursen verkade ”för bra för att vara sant”, sa åklagaren i Southwark Crown Court. Vd:n gick ändå med på att träffa en företrädare för budgivaren på May Fair Hotel i London. Mannen som dök upp på hotellet var Woolcott själv. Han kallade sig Greg Thomas, pratade med amerikansk accent och sa att uppdragsgivaren var på skidsemester i Schweiz.

Under mötet pressade Woolcott på för att Touchstones styrelse skulle offentliggöra budet, eftersom kursen bara kunde stiga om marknaden fick veta om det. Han hade också gått med i en Discordgrupp för Touchstones aktieägare och spridit detaljer om budet där.