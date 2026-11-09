Jättepremie i bud på börsbolaget – aktien rusar över 80 procent

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Qliro-aktien stängde då på 12,70 kronor. När Stockholmsbörsen öppnade på måndagen rusade aktien över 80 procent till som mest 23,20 kronor.

Det innebär att kursen närmade sig Svea Banks bud på 23,50 kronor per aktie.

Svea Bank vill ta över Qliro

Svea Bank äger sedan tidigare 3,48 procent av Qliro och har ingått villkorade avtal om att köpa ytterligare 38,82 procent från bland andra Rite Ventures, Mandatum och Cidro Förvaltning.

Om affärerna genomförs ökar bankens ägande till 42,30 procent. Budet på resterande aktier motsvarar 464 miljoner kronor.

Förvärven och uppköpserbjudandet kräver nödvändiga myndighetsgodkännanden. Svea Bank har bland annat tidigare uppgett att förvärven kräver tillstånd från Finansinspektionen och Konkurrensverket.