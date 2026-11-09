Svea Bank erbjuder 23,50 kronor per aktie för betaltjänstbolaget Qliro. Budet innebär en premie på 85 procent mot fredagens stängningskurs och får aktien att rusa på Stockholmsbörsen.
Jättepremie i bud på börsbolaget – aktien rusar över 80 procent
Svea Bank lägger ett kontantbud på samtliga aktier i Qliro.
Erbjudandet värderar det börsnoterade betaltjänstbolaget till 805 miljoner kronor och innebär en premie på 85 procent jämfört med stängningskursen den 6 november, skriver Affärsvärlden.
Qliro-aktien stängde då på 12,70 kronor. När Stockholmsbörsen öppnade på måndagen rusade aktien över 80 procent till som mest 23,20 kronor.
Det innebär att kursen närmade sig Svea Banks bud på 23,50 kronor per aktie.
Svea Bank vill ta över Qliro
Svea Bank äger sedan tidigare 3,48 procent av Qliro och har ingått villkorade avtal om att köpa ytterligare 38,82 procent från bland andra Rite Ventures, Mandatum och Cidro Förvaltning.
Om affärerna genomförs ökar bankens ägande till 42,30 procent. Budet på resterande aktier motsvarar 464 miljoner kronor.
Förvärven och uppköpserbjudandet kräver nödvändiga myndighetsgodkännanden. Svea Bank har bland annat tidigare uppgett att förvärven kräver tillstånd från Finansinspektionen och Konkurrensverket.
Qliro har vänt till lönsamhet
Budet kommer efter en period av svag kursutveckling. Qliro-aktien hade tappat nära 29 procent under året fram till fredagens stängning.
Bolagets verksamhet har dock visat tecken på förbättring. I rapporten för det tredje kvartalet ökade rörelseintäkterna med 21 procent till 120,2 miljoner kronor.
Rörelseresultatet förbättrades till 0,2 miljoner kronor från en förlust på 42,8 miljoner under motsvarande kvartal i fjol.
Det var tredje kvartalet i rad som Qliro redovisade ett positivt rörelseresultat.
Styrelsen har ännu inte sagt ja
Qliros styrelse har ännu inte tagit ställning till budet.
Bolaget har utsett ABG Sundal Collier till finansiell rådgivare och anlitat revisions- och konsultjätten Pwc för en oberoende värdering av erbjudandet.
Styrelsen ska bland annat väga in Qliros affärsplan och framtidsutsikter som självständigt börsbolag innan den lämnar sin rekommendation till aktieägarna, enligt ett pressmeddelande nu på morgonen.
Erbjudandehandlingen väntas offentliggöras omkring den 18 december. Acceptfristen beräknas löpa från den 21 december till den 25 februari 2027.