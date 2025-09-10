Aktieägandet når historiskt topprekord – så många miljoner sparar nu

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Försvarsvåg och favoritbolag på frammarsch

Rapporten visar även att investeringar i försvarsrelaterade bolag är bland de mest populära.

ANNONS

Saabs (börskurs Saab) ägarantal ökade med hela 30 707 nya individer, vilket lyfte företaget till toppfem bland privatpersoners favoritaktier. Därmed fortsätter försvarsbolaget trenden från tidigare i år.

”Saab har sett stor ägartillväxt under flera kvartal… utvecklingen har hållit i sig ett tag nu”, säger Krister Modin.

Försvarssektorns attraktionskraft syns även i procentuella förändringar: exempelvis steg intresset för Ovzon (börskurs Ovzon) med +35,4 procent, Gomspace (börskurs Gomspace) +32,1 procent och Astor (börskurs Astor) +28,1 procent under kvartalet.

Kvinnors aktieägande knaprar in på män

Rapporten visar även att skillnaden mellan hur många olika aktier investerare äger per portfölj börjar stabiliseras.

Andelen bolag per privatperson förbättrats något, men förändringarna är små. Värdepapperscentralen Euroclear Sweden lyfter fram att det svenska aktieägandet utvecklas i både bredd och djup – ett trendbrott i dagens ekonomi.

Enligt Euroclear Swedens kvartalsrapport för Q2 2025 står männen fortsatt för en större del av aktieägandet i Sverige, både sett till antal och värde.

Män utgör 55 procent av aktieägarna, medan kvinnorna står för 45 procent. Skillnaden blir ännu tydligare i portföljernas storlek: den genomsnittliga portföljen för män är värd 671 000 kronor, jämfört med kvinnors 393 000 kronor.

ANNONS

Trots gapet ökar kvinnors ägande i både antal och värde, och utvecklingen pekar mot en gradvis jämnare fördelning mellan könen – även om männen ännu dominerar i kapital.

Läs även: Aktiefonder fortsätter locka när börsen hackar – Dagens PS