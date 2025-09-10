Dagens PS
Aktieägandet når historiskt topprekord – så många miljoner sparar nu

Aktieägandet i Sverige har nått nya rekordnivåer. Bild från Industrivärdens bolagsstämma.
Aktieägandet i Sverige har nått nya rekordnivåer. Bild från Industrivärdens bolagsstämma. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Under andra kvartalet 2025 ökade antalet aktieägare i Sverige till rekordhöga 2 837 730 personer, enligt Euroclear Swedens färska rapport om svenskt aktieägande.

Det är fler än någonsin sedan statistiken började föras.

Trotsar oron

De senaste månadernas volatila börs har inte avskräckt svenska sparare.

Tvärtom.

”Världsekonomin var skakig under andra kvartalet, men det har inte hindrat aktieägarna, som visar fortsatt förtroende för den svenska börsen”, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear i Sverige, i en kommentar till den nya rekordsiffran för aktieägandet.

Det breda intresset visar att även under tider av osäkerhet vågar svenskarna investera. Andelen ägare som satsar på börsen växer stadigt – en tydlig signal om förtroendet för aktiemarknaden.

Försvarsvåg och favoritbolag på frammarsch

Rapporten visar även att investeringar i försvarsrelaterade bolag är bland de mest populära.

Saabs (börskurs Saab) ägarantal ökade med hela 30 707 nya individer, vilket lyfte företaget till toppfem bland privatpersoners favoritaktier. Därmed fortsätter försvarsbolaget trenden från tidigare i år.

Rekord för aktieägandet Sverige – Saab draglok

Antalet unika aktieägare i Sverige är nu det högsta sedan mätningarnas början, enligt ny kvartalsstatistik.

”Saab har sett stor ägartillväxt under flera kvartal… utvecklingen har hållit i sig ett tag nu”, säger Krister Modin.

Försvarssektorns attraktionskraft syns även i procentuella förändringar: exempelvis steg intresset för Ovzon (börskurs Ovzon) med +35,4 procent, Gomspace (börskurs Gomspace) +32,1 procent och Astor (börskurs Astor) +28,1 procent under kvartalet.

Kvinnors aktieägande knaprar in på män

Rapporten visar även att skillnaden mellan hur många olika aktier investerare äger per portfölj börjar stabiliseras.

Andelen bolag per privatperson förbättrats något, men förändringarna är små. Värdepapperscentralen Euroclear Sweden lyfter fram att det svenska aktieägandet utvecklas i både bredd och djup – ett trendbrott i dagens ekonomi.

Enligt Euroclear Swedens kvartalsrapport för Q2 2025 står männen fortsatt för en större del av aktieägandet i Sverige, både sett till antal och värde.

Män utgör 55 procent av aktieägarna, medan kvinnorna står för 45 procent. Skillnaden blir ännu tydligare i portföljernas storlek: den genomsnittliga portföljen för män är värd 671 000 kronor, jämfört med kvinnors 393 000 kronor.

Trots gapet ökar kvinnors ägande i både antal och värde, och utvecklingen pekar mot en gradvis jämnare fördelning mellan könen – även om männen ännu dominerar i kapital.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

