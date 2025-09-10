Dagens PS
Aktiefonder fortsätter locka när börsen hackar

aktiefonder
Det är aktiefonder som gäller i tider som dessa, visar fondstatistiken. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Uppochnedgångarna på börsen gör att svenska fondsparare fortsätter positionera sig hårt mot aktiefonder, visar ny statistik.

”Trenden vi noterat de senaste månaderna håller i sig. Fondspararna fortsätter att köpa aktiefonder och framförallt globalfonder. Det är glädjande att se att fondspararna håller i sitt långsiktiga och regelbundna sparande. För när man sparar regelbundet blir sparandet av och man sprider risken genom att köpa fondandelar både när börsen går upp och ner”, säger Rebecca Jansson, fondekonom på Fondbolagens förening.

Så stor dominans har aktiefonder

Totalt var nettoinflödet i fonder under månaden 7,8 miljarder kronor.

Av det stod aktiefonder för hela 7,2 miljarder kronor.

Hittills i år (januari-augusti) uppvisar aktiefonder ett totalt nysparande på 57,3 miljarder kronor. Globalfonder och Europafonder har haft nettoinsättningar på drygt 100 miljarder respektive 43,8 miljarder. 

Även Sverigefonder noterar ett nettoinflöde på 3,5 miljarder så här långt i år. Däremot har det gjorts nettouttag från Nordamerikafonder och branschfonder på 43,1 respektive 30,3 miljarder kronor.

Långa räntefonder uppges ha haft ett nettoinflöde på 3 miljarder kronor i augusti.

Här plockar spararna ut sina pengar

Korta räntefonder och blandfonder noterade dock nettouttag på 3 miljarder kronor respektive 0,4 miljarder kronor, enligt siffrorna som Fondbolagens förening nu presenterar.

Pensionsutbetalningar på 3,6 miljarder kronor bidrog till premiepensionssystemet noterade nettouttag under månaden.

Om det utflödet exkluderas uppgick nyskapande i fonder till 11,3 miljarder kronor, och hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 113,5 miljarder kronor, av vilket 57,3 miljarder har gått till aktiefonder och 51,6 miljarder till långa räntefonder, konstaterar Fondbolagens förening i pressmeddelandet.

Samlade nettoförmögenhet backade

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade i augusti med 32 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 8 438 miljarder.

Aktiemarknaden i världen uppträdde blandat under månaden. Stockholmsbörsen steg dock med 1 procent, inklusive utdelningar.

AktiefonderAktiemarknaderAugustiEkonomiFondbolagens föreningStockholmsbörsen
