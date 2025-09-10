Aktiefonder fortsätter locka när börsen hackar

”Trenden vi noterat de senaste månaderna håller i sig. Fondspararna fortsätter att köpa aktiefonder och framförallt globalfonder. Det är glädjande att se att fondspararna håller i sitt långsiktiga och regelbundna sparande. För när man sparar regelbundet blir sparandet av och man sprider risken genom att köpa fondandelar både när börsen går upp och ner”, säger Rebecca Jansson, fondekonom på Fondbolagens förening.

Så stor dominans har aktiefonder

Totalt var nettoinflödet i fonder under månaden 7,8 miljarder kronor.

Av det stod aktiefonder för hela 7,2 miljarder kronor.

Hittills i år (januari-augusti) uppvisar aktiefonder ett totalt nysparande på 57,3 miljarder kronor. Globalfonder och Europafonder har haft nettoinsättningar på drygt 100 miljarder respektive 43,8 miljarder.

Även Sverigefonder noterar ett nettoinflöde på 3,5 miljarder så här långt i år. Däremot har det gjorts nettouttag från Nordamerikafonder och branschfonder på 43,1 respektive 30,3 miljarder kronor.

Långa räntefonder uppges ha haft ett nettoinflöde på 3 miljarder kronor i augusti.