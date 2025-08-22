Nvidias vd Jensen Huang hyller affärsidén och anser att de som köper aktier i det här företaget är ”väldigt smarta”. Tänker du skugga rådet?
Nvidias vd: Var smart – köp dina aktier här
Under fredagen är den amerikanska chipjätten Nvidias vd Jensen Huang på besök i Sydkorea.
Om det sydkoreanska teknikföretaget TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing, har Huang bara gott att säga:
Nvidia-chefen prutar inte på berömmet
”Jag tycker att TSMC är ett av de största företagen i mänsklighetens historia”, säger Nvidia-bossen på en presskonferens, berättar CNBC.
Huang anser att den som tankar aktier i TSMC är ”en väldigt smart person”.
Hans uttalande faller samman i tid med att den amerikanska administrationen signalerat att köpa andelar i teknikföretag med betoning på bolag i sektorn som får finansiering enligt den amerikanska lagen om chips.
Nvidia-toppen lyfter TSMC:s potential samtidigt som han tackar företaget för nästa generations AI-plattform. Huang förklarar, berättar CNBC, att den sydkoreanska tillverkaren nu producerar sex nya produkter för Nvidia, bland annat en hårdvarukomponent och en ny generell processor.
Så köpslår USA:s regering med bolagen
I veckan framkom det i en rapport från Reuters att USA:s handelsminister Howard Lutnick kikar på aktieposter i teknikbolag i utbyte mot finansiering enligt den så kallade CHIPS Att-lagen.
I sammanhanget nämnde den amerikanska handelsministern Micron men även TSMC och Samsung.
CHIPS-lagen i USA antogs 2022 med stöd från både Republikanerna och den då demokratiska regeringen under ledning av president Joe Biden.
Den innebär att företag som utökar sin produktion av chip i USA får bidrag och lån.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
