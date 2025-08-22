Nvidias vd: Var smart – köp dina aktier här

Under fredagen är den amerikanska chipjätten Nvidias vd Jensen Huang på besök i Sydkorea.

Om det sydkoreanska teknikföretaget TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing, har Huang bara gott att säga:

Nvidia-chefen prutar inte på berömmet

”Jag tycker att TSMC är ett av de största företagen i mänsklighetens historia”, säger Nvidia-bossen på en presskonferens, berättar CNBC.

Huang anser att den som tankar aktier i TSMC är ”en väldigt smart person”.

Hans uttalande faller samman i tid med att den amerikanska administrationen signalerat att köpa andelar i teknikföretag med betoning på bolag i sektorn som får finansiering enligt den amerikanska lagen om chips.

Nvidia-toppen lyfter TSMC:s potential samtidigt som han tackar företaget för nästa generations AI-plattform. Huang förklarar, berättar CNBC, att den sydkoreanska tillverkaren nu producerar sex nya produkter för Nvidia, bland annat en hårdvarukomponent och en ny generell processor.

Så köpslår USA:s regering med bolagen

I veckan framkom det i en rapport från Reuters att USA:s handelsminister Howard Lutnick kikar på aktieposter i teknikbolag i utbyte mot finansiering enligt den så kallade CHIPS Att-lagen.

I sammanhanget nämnde den amerikanska handelsministern Micron men även TSMC och Samsung.

CHIPS-lagen i USA antogs 2022 med stöd från både Republikanerna och den då demokratiska regeringen under ledning av president Joe Biden.

Den innebär att företag som utökar sin produktion av chip i USA får bidrag och lån.

