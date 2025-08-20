Medan OpenAI:s vd Sam Altmans AItman utfärdar en AI-varning välkomnar Wall Streets spekulanter boomen med den nya, framrusande tekniken.
Wall Street viftar bort OpenAI-vd:ns AI-panik
Altman fruktar att en del investerare riskerar att bli ”brända”, som han uttrycker det, av de skyhöga AI-värderingarna.
Samtidigt fortsätter teknikjättar som Microsoft, Amazon, Alphabet och Meta att pumpa in kapital i artificiell intelligens för att möta efterfrågan.
Nu är Sam Altman långtifrån ensam om sin oro över AI, vilket Dagens PS rapporterar i flera artiklar. På andra sidan står en räcka av analytiker och experter som inte alls delar den oron utan betonar AI:s potential.
Läs vidare: Chefsekonom varnar: AI-bubbla större än dotcom-bubbla Dagens PS
Värre krasch är IT-bubblan
Altman har, precis som flera andra, dock varnat för att AI kan utvecklas till en ren katastrof. Till och med värre än IT-bubblan i slutet av 1990-talet och kring millennieskiftet.
Då kraschade en rad IT-företag och drog proppen ur de amerikanska börserna på Wall Street i spåren av de höga värderingarna.
Läs också: “AI-bubblan större än 1990-talets” Dagens PS
”När bubblor uppstår blir smarta människor överexalterade över en kärna av sanning”, har OpenAI-toppen nyligen uttalat i en artikel i The Verge.
Altman ser med oro på hysterin
I samband med det sade Altman också:
”Om man tittar på de flesta bubblor i historien, som teknikbubblan, fanns det en verklig grej. Teknik var verkligen viktigt. Internet var en riktigt stor grej. Folk blev överexalterade.”
Läs också: “AI kommer spricka värre än it-bubblan” menar experter Dagens PS
Särskilt nervös är han över små startup-företag med ett fåtal anställda som trots det håvar in hundratals miljoner dollar i kapitalinjektioner utan att ha någon egentlig affärsplan klar.
Dan Ives, analytiker på Wedbush, tonar emellertid ned AI-skräcken i ett mejl till det amerikanska affärsmagasinet Fortune.
Han talar om den utveckling vi ser nu som en ny industriell revolution som omsätter biljoner dollar.
Analytiker: Det är ingen bubbla
”Det kan finnas skum inom vissa delar av den privata marknaden för AI-leverantörer, men i slutändan ser vi inte detta som en bubbla. Detta är en 1996-period med mycket mer utrymme att gå, inte en 1999-period enligt vår mening”, resonerar Ives i mejlet till Fortune.
Han får medhåll av Richard Saperstein, investeringschef på Treasury Partners, som slår fast att stora teknikföretag alltjämt behåller sin tätposition på marknaden.
Hans råd till investerare är att fortsatt att gå all-in i amerikanska aktier med fokus på teknikbjässar.
Open AI:s rapport ingen undantag
I senaste rapportfloden har teknikjättarna också kommit med överraskande starka resultat och höjt sina prognoser framåt.
Däribland OpenAI.
Missa inte: Ekonom varnar för AI-krasch – värre än IT-bubblan Dagens PS
Läs mer: Nobelpristagaren varnar: Apokalyps inom 30 år Dagens PS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
