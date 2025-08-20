Wall Street viftar bort OpenAI-vd:ns AI-panik

Altman fruktar att en del investerare riskerar att bli ”brända”, som han uttrycker det, av de skyhöga AI-värderingarna.

Samtidigt fortsätter teknikjättar som Microsoft, Amazon, Alphabet och Meta att pumpa in kapital i artificiell intelligens för att möta efterfrågan.

Nu är Sam Altman långtifrån ensam om sin oro över AI, vilket Dagens PS rapporterar i flera artiklar. På andra sidan står en räcka av analytiker och experter som inte alls delar den oron utan betonar AI:s potential.

Värre krasch är IT-bubblan

Altman har, precis som flera andra, dock varnat för att AI kan utvecklas till en ren katastrof. Till och med värre än IT-bubblan i slutet av 1990-talet och kring millennieskiftet.

Då kraschade en rad IT-företag och drog proppen ur de amerikanska börserna på Wall Street i spåren av de höga värderingarna.

”När bubblor uppstår blir smarta människor överexalterade över en kärna av sanning”, har OpenAI-toppen nyligen uttalat i en artikel i The Verge.