AI räddningen för Novos tillväxt – ska kapa miljardkostnader

”Vi kommer inte att lyckas med vår strategi om vi inte implementerar AI i alla delar av verksamheten”, säger Thilde Hummel Bøgebjerg, koncerndirektör för IT och kvalitet på bolaget, i en intervju med danska Børsen.

Ska frikoppla tillväxt från kostnader

Enligt Bøgebjerg kan AI bryta kopplingen mellan tillväxt och kostnader. Novo ska kunna växa utan att kostnadsbasen behöver öka i samma takt.

”Med AI kan vi hålla kostnadsbasen mer stabil medan tillväxten ökar”, säger hon till Børsen.

Det kan få direkt betydelse för lönsamheten om produktiviteten ökar snabbare än kostnaderna.

AI används redan på bred front. Omkring 40 000 av Novos 66 000 anställda har fått AI-utbildning och bolaget samarbetar bland annat med OpenAI, Anthropic, Nvidia och Amazon.

Ett AI-verktyg som används för regulatoriska rapporter ska ha gjort processen tio gånger snabbare.