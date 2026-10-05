Novo Nordisk ser AI som en nyckel för att åter få fart på tillväxten. Tekniken ska kapa utvecklingstider och öka träffsäkerheten i jakten på nästa generations storsäljare. För aktieägarna kan effekten bli betydande.
AI räddningen för Novos tillväxt – ska kapa miljardkostnader
Novo Nordisks aktie har haft en tung period. Från toppen i slutet av juli är aktiekursen ner omkring 27 procent.
Nu vill den danska läkemedelsjätten använda AI för att förändra några av de grundförutsättningar som länge präglat läkemedelsindustrin.
”Vi kommer inte att lyckas med vår strategi om vi inte implementerar AI i alla delar av verksamheten”, säger Thilde Hummel Bøgebjerg, koncerndirektör för IT och kvalitet på bolaget, i en intervju med danska Børsen.
Ska frikoppla tillväxt från kostnader
Enligt Bøgebjerg kan AI bryta kopplingen mellan tillväxt och kostnader. Novo ska kunna växa utan att kostnadsbasen behöver öka i samma takt.
”Med AI kan vi hålla kostnadsbasen mer stabil medan tillväxten ökar”, säger hon till Børsen.
Det kan få direkt betydelse för lönsamheten om produktiviteten ökar snabbare än kostnaderna.
AI används redan på bred front. Omkring 40 000 av Novos 66 000 anställda har fått AI-utbildning och bolaget samarbetar bland annat med OpenAI, Anthropic, Nvidia och Amazon.
Ett AI-verktyg som används för regulatoriska rapporter ska ha gjort processen tio gånger snabbare.
Miljarder att vinna på snabbare forskning
Den största potentialen finns inom läkemedelsutvecklingen.
Det tar normalt 10–15 år att utveckla ett läkemedel från idé till godkänd behandling. Novo vill med hjälp av AI kunna ta läkemedel genom de tre kliniska faserna på fem år. Detta kan jämföras med omkring sex till tio år i dag.
AI kan inte korta själva kliniska försöken hur mycket som helst, men kan kapa tiden mellan studier genom snabbare analys och rapportering.
Varje månad som försvinner ur utvecklingsprocessen kan vara värd stora belopp eftersom läkemedel har en begränsad period med patentskydd.
Detta är särskilt viktigt för Novo. Semaglutid, den aktiva substansen i bland annat Wegovy och Ozempic, drog in 228 miljarder danska kronor för bolaget förra året och det amerikanska patentskyddet löper ut 2032.
Novo uppger också att AI har gjort en tidig läkemedelskandidat för viktminskning 500 gånger mer potent än den ursprungliga versionen, skriver Børsen.
AI ska hjälpa Novo tillbaka
AI-satsningen är en del av Novos bredare plan att stärka pipelinen.
På kapitalmarknadsdagen i september satte bolaget målet att lansera fler än fem läkemedel med så kallad blockbuster-potential till 2030 och nå över 150 miljarder danska kronor i riskjusterad försäljning från pipelineprodukter 2035.
I september tecknade Novo dessutom ett samarbete med Anthropic för att använda AI-modeller i läkemedelsforskningen.
Även Amazon Web Services har blivit en strategisk AI-partner.
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