AI-bolaget rapporterade miljardintäkter – hade inga kunder

Enligt amerikanska myndigheter har företaget byggt sin framgång på omfattande bedrägerier.

Bolaget värderades till omkring 1,5 miljarder dollar under AI-boomens mest intensiva fas men anklagas nu för att ha fabricerat stora delar av sin verksamhet.

Ska ha saknat kunder

Det amerikanska justitiedepartementet har väckt åtal mot bolagets grundare och vd Puthugramam Harish Chidambaran samt finanschefen Sayyed Farhan Ali Naqvi.

Enligt åtalet ska de under flera år ha vilselett investerare, långivare och marknaden genom att överdriva bolagets tillväxt, kundbas och intäkter, skriver Futurism.

Kärnan i anklagelserna är att iLearning Engines i stor utsträckning saknade verkliga kunder.

Istället ska bolaget ha skapat ett nätverk av skenavtal och fiktiva affärsrelationer för att ge intryck av en snabbt växande efterfrågan på sina AI-tjänster.

Intäkter som rapporterades som hundratals miljoner dollar uppges till stor del ha varit påhittade.

