AI-boomen har lockat till sig bolag som försöker göra sig en snabb hacka. Ett exempel är iLearning Engines som nu åtalas för att ha blåst upp siffrorna.
AI-bolaget rapporterade miljardintäkter – hade inga kunder
iLearning Engines, som erbjöd AI-driven mjukvara för företag, väckte först uppmärksamhet för sin snabba tillväxt. Men nu har det hamnat i strålkastarljuset av en annan anledning.
Enligt amerikanska myndigheter har företaget byggt sin framgång på omfattande bedrägerier.
Bolaget värderades till omkring 1,5 miljarder dollar under AI-boomens mest intensiva fas men anklagas nu för att ha fabricerat stora delar av sin verksamhet.
Ska ha saknat kunder
Det amerikanska justitiedepartementet har väckt åtal mot bolagets grundare och vd Puthugramam Harish Chidambaran samt finanschefen Sayyed Farhan Ali Naqvi.
Enligt åtalet ska de under flera år ha vilselett investerare, långivare och marknaden genom att överdriva bolagets tillväxt, kundbas och intäkter, skriver Futurism.
Kärnan i anklagelserna är att iLearning Engines i stor utsträckning saknade verkliga kunder.
Istället ska bolaget ha skapat ett nätverk av skenavtal och fiktiva affärsrelationer för att ge intryck av en snabbt växande efterfrågan på sina AI-tjänster.
Intäkter som rapporterades som hundratals miljoner dollar uppges till stor del ha varit påhittade.
Gav sig själva höga löner
Under 2023 redovisade bolaget intäkter på 421 miljoner dollar, knappt fyra miljarder kronor, främst kopplade till licensiering av AI-lösningar till företagskunder, enligt Reuters.
Enligt myndigheterna byggde dessa siffror på avtal som i många fall inte existerade i verkligheten eller saknade kommersiell substans. Syftet ska ha varit att locka kapital och driva upp bolagets värdering.
De två cheferna misstänks samtidigt ha berikat sig själva genom aktieprogram, bonusar och löner.
Enligt åtalet rör det sig om betydande summor, där aktieinnehav och ersättningar tillsammans uppgår till hundratals miljoner dollar.
Omfattande process
Gripanden har genomförts i både Maryland och Kalifornien, och processen väntas bli omfattande.
Fallet ses som ett av de tydligaste exemplen hittills på riskerna i den snabbt växande AI-sektorn, där höga förväntningar och komplex teknik kan göra det svårt för investerare att bedöma vad som är verkligt värdeskapande.
Samtidigt visar statistik från amerikanska myndigheter att bedrägerier kopplade till AI ökar kraftigt. Antalet anmälningar steg markant under 2025 och de ekonomiska förlusterna uppgår till närmare en miljard dollar.
