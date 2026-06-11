Wallenbergs riskkapital bolag EQT säljer aktien och investmentbolaget MSAB, grundat av framlidne finansmannen Melker Schörling, köper.
Ägarskifte får aktien att rusa – jackpot för Bråse
Nyheten får aktien, som är börsprofilen och fondförvaltaren Richard Bråses största innehav, att lyfta nära 9 procent i öppningen. I en kommentar till Dagens PS applåderar han affären.
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”Början på ett långsiktigt ägarskifte”
Melker Schörling har ingått avtal om att förvärva EQT:s och Peter Jessen Jürgensens samtliga utestående A-aktier i Beijer Ref (börskurs Beijer Ref) för en icke offentliggjord premie framgår av ett pressmeddelande enligt Placera.
Genom transaktionen blir Melker Schörling, MSAB, den röstmässigt största ägaren i Beijer Ref med 14,1 procent av rösterna och 2,1 procent av kapitalet.
”Transaktionen innebär början på ett långsiktigt ägarskifte där MSAB successivt har för avsikt att öka sitt engagemang i Beijer Ref med fokus på fortsatt industriell utveckling och långsiktigt värdeskapande”, kommuniceras från köparen.
”Så nära perfekt lösning man kan komma”
Nyheten får aktien att lyfta rejält och en som har anledning att jubla är fondförvaltaren Richard Bråse som tidigare pekat ut Beijer Ref att ”aktien är den jag helst skulle ta med till en öde ö”.
”Det är mitt största innehav. MSAB är så nära en perfekt lösning man kan komma”, kommenterar Richard Bråse till Dagens PS över mail och fortsätter.
”Jag har ju tänkt att det skulle passa in i Latour (börskurs Latour) men MSAB är av samma DNA: långsiktiga ägare med förmåga att bygga värden organiskt och via förvärv på global spelplan”.
Aktien har haft några svaga år
Beijer Ref, verksamma inom kyl- och värmeteknik, har haft en svag utveckling på börsen under flera år men lyfts fram som intressant av analytiker.
Även i år så är aktien back runt 8 procent trots dagens lyft.
Richard Bråse är förvaltare på Protean Aktiesparfond Norden som lanserades i början av april 2025 och som du kan läsa mer om här.
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