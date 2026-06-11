Ägarskifte får aktien att rusa – jackpot för Bråse

”Så nära perfekt lösning man kan komma”

Nyheten får aktien att lyfta rejält och en som har anledning att jubla är fondförvaltaren Richard Bråse som tidigare pekat ut Beijer Ref att ”aktien är den jag helst skulle ta med till en öde ö”.

”Det är mitt största innehav. MSAB är så nära en perfekt lösning man kan komma”, kommenterar Richard Bråse till Dagens PS över mail och fortsätter.

”Jag har ju tänkt att det skulle passa in i Latour (börskurs Latour) men MSAB är av samma DNA: långsiktiga ägare med förmåga att bygga värden organiskt och via förvärv på global spelplan”.

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Aktien har haft några svaga år

Beijer Ref, verksamma inom kyl- och värmeteknik, har haft en svag utveckling på börsen under flera år men lyfts fram som intressant av analytiker.

Även i år så är aktien back runt 8 procent trots dagens lyft.

Richard Bråse är förvaltare på Protean Aktiesparfond Norden som lanserades i början av april 2025 och som du kan läsa mer om här.

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