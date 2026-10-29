Elon Musks nya maktspel – småspararna är förlorarna

Nya amerikanska regler kan försvaga småspararna



Samtidigt överväger den amerikanska finansinspektionen SEC en betydligt större förändring.

I september 2026 presenterade myndigheten ett förslag om att avskaffa den federala regel som i dag ger kvalificerade aktieägare möjlighet att få egna förslag inkluderade i börsbolagens stämmohandlingar, enligt ett dokument från SEC.

ANNONS

Det rör sig om den amerikanska börsregeln 14a-8 som ger mindre aktieägare möjlighet att påverka stora börsbolag. En aktieägare behöver inte äga en stor del av företaget utan det kan räcka med aktier värda 2 000 dollar, förutsatt att de har ägts kontinuerligt i minst tre år.

Bolagen får mer makt

I stället skulle delstaternas lagar och bolagens egna bestämmelser få större betydelse. Förslaget är ännu inte beslutat, där synpunkter kan lämnas fram till den 20 november 2026.

Förändringarna väcker dock stor oro bland investerare och experter på bolagsstyrning.

Enligt Financial Times varnar Sonia Falconieri, professor i finansiering vid Bayes Business School i London, för att SEC:s förslag kan försvaga minoritetsägarnas rättigheter och ge företagsledningarna mer makt.

Svagare skydd för aktieägarna

Hon pekar också på risken att amerikanska delstater börjar konkurrera om företag genom att erbjuda allt svagare skydd för aktieägarna.

”Det förskjuter maktbalansen ytterligare till förmån för styrelser och företagsledningar”, säger hon.

Börsregeln 14a-8 infördes 1942 och administreras av SEC – som nu alltså försöker göra sig av med regeln helt – där myndigheten anser att regleringen går för långt in på områden som bör styras av delstaternas bolagslagar.

ANNONS

Ett tokigt beslut om det går igenom, menar Sonia Falconieri.

”Regel 14a-8 är ett viktigt verktyg för att ge aktieägarna en röst.”

Läs även:

Elon Musk: ”Det är inte mitt fel”. Dagens PS

Fed stöttar USA:s lånefest – svenskar får betala två gånger. Dagens PS