5 mentala börsfällor som kan stå småspararna dyrt

2. Vägrar sälja med förlust

En annan fälla är att hänga upp sig på inköpskursen. Många sparare vill vänta tills aktien har återhämtat sig och investeringen åtminstone går jämnt upp innan de säljer.

Men inköpspriset säger ingenting om aktiens framtida utveckling. Söderberg uppmanar sparare att fråga sig om de skulle köpa aktien till dagens kurs.

3. Letar bara efter bekräftelse

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Investerare tenderar att söka information som stärker den egna uppfattningen. Det kallas bekräftelsebias och kan leda till att negativa nyheter om ett bolag avfärdas.

Söderberg rekommenderar att skriva ned argumenten inför en affär och ha en tydlig köp- och säljplan. Det kan göra det lättare att ompröva ett innehav när förutsättningarna förändras.

4. Säljer vinnarna för tidigt

Många investerare vill snabbt säkra en vinst men ger förlustaktier mer tid att återhämta sig. Resultatet kan bli att vinnarna säljs för tidigt medan förlorarna blir kvar i portföljen.

Beteendet har stöd i forskningen. Finansforskaren Terrance Odean analyserade handelsdata från 10 000 mäklarkonton och fann att investerarna oftare realiserade vinster än förluster.

Studien, som publicerades i The Journal of Finance, visade också att aktier som såldes med vinst fortsatte att utvecklas bättre än förlustaktierna som investerarna behöll.

5. Jagar rusande aktier av rädsla

FOMO, rädslan att missa en uppgång, kan få sparare att köpa en aktie enbart för att kursen stiger och andra tjänar pengar.

Söderbergs råd är att sprida ut köpen över tid i stället för att investera hela beloppet på en gång.

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Det minskar risken att hela investeringen görs vid ett enda olämpligt tillfälle.

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