Att köpa mer när aktien rasar, vägra sälja med förlust eller rusa in efter en kursuppgång. Psykologiska fällor kan få småsparare att fatta irrationella beslut och göra förlusterna större än nödvändigt. Här är fem vanliga misstag att se upp med på börsen.
5 mentala börsfällor som kan stå småspararna dyrt
Börsen påverkas inte bara av bolagens resultat och ekonomiska utsikter.
Även investerarnas psykologi spelar in och kan leda till beslut som försämrar avkastningen.
Nu går Carl-Henrik Söderberg, sparekonom på Nordnet, ut och varnar för mentala börsfällor som riskerar att påverka spararnas beslut.
I en genomgång pekar han på fem vanliga misstag som investerare bör se upp med.
1. Köper mer när aktien faller
En aktie som faller kan locka till nya köp. Genom att köpa fler aktier sjunker det genomsnittliga inköpspriset, men strategin kan bli dyr om bolagets utsikter har försämrats.
Söderberg varnar för att investerare kan köpa mer utan att ompröva sin analys eller ta in negativ information. Rådet är att utmana sin tidigare analys och fråga sig om aktien fortfarande är värd att köpa.
2. Vägrar sälja med förlust
En annan fälla är att hänga upp sig på inköpskursen. Många sparare vill vänta tills aktien har återhämtat sig och investeringen åtminstone går jämnt upp innan de säljer.
Men inköpspriset säger ingenting om aktiens framtida utveckling. Söderberg uppmanar sparare att fråga sig om de skulle köpa aktien till dagens kurs.
3. Letar bara efter bekräftelse
Investerare tenderar att söka information som stärker den egna uppfattningen. Det kallas bekräftelsebias och kan leda till att negativa nyheter om ett bolag avfärdas.
Söderberg rekommenderar att skriva ned argumenten inför en affär och ha en tydlig köp- och säljplan. Det kan göra det lättare att ompröva ett innehav när förutsättningarna förändras.
4. Säljer vinnarna för tidigt
Många investerare vill snabbt säkra en vinst men ger förlustaktier mer tid att återhämta sig. Resultatet kan bli att vinnarna säljs för tidigt medan förlorarna blir kvar i portföljen.
Beteendet har stöd i forskningen. Finansforskaren Terrance Odean analyserade handelsdata från 10 000 mäklarkonton och fann att investerarna oftare realiserade vinster än förluster.
Studien, som publicerades i The Journal of Finance, visade också att aktier som såldes med vinst fortsatte att utvecklas bättre än förlustaktierna som investerarna behöll.
5. Jagar rusande aktier av rädsla
FOMO, rädslan att missa en uppgång, kan få sparare att köpa en aktie enbart för att kursen stiger och andra tjänar pengar.
Söderbergs råd är att sprida ut köpen över tid i stället för att investera hela beloppet på en gång.
Det minskar risken att hela investeringen görs vid ett enda olämpligt tillfälle.