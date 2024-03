26 mars: Missa inte konjunkturbarometern

BÖRS

Rapporter

Ospecificerad tid: Beammwave (börskurs), Move About (börskurs)

Utländska rapporter

Före börsöppning: Pfeiffer Vacuum Technology

08:00 Flutter Entertainment

Stämmor

Ratos, 11:00 Swedbank, 13:00 Nobia (extra), 13:00 Volvo Cars, 14:00 Ratos, 14:00 SKF, 15:00 Abliva (extra), 15:00 Diadrom, 15:00 NGS Group (extra)

Investerarmöte

08:00 Ecorub investerarmöte

15:00 Munters webcast

Handlas exklusive utdelning

Alm Equity för preferensaktien (utd 2,10 kr)

ANNONS

Corporate Actions

Diamyd Medical exklusive rätt N 1:10,12 kronor per aktie

Nowonomics exklusive rätt N 5:10, 3,50 kronor per aktie

Scandidos exklusive rätt N 1:4, 1,60 kronor per aktie

MAKRO

00:30 Australien konsumentförtroende

06:00 Singapore industriproduktion

07:00 Finland arbetslöshet

07:00 Japan orderingång maskinverktyg reviderad

08:00 Danmark detaljhandel

08:00 Sverige PPI

08:00 Tyskland konsumentförtroende

09:00 Spanien BNP kvartal reviderad

09:00 Sverige konjunkturbarometer från Konjunkturinstitutet

09:15 Sverige konjunkturprognos från Konjunkturinstitutet

09:30 Hongkong handelsbalans

13:30 USA order varaktiga varor preliminär

13:55 USA Redbook

14:00 USA SP Case Shiller husprisindex

14:00 USA FHFA husprisindex

14:00 Ungern räntebesked

15:00 USA konsumentförtroende

15:00 USA Richmond Fed index

21:30 USA API oljelager

22:00 Sydkorea företagens förtroende

Affärskalendern presenteras i samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Läs även: Börsens röda veckostart – Ortivus rusade på nytt kontrakt Dagens PS