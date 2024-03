14 mars: Håll koll på Sveriges KPI

För en svensk industrigrupp syns inga tecken på avmattning, utan tillväxten är mycket stark. Bolagsgruppen – verksamt inom energiservice-, industri- och miljöteknik – fokuserar alltmer på det verksamhetsområde med framtiden för sig – storskalig energilagring. Det handlar om den förhållandevis okända börsnoterade koncernen VIMAB Group som under 2023 ökade omsättningen med mer än 50 procent …

Ett rörligt elpris låter dig dra nytta av låga elpriser, vilket gör det möjligt att spara pengar varje månad. Här går vi igenom allt om hur ett rörligt elavtal fungerar, när det kan passa bra och hur du gör för att välja rätt. Du kan också jämföra aktuella elpriser via verktyget nedan. ANNONS I denna …

Stämmor

10:00 Implementa Sol (extra), 10:00 Phase Holographic (extra), 11:30 Alligator Bioscience (extra), 13:00 Minesto (extra), 18:00 AIK Fotboll

Utländska stämmor

DSV

Investerarmöte

09:00 Rusta webcast

12:00 Haki Safety kapitalmarknadsdag

Handlas exklusive utdelning

Arion Bank (utd 9,00 ISK), Sdiptech för preferensaktien (utd 2,00 kr), Tietoevry (utd 0,735 EUR)

Corporate Actions

Hybricon första dag för handel på NGM efter flytt från Spotlight

LC-Tec exklusive rätt N 5:3, 41 öre per aktie

Minesto exklusive rätt N 3:12, 3 kronor per aktie

Vaxxa första handelsdag efter split S 1:100 (omvänd split)

Vimian exklusive rätt N 1:7, 25 kronor per aktie

MAKRO

01:01 Storbritannien husprisindex från RICS

07:00 Finland KPI

07:30 Indien grossistpriser

08:00 Sverige KPI

08:30 Schweiz PPI

09:00 Riksbanken tal av Breman

09:00 Spanien KPI reviderad

10:00 IEA månadsrapport oljemarknaden

10:30 Sydafrika gruvproduktion

12:00 Irland KPI

12:00 Sydafrika industriproduktion

13:00 Brasilien detaljhandel

13:30 USA antalet nya arbetslösa, veckostatistik

13:30 USA detaljhandel

13:30 USA PPI

15:00 USA företagens lager

15:30 USA EIA veckovis naturgaslager

19:30 ECB tal av Stournaras

22:00 Sydkorea importpriser

