Pojken är bara 14 år men har lärt sig förstå pengars värde och brinner nu för att bygga upp en förmögenhet på ålderns höst.
14 åring pensionssparar redan som ett proffs
Business Insider berättar om tonåringen, eller rättare sagt är det hans mor som levererar historien i tidningen om sin driftiga tonåring, som la av med idrott när han fyllde 14 och i stället bestämde sig för att fokusera på investeringar som ger fin avkastning till pensionen.
Han har till och med träffat en finansiell rådgivare för att få råd hur han bäst kan placera sina pengar, som han tjänat på enklare jobb.
14-åringen gillar att vara en arbetsmyra
Nu hör till saken att den unge entreprenören från Kalifornien, USA, är uppväxt i en miljö där det inte slösats. Tvärt om har både hans mor och farbröder arbetat med förmögenhetsrådgivning.
Redan sedan barnsben har han lyssnat med ett öra när snacket gått om aktiemarknaden och livförsäkringar.
När det kommer till arbete, som 14-åringen sedan kan omvandla till kloka investeringar, är det heller ingen börda.
Han älskar att jobba och sedan sätta pengarna han tjänar i arbete för att trygga framtiden.
Bästa sättet för att få pengarna att växa
Hans mamma berättar på Business Insider om att hon haft många samtal med sonen om saker som gäller investeringar som han hört talas om bland annat på sociala medier.
”En dag skickade han mig en reklamfilm där han förklarade hur ett sparande på 100 dollar i månaden som tonåring så småningom kunde växa till över en miljon dollar”, minns hon.
Han ville veta om det verkligen gick att bli rik på detta sätt, mycket tack vare ränteutvecklingen.
Och svaret som den unge gossen fick var ja. Och att just denna typ av investering tillhör de bättre om sparandet börjar i tid.
Efter det bokade hans mamma in ett möte med en finansiell expert, som förklarade hur han skulle gå till väga med hjälp av uppsatta mål som tidsperspektiv, utifrån hans inkomst och sett till risknivån.
Pojken sparar hellre än bränner sina kulor
”Hon visade honom historisk marknadsutveckling och använde konservativa uppskattningar i en finansiell kalkylator för att guida honom genom de faktiska siffrorna. Han ställde smarta frågor, lyssnade noga och tillsammans byggde de en plan för honom”, skriver pojkens mamma på Business Insider.
I dag är han exponerad finansiellt för att klara sin försörjning som vuxen och särskilt när han går i pension.
Han spenderar inte så mycket pengar utan lägger dem hellre på sitt pensionssparande.
Det bästa jag gjort, skriver hans mamma, är att lära honom ta ansvar för sin ekonomi tidigt för att skapa en grund till att bygga upp en förmögenhet.
Läs också: Unga sparar smartare än du – här är knepen du kan kopiera DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
