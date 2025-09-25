14 åring pensionssparar redan som ett proffs

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Business Insider berättar om tonåringen, eller rättare sagt är det hans mor som levererar historien i tidningen om sin driftiga tonåring, som la av med idrott när han fyllde 14 och i stället bestämde sig för att fokusera på investeringar som ger fin avkastning till pensionen.

Han har till och med träffat en finansiell rådgivare för att få råd hur han bäst kan placera sina pengar, som han tjänat på enklare jobb.

14-åringen gillar att vara en arbetsmyra

Nu hör till saken att den unge entreprenören från Kalifornien, USA, är uppväxt i en miljö där det inte slösats. Tvärt om har både hans mor och farbröder arbetat med förmögenhetsrådgivning.

Redan sedan barnsben har han lyssnat med ett öra när snacket gått om aktiemarknaden och livförsäkringar.

När det kommer till arbete, som 14-åringen sedan kan omvandla till kloka investeringar, är det heller ingen börda.

Han älskar att jobba och sedan sätta pengarna han tjänar i arbete för att trygga framtiden.