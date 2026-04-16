Eli Goldfine går fortfarande i grundskolan. Ändå ses han som en allt mer inflytelserik röst i den nya branschen för prognosmarknader.
13-åring beskrivs som underbarn – på Polymarket
En 13-årig amerikansk skolelev har väckt uppmärksamhet i den snabbt växande världen av prediktionsmarknader, där användare satsar på utfall av framtida händelser inom allt från politik till teknik.
Eli Goldfine, bosatt i delstaten New York, har på kort tid etablerat sig som en ovanligt ung aktör i ett område som annars domineras av studenter, analytiker och teknikintresserade i 20-årsåldern.
Genom egna analyser, intervjuer och experiment på olika plattformar har han börjat bygga ett rykte som en seriös röst i branschen.
”Skolan gillade det inte”
Hans intresse väcktes genom plattformar som Polymarket och Manifold Markets, där användare kan skapa och handla kontrakt baserade på sannolikheter.
Eftersom vissa tjänster kräver myndig ålder har han främst använt system med låtsaspengar, men det har inte hindrat honom från att testa strategier och förstå marknadsdynamik.
Ett tidigt exempel på hur han tänker var en marknad kopplad till ett skolval, där han utnyttjade hur deltagare drev upp oddsen för sina favoriter.
”Min skola gillade det inte”, säger Eli om tilltaget, vilket också bekräftades av hans pappa som deltog i intervjun med Business Insider.
Fördjupat sig i teorin
Genom att gå emot flockbeteendet lyckades han generera vinst, vilket illustrerar en grundläggande princip inom prediktionsmarknader: att värde uppstår när priser avviker från den verkliga sannolikheten.
Utöver praktiska experiment har Goldfine fördjupat sig i teorin bakom området.
Han har tagit intryck av ekonomer som Robin Hanson och Tyler Cowen, vilka länge argumenterat för prediktionsmarknaders potential att förbättra beslutsfattande genom att samla spridd information.
Fått ett uppsving
Parallellt driver han ett eget nyhetsbrev där han analyserar trender och intervjuar aktörer i branschen.
Han har även haft kontakt med forskare och utvecklare, bland annat inom Microsoft Research, kring tekniska lösningar för marknadsdesign.
Prediktionsmarknader har under senare år fått ökad uppmärksamhet som alternativ till traditionella prognosmetoder, rapporterar Sveriges Radio.
