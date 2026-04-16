13-åring beskrivs som underbarn – på Polymarket

Eli Goldfine, bosatt i delstaten New York, har på kort tid etablerat sig som en ovanligt ung aktör i ett område som annars domineras av studenter, analytiker och teknikintresserade i 20-årsåldern.

Genom egna analyser, intervjuer och experiment på olika plattformar har han börjat bygga ett rykte som en seriös röst i branschen.

”Skolan gillade det inte”

Hans intresse väcktes genom plattformar som Polymarket och Manifold Markets, där användare kan skapa och handla kontrakt baserade på sannolikheter.

Eftersom vissa tjänster kräver myndig ålder har han främst använt system med låtsaspengar, men det har inte hindrat honom från att testa strategier och förstå marknadsdynamik.

Ett tidigt exempel på hur han tänker var en marknad kopplad till ett skolval, där han utnyttjade hur deltagare drev upp oddsen för sina favoriter.

”Min skola gillade det inte”, säger Eli om tilltaget, vilket också bekräftades av hans pappa som deltog i intervjun med Business Insider.