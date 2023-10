12 oktober: Håll koll på inflationsförväntan

Företag

Markant ökning av varslen i september

Så här många personer varslades om uppsägning i september, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Totalt varslades 6 548 personer om uppsägning under månaden, visar siffrorna som Arbetsförmedlingen presenterat nu på torsdagsmorgonen. Under september i fjol varslades 2 000 personer som en jämförelse. Det är framför allt inom bygg och industri som varslen ökar just nu, framgår det. …