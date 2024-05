Rapport visar: Företagen fortsätter skära ned

Aktier

15 maj: Missa inte Sveriges inflationsstatistik

Dagens PS guidar på börs- och affärsfronten. Dagens viktigaste händelser är KPI-siffrorna som presenteras både i Sverige och USA. BÖRS RapporterOspecificerad tid: Adverty, Arctic Blue Beverages, Bergman & Beving, Bong, Brilliant Future, Byggmästare AJA Holding, Cessatech, Cyclezyme, Divio Technologies, Ecoclime, First Hotels, First Venture, Free2Move, Generic, Genovis, Greater Than, Hunter Capital, Intervacc, Irisity, Job Solution, …