Inför börsdebuten: ”Vi vet hur man lanserar miljonsäljande spel”

Spelkoncernen Kinda Brave har bara två år på nacken men bakom det börsaktuella företaget finns några av Sveriges mest erfarna branschveteraner inom ”det svenska spelundret”.

”Tittar man på gruppen som helhet så har vi erfarenhet från Sony, Electronic Art, Zordix och även Raw fury för att nämna några. Så allt ifrån stora trippel A spel till indiespel” berättar Alexander Benitez, Kinda Braves kommersiellt ansvarige som själv varit involverad i storsäljare som Battlefield 3 och The Sims men också delaktiga i flera mindre studios utveckling och tillväxt.

Den kanske mest namnkunnige på studiosidan är Martin Sahlin, skapare av den legendariska Unravel-serien som sålt miljontals exemplar världen över av EA-games. Nu leder Martin Sahlin, tillsammans med två andra branschveteraner Jakob Marklund och Henrik Söder, utvecklingsarbetet med Kinda Braves kommande flaggskepps-spel som går mot lansering 2026.

”De som älskade Unravel kommer att känna igen sig väl i den miljö man befinner sig i. Lite mer ambitiöst och större än vad Unravel någonsin var”, beskriver Alexander Benitez om det ännu icke namngivna spelsläppet som Kinda Brave har stora förhoppningar kring.

”Vi bygger ett fantastiskt jäkla spel uppe i Umeå”, utbrast Alexander Benitez i en tidigare intervju.

Umeå och studion Windup är i dag en av fyra studios som ingår i Kinda Brave. De tre övriga Dinomite, Embertrail och Gnomad hör hemma i Uppsala. Här finns också en mindre förlagsverksamhet där Kinda Brave nyttjar sin erfarenhet och hjälper andra studios att ta sina spel till den globala marknaden.

För att utveckla fantastiska spel är en sak. Att sälja spelen till en visserligen gigantisk men kräsen internationell spelpublik är en annan.

”Det som är fint med oss är att vi har välrenommerade team. Vi vet vad som krävs för att lansera miljonsäljande spel på den globala marknaden. Vi har en portfölj idag som säljer och där vi fortsätter knyta dealar. Och vi har också en möjlighet att förvärva in nya intressanta IP:n och studios och även kringliggande bolag som kan hjälpa oss att förädla de här IP:ena”, beskriver Alexander Benitez.

Starka IP:n, eller rättigheter och titlar, är en viktig byggsten i Kinda Braves strategi. Starka IP:n ger möjlighet att skapa intäkter från mer än bara spel så som tv-serier, film och andra medier. Det är också så man långsiktigt drar full kraft av den kunskap och nätverk som Kinda Braves erfarna team besitter.

Här och nu arbetas det intensivt med flera spelutvecklingar och lanseringar.

Men mest spännande är nog de ”långt gångna samtal” som pågår med globala partners för det kommande storspelet från Umeå-studion.

”Stort fokus ligger på att slutföra de långt gångna dialoger vi idag har om projektfinansiering och marknadsföringspaket tillsammans med rätt partner. Självklart ska de ha en bra erfarenhet av att lansera och sälja den typen av spel som vi nu utvecklar”, berättar Alexander Benitez om förläggaravtalet man hoppas kunna tillkännage inom ett par månader och som alltså i så fall ger intäkter redan i år.

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET

Units: En (1) unit innehåller tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 (”Unit”)

Teckningskurs per Unit och Värdering: Teckningskursen är 15 SEK per Unit, det vill säga 5 SEK per aktie vilket ger en bolagsvärdering på cirka 60 MSEK före Erbjudandet. Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckning av Units: Teckning sker via Nordnet, Avanza eller Eminova Fondkommission

Erbjudandevolym: Totalt omfattar erbjudandet 2 333 333 Units, bestående av 6 999 999 nya aktier motsvarande cirka 35 MSEK före emissionskostnader.

Utökat erbjudande: Vid stort intresse har styrelsen möjligheten att tilldela ytterligare 349 999 Units, bestående av 1 049 997 nya aktier motsvarande cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperiod: 8 maj 2024 – 22 maj 2024

Likviddag: 29 maj 2024

Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market: 3 juni 2024

Minsta teckning: 400 Units, motsvarande 6 000 SEK

Teckningsoptioner av serie TO1: En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024, till 5,50 SEK, motsvarande 110 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsoptioner av serie TO2: En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 17 mars 2025, till 6,25 SEK, motsvarande 125 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsåtaganden: Cirka 87 procent av erbjudandet, motsvarande 30,5 MSEK omfattas av teckningsåtaganden

Lock-up

Styrelsen, anställda i Kinda Brave, ledningen samt befintliga aktieägare med ett innehav över fem procent före erbjudandet har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet, från första handelsdag, under en period om 12 månader. Sammanlagt omfattas cirka 74 procent av aktierna i Kinda Brave av lock up före erbjudandet och cirka 60 procent av aktierna efter.

Läs mer och se villkor för TO1 och TO2

