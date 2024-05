15 maj: Missa inte Sveriges inflationsstatistik

BÖRS

Rapporter

Ospecificerad tid: Adverty, Arctic Blue Beverages, Bergman & Beving, Bong, Brilliant Future, Byggmästare AJA Holding, Cessatech, Cyclezyme, Divio Technologies, Ecoclime, First Hotels, First Venture, Free2Move, Generic, Genovis, Greater Than, Hunter Capital, Intervacc, Irisity, Job Solution, Kabe, Lidds, Mahvie Minerals, Moba Network, Nattaro Labs, Navigo Invest, Pexa, Risk Intelligence, Safe Lane Gaming, Savelend, Scout Gaming, Simris Group, Soltech Energy, Sozap, Spiffbet, Tellusgruppen, Zoomability

07:00 Cavotec, 07:30 Surgical Science, 07:30 Thunderful Group, 07:45 Eolus Vind, 08:00 Implantica, 08:00 Raketech (definitiv), 08:00 Stockwik, 08:30 Senzagen

Efter börsstängning: Africa Oil

Håll extra koll på Eolus Vind (börskurs) och Africa Oil (börskurs)

Utländska rapporter

Ospecificerad tid: Mitsubishi UFJ Financial, Rockwool (definitiv)

Före börsöppning: Burberry, Imperial Brands, Lundbeck, Thyssen Krupp, Tui

06:30 Lerøy Seafood, 07:00 ABN Amro, 07:00 Allianz, 07:30 FLSmidth, 07:30 Hapag-Lloyd

ANNONS

Efter börsstängning: Cisco, Ubisoft