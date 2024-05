3,8 miljarder spelare i sikte för börsaktuella Kinda Brave

Den 8 maj öppnade teckningsperioden för sparare som vill investera i den senaste spelutvecklaren på de svenska börslistorna; Kinda Brave.

Med flera tidigare internationella spelframgångar i bagaget och ett av Sveriges mest rutinerade team står de nu redo att ta sig an en global spelmarknad där pilarna äntligen pekar uppåt igen.

”Sektorn har haft det tufft de senaste åren, det vet vi. Men det är underliggande fin affär i branschen och sektorn växer år för år. Det finns 3,4 miljarder spelare där ute”, berättar Kinda Braves kommersiellt ansvarige Alexander Benitez som har närmare två decenniers erfarenhet av spelindustrin.

Efter de turbulenta åren i kölvattnet av pandemin så är den globala spelmarknaden återigen på tillväxtspåret både avseende intäkter och antal spelare.

2023 uppskattas spelindustrin totalt omsätta 184 miljarder US dollar. En siffra som förväntas växa med 1,7 procent årligen till 2026 då världsmarknaden estimeras till 191 miljarder dollar.

Antalet spelare växer ännu snabbare. Från dagens 3,4 miljarder spelare globalt till uppskattningsvis 3,8 miljarder år 2026.

Den svenska kakan av världsmarknaden är imponerande. Inkluderat utlandsbaserade dotterbolag, uppgick omsättningen för svenska spelbolag till 8,1 miljarder euro år 2022. En ökning med 13 procent mot året innan.

Teamet bakom Kinda Brave har i högsta grad varit en del av det svenska spelundret.

I bolaget, med totalt fyra studios och en mindre förläggarverksamhet, finns erfarenhet av såväl stora trippel A spel som Battlefield och The Sims men också exceptionella indiespel-framgångar som Unravel. Spelets skapare, Martin Sahlin, är nu kreativt ansvarig för Kinda Brave största spelsatsning som knyter an till Unravel-universet med lanserings-siktet inställt på 2026.

Just indiespel är ett segment där intäkterna nu växer snabbt globalt tack vare en allt större del av spelarnas tid och plånböcker.

En annan stark trend är glidningen mellan olika plattformar. Enkelt uttryckt har den globala spelmarknaden traditionellt delats in i tre segment; konsol, PC och mobil där den sistnämnda står för ungefär halva den globala intäktsgenereringen.

Med digitaliseringen och nya spelmönster har gränserna allt mer luckrats upp. För Kinda Brave som sätter starka IP:n, alltså ägandet av välkända rättigheter och titlar, i fokus för sin strategi är det en gynnsam trend.

IP-strategin skapar flera intäktsströmmar från fler plattformar. Även från andra medier utanför den direkta spelsektorn. Utöver de spel Kinda Brave redan äger, förlägger och utvecklar i dag är man uttalat på jakt efter fler förvärv av både spel och studios i närtid.

”De finansiellt svårare åren för spelsektorn har medfört att det finns många fina mindre spelstudios till en attraktiv värdering där ute, inte minst i Sverige”, pekar Alexander Benitez på där Kinda Brave kan komma in med både ekonomiska muskler och kunnande för att ta spelen till den globala marknaden.

Kinda Brave kommer att noteras på Stockholmsbörsens First North-lista den 3 juni.

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET

Units: En (1) unit innehåller tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 (”Unit”)

Teckningskurs per Unit och Värdering: Teckningskursen är 15 SEK per Unit, det vill säga 5 SEK per aktie vilket ger en bolagsvärdering på cirka 60 MSEK före Erbjudandet. Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckning av Units: Teckning sker via Nordnet, Avanza eller Eminova Fondkommission

Erbjudandevolym: Totalt omfattar erbjudandet 2 333 333 Units, bestående av 6 999 999 nya aktier motsvarande cirka 35 MSEK före emissionskostnader.

Utökat erbjudande: Vid stort intresse har styrelsen möjligheten att tilldela ytterligare 349 999 Units, bestående av 1 049 997 nya aktier motsvarande cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperiod: 8 maj 2024 – 22 maj 2024

Likviddag: 29 maj 2024

Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market: 3 juni 2024

Minsta teckning: 400 Units, motsvarande 6 000 SEK

Teckningsoptioner av serie TO1: En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024, till 5,50 SEK, motsvarande 110 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsoptioner av serie TO2: En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 17 mars 2025, till 6,25 SEK, motsvarande 125 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsåtaganden: Cirka 87 procent av erbjudandet, motsvarande 30,5 MSEK omfattas av teckningsåtaganden

Lock-up

Styrelsen, anställda i Kinda Brave, ledningen samt befintliga aktieägare med ett innehav över fem procent före erbjudandet har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet, från första handelsdag, under en period om 12 månader. Sammanlagt omfattas cirka 74 procent av aktierna i Kinda Brave av lock up före erbjudandet och cirka 60 procent av aktierna efter.

Läs mer och se villkor för TO1 och TO2

