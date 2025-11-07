Unga skippar charter – barnfamiljer fyller planen

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Unga prioriterar plånboken – och kanske en ny soffa

Bland svenskar mellan 18 och 34 år planerar bara 42 procent att resa utomlands det kommande året, jämfört med 51 procent i fjol. En rejäl dipp. Kanske har de unga börjat värdera en amortering mer än en Aperol. Eller så har de helt enkelt vant sig vid semester hemma.

Trots att färre unga packar resväskan verkar svenskarnas ekonomi i stort ha stabiliserats. Bara 16 procent säger att de påverkas av det ekonomiska läget när de planerar semester – jämfört med 21 procent förra året.

Enligt TUI är 2026 året då charter blev trendigt igen. (Foto: Pressbild)

Fler billiga alternativ – och nya samarbeten

ANNONS

“Det är tydligt att fler har fått bättre ekonomiska förutsättningar. Räntesänkningar och en mer stabil hushållsekonomi gör att fler vågar boka”, säger Martinez Valencia.

Han berättar att TUI samtidigt breddar sitt utbud med fler prisvärda hotell och lågprisflyg.

“Senast i raden genom vårt samarbete med Ryanair.”

För charterbolagen gäller det alltså att hitta rätt balans mellan lyx och lågpris, mellan trygghet och upptäckarlust. Och gärna något för hela familjen – helst med vattenrutschkanor och glassbar.

De mest bokade vinterresmålen

TUI:s senaste statistik visar att svenskarnas vinterfavoriter är sig lika. Gran Canaria toppar listan, följt av Thailand och Teneriffa.

Gran Canaria, Spanien Thailand Teneriffa, Spanien Cypern Egypten Lanzarote, Spanien Kreta, Grekland Kap Verde Rhodos, Grekland Turkiet (Antalyakusten)

Det är alltså ingen tvekan om att svenskarna fortsätter att söka sig till det soliga och trygga. Gran Canaria, Thailand och Teneriffa är fortfarande mer självklara än att ta med vantar i november.

Sol, sangria och svenska föräldrar i flipflops. (Foto: Canva)

Charter som livsstil

ANNONS

Chartern är tillbaka – men inte som på 80-talet. I dag handlar det mindre om fria drinkar och mer om wifi, barnklubb och elbilstransfer. Föräldrar vill ha enkelhet, trygghet och möjlighet att lägga undan mobilen – åtminstone tills första Instagram-storyn är upplagd.

Att unga vuxna väljer bort resandet just nu är kanske bara ett tillfälligt hack i kurvan. För när småbarnsåren väl kommer, och behovet av sol och all inclusive blir akut, kommer även de snart att stå där med TUI-väskan i handen.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar Media i Sifopanelen mellan 22 och 24 september 2025. 1 071 personer mellan 18 och 79 år deltog. 45 procent planerar en utlandsresa, 30 procent stannar i Norden och 25 procent har inte bestämt sig ännu. Endast 16 procent säger att ekonomin påverkar deras resplaner.

Källa: TUI / Kantar Media

Vill du läsa mer om resor och trender? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Ny trend: Svenskarna bokar sommarresan redan nu och Perfect Weekend rankar Europas åtta bästa pilgrimsvandringar.



