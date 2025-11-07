Allt fler barnfamiljer planerar solresor inför vintern, medan unga vuxna stannar hemma och räknar räntor. En ny Sifoundersökning visar att nästan varannan svensk förälder redan bokat sin nästa utlandssemester – men bland 20- och 30-åringarna sjunker reslusten snabbt.
Unga skippar charter – barnfamiljer fyller planen
Barnfamiljerna leder chartercomebacken
Svenskarna vill ut i världen igen – men inte alla samtidigt. En ny Sifoundersökning från Kantar Media, beställd av TUI, visar att 45 procent planerar en utlandsresa det kommande året. Det är en liten nedgång från fjolårets 49 procent, men barnfamiljerna går mot strömmen. Hälften av dem har redan bokat sin semester för 2026.
“Våra bokningssiffror speglar tydligt den här utvecklingen. Inför jullovet har bokningarna ökat med tio procent, och sportlovet ser ut att bli lika starkt. Barnfamiljer tenderar att boka tidigt och tänka långsiktigt”, säger Dian Martinez Valencia, kommunikationsansvarig på TUI i ett pressmeddelande.
Unga prioriterar plånboken – och kanske en ny soffa
Bland svenskar mellan 18 och 34 år planerar bara 42 procent att resa utomlands det kommande året, jämfört med 51 procent i fjol. En rejäl dipp. Kanske har de unga börjat värdera en amortering mer än en Aperol. Eller så har de helt enkelt vant sig vid semester hemma.
Trots att färre unga packar resväskan verkar svenskarnas ekonomi i stort ha stabiliserats. Bara 16 procent säger att de påverkas av det ekonomiska läget när de planerar semester – jämfört med 21 procent förra året.
Fler billiga alternativ – och nya samarbeten
“Det är tydligt att fler har fått bättre ekonomiska förutsättningar. Räntesänkningar och en mer stabil hushållsekonomi gör att fler vågar boka”, säger Martinez Valencia.
Han berättar att TUI samtidigt breddar sitt utbud med fler prisvärda hotell och lågprisflyg.
“Senast i raden genom vårt samarbete med Ryanair.”
För charterbolagen gäller det alltså att hitta rätt balans mellan lyx och lågpris, mellan trygghet och upptäckarlust. Och gärna något för hela familjen – helst med vattenrutschkanor och glassbar.
De mest bokade vinterresmålen
TUI:s senaste statistik visar att svenskarnas vinterfavoriter är sig lika. Gran Canaria toppar listan, följt av Thailand och Teneriffa.
- Gran Canaria, Spanien
- Thailand
- Teneriffa, Spanien
- Cypern
- Egypten
- Lanzarote, Spanien
- Kreta, Grekland
- Kap Verde
- Rhodos, Grekland
- Turkiet (Antalyakusten)
Det är alltså ingen tvekan om att svenskarna fortsätter att söka sig till det soliga och trygga. Gran Canaria, Thailand och Teneriffa är fortfarande mer självklara än att ta med vantar i november.
Nu gäller nya klädregler på Royal Caribbeans kryssningar
Det är inte bara solkrämen som kan ställa till det på semesterns kryssningar. Nu inför Royal Caribbean nya klädregler ombord – och vissa plagg kan
Charter som livsstil
Chartern är tillbaka – men inte som på 80-talet. I dag handlar det mindre om fria drinkar och mer om wifi, barnklubb och elbilstransfer. Föräldrar vill ha enkelhet, trygghet och möjlighet att lägga undan mobilen – åtminstone tills första Instagram-storyn är upplagd.
Att unga vuxna väljer bort resandet just nu är kanske bara ett tillfälligt hack i kurvan. För när småbarnsåren väl kommer, och behovet av sol och all inclusive blir akut, kommer även de snart att stå där med TUI-väskan i handen.
Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Kantar Media i Sifopanelen mellan 22 och 24 september 2025. 1 071 personer mellan 18 och 79 år deltog. 45 procent planerar en utlandsresa, 30 procent stannar i Norden och 25 procent har inte bestämt sig ännu. Endast 16 procent säger att ekonomin påverkar deras resplaner.
Källa: TUI / Kantar Media
Vill du läsa mer om resor och trender? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Ny trend: Svenskarna bokar sommarresan redan nu och Perfect Weekend rankar Europas åtta bästa pilgrimsvandringar.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
