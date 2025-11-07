Dagensps.se
Weekend

Unga skippar charter – barnfamiljer fyller planen

EU-domstolen: All inclusive gäller inte cementblandare.(Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 08 nov. 2025Publicerad: 08 nov. 2025

Allt fler barnfamiljer planerar solresor inför vintern, medan unga vuxna stannar hemma och räknar räntor. En ny Sifoundersökning visar att nästan varannan svensk förälder redan bokat sin nästa utlandssemester – men bland 20- och 30-åringarna sjunker reslusten snabbt.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Barnfamiljerna leder chartercomebacken

Svenskarna vill ut i världen igen – men inte alla samtidigt. En ny Sifoundersökning från Kantar Media, beställd av TUI, visar att 45 procent planerar en utlandsresa det kommande året. Det är en liten nedgång från fjolårets 49 procent, men barnfamiljerna går mot strömmen. Hälften av dem har redan bokat sin semester för 2026.

“Våra bokningssiffror speglar tydligt den här utvecklingen. Inför jullovet har bokningarna ökat med tio procent, och sportlovet ser ut att bli lika starkt. Barnfamiljer tenderar att boka tidigt och tänka långsiktigt”, säger Dian Martinez Valencia, kommunikationsansvarig på TUI i ett pressmeddelande.

Perfect Weekend rankar Europas åtta bästa pilgrimsvandringar

Från de spanska vinfälten till de norska fjällen – pilgrimsvandringar har gjort comeback. Allt fler européer byter charterresor mot vandringskängor och
ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

26 okt. 2025

Unga prioriterar plånboken – och kanske en ny soffa

Bland svenskar mellan 18 och 34 år planerar bara 42 procent att resa utomlands det kommande året, jämfört med 51 procent i fjol. En rejäl dipp. Kanske har de unga börjat värdera en amortering mer än en Aperol. Eller så har de helt enkelt vant sig vid semester hemma.

Trots att färre unga packar resväskan verkar svenskarnas ekonomi i stort ha stabiliserats. Bara 16 procent säger att de påverkas av det ekonomiska läget när de planerar semester – jämfört med 21 procent förra året.

Enligt TUI är 2026 året då charter blev trendigt igen. (Foto: Pressbild)

Fler billiga alternativ – och nya samarbeten

ANNONS

“Det är tydligt att fler har fått bättre ekonomiska förutsättningar. Räntesänkningar och en mer stabil hushållsekonomi gör att fler vågar boka”, säger Martinez Valencia.
Han berättar att TUI samtidigt breddar sitt utbud med fler prisvärda hotell och lågprisflyg.
“Senast i raden genom vårt samarbete med Ryanair.”

För charterbolagen gäller det alltså att hitta rätt balans mellan lyx och lågpris, mellan trygghet och upptäckarlust. Och gärna något för hela familjen – helst med vattenrutschkanor och glassbar.

De mest bokade vinterresmålen

TUI:s senaste statistik visar att svenskarnas vinterfavoriter är sig lika. Gran Canaria toppar listan, följt av Thailand och Teneriffa.

  1. Gran Canaria, Spanien
  2. Thailand
  3. Teneriffa, Spanien
  4. Cypern
  5. Egypten
  6. Lanzarote, Spanien
  7. Kreta, Grekland
  8. Kap Verde
  9. Rhodos, Grekland
  10. Turkiet (Antalyakusten)

Det är alltså ingen tvekan om att svenskarna fortsätter att söka sig till det soliga och trygga. Gran Canaria, Thailand och Teneriffa är fortfarande mer självklara än att ta med vantar i november.

Nu gäller nya klädregler på Royal Caribbeans kryssningar

Det är inte bara solkrämen som kan ställa till det på semesterns kryssningar. Nu inför Royal Caribbean nya klädregler ombord – och vissa plagg kan
Sol, sangria och svenska föräldrar i flipflops. (Foto: Canva)

Charter som livsstil

ANNONS

Chartern är tillbaka – men inte som på 80-talet. I dag handlar det mindre om fria drinkar och mer om wifi, barnklubb och elbilstransfer. Föräldrar vill ha enkelhet, trygghet och möjlighet att lägga undan mobilen – åtminstone tills första Instagram-storyn är upplagd.

Att unga vuxna väljer bort resandet just nu är kanske bara ett tillfälligt hack i kurvan. För när småbarnsåren väl kommer, och behovet av sol och all inclusive blir akut, kommer även de snart att stå där med TUI-väskan i handen.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar Media i Sifopanelen mellan 22 och 24 september 2025. 1 071 personer mellan 18 och 79 år deltog. 45 procent planerar en utlandsresa, 30 procent stannar i Norden och 25 procent har inte bestämt sig ännu. Endast 16 procent säger att ekonomin påverkar deras resplaner.

Källa: TUI / Kantar Media

Vill du läsa mer om resor och trender? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Ny trend: Svenskarna bokar sommarresan redan nu och Perfect Weekend rankar Europas åtta bästa pilgrimsvandringar.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
CharterresorTrendTurism
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS