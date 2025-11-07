Semester på tystnad – blir du för högljudd får du åka hem

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

När tystnaden blir en exportvara

Stugan, som ligger i Höör, är utrustad med en decibelmätare som registrerar varje ljud. Om ljudnivån passerar 45 decibel skickas ett automatiskt sms som meddelar att gästen måste lämna platsen morgonen därpå.

Enligt Besöksliv är kampanjen en del av en större strategi för att profilera Skåne som ett resmål för hållbar turism – och för att visa att stillhet kan vara lika starkt som action.

Forskning som Visit Skåne hänvisar till visar att tid i tyst natur kan minska stress, förbättra sömn och sänka blodtryck.

”Det är både ett lekfullt experiment och en påminnelse om att tystnad är en resurs vi alla behöver mer av”, säger Nordgren i pressmeddelandet.

Från stress till stillhet. Eller bara riktigt pinsam tystnad. (Foto: Instagram)



En karta över tystnaden

Stay Quiet är en fortsättning på projektet The Map of Quietude, en karta över 26 platser i Skåne med dokumenterat låg ljudnivå och total frånvaro av buller.

Tillsammans utgör de något så unikt som en tystnadsinfrastruktur – en svensk motsvarighet till Michelin-guiden, fast för själen.

Ansökan till stugvistelsen sker via Visit Skånes Instagramkonto, och redan nu har hundratals internationella besökare visat intresse. De första gästerna anlände i slutet av oktober.

En svensk exportidé

Det här är så svenskt att det nästan gör ont.

Ett samhälle som i decennier har premierat ordning, hänsyn och kollektivtrafiktystnad gör nu tystnaden till exportvara. Men kanske är det just därför det fungerar.

Tänk om konceptet skulle rullas ut nationellt:

”Silent Stay Stockholm Archipelago” på Grinda, ”Mute Mountain Lodge” i Åre eller ”No Noise Weekend” i Dalarna.

Tystnad som turistprodukt – bara i Sverige kan du få betalt för att hålla käften.

Perfect Weekend Guide: Semester på tystnad

– Stay Quiet, Höör: Tre dagar i tystnad. Meditation, waldbaden och tid för reflektion. Överskrid 45 decibel och du diskvalificeras.

– Visit Skåne & Ett Skånskt Partnerskap: Samarbete mellan region och kommuner för att lyfta fram stillhet som reseanledning.

– The Map of Quietude: En guide till 26 tysta naturområden i Skåne.

– Trendspaning: Tystnadshotell spås bli nästa stora export inom svenskt välbefinnande.

Källor: Visit Skåne, Turismnytt

