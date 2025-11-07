Dagensps.se
Semester på tystnad – blir du för högljudd får du åka hem

Tre dagar utan ett ord – drömmen för vissa, mardrömmen för andra. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

I Skåne testar man nu ett nytt koncept: tre dagars kostnadsfri semester på tystnad – men bara för den som håller mun. På ett ”Silence Retreat” i Höör mäts varje andetag med en ljudsensor. Över 45 decibel? Tack och adjö

Tyst är det nya lyx

Visit Skåne lanserar nu kampanjen Stay Quiet – ett internationellt pilotprojekt där tystnad är både valuta och villkor. Gästerna bor i en avskild stuga i skogen, med meditation, waldbaden och digital detox på programmet. Men bryter man tystnaden – då kommer ett sms: packa väskan, vistelsen är över.

Initiativet sker i samarbete med de skånska kommunerna i Ett Skånskt Partnerskap och är en del av ett långsiktigt arbete för att lyfta fram regionens stilla och naturnära platser som reseanledning.

”Vi vill erbjuda en unik upplevelse men också öka medvetenheten om hur ljud påverkar vår hälsa. Genom att utmana människor att sänka sina röster skapas utrymme för något annat att höras – naturens lugnande ljud”, säger Josefine Nordgren, projektledare på Visit Skåne.

SAS väljer Köpenhamn – och vd:n leder hyllningskören

SAS satsar på Köpenhamn som nytt nav medan Arlanda står stilla. Vd:n hyllar stadens charm och SAS strategi.
Från stress till stillhet. Eller bara riktigt pinsam tystnad. (Foto: Instagram)
När tystnaden blir en exportvara

Stugan, som ligger i Höör, är utrustad med en decibelmätare som registrerar varje ljud. Om ljudnivån passerar 45 decibel skickas ett automatiskt sms som meddelar att gästen måste lämna platsen morgonen därpå.

Enligt Besöksliv är kampanjen en del av en större strategi för att profilera Skåne som ett resmål för hållbar turism – och för att visa att stillhet kan vara lika starkt som action.
Forskning som Visit Skåne hänvisar till visar att tid i tyst natur kan minska stress, förbättra sömn och sänka blodtryck.

”Det är både ett lekfullt experiment och en påminnelse om att tystnad är en resurs vi alla behöver mer av”, säger Nordgren i pressmeddelandet.

Från stress till stillhet. Eller bara riktigt pinsam tystnad. (Foto: Instagram)

En karta över tystnaden

Stay Quiet är en fortsättning på projektet The Map of Quietude, en karta över 26 platser i Skåne med dokumenterat låg ljudnivå och total frånvaro av buller.
Tillsammans utgör de något så unikt som en tystnadsinfrastruktur – en svensk motsvarighet till Michelin-guiden, fast för själen.

Ansökan till stugvistelsen sker via Visit Skånes Instagramkonto, och redan nu har hundratals internationella besökare visat intresse. De första gästerna anlände i slutet av oktober.

Flygledarna utan lön – nu ställer USA in tusentals flyg

När den amerikanska staten står stilla, står till slut också flygtrafiken stilla i USA. Efter veckor av politiskt dödläge och obetalda löne

En svensk exportidé

Det här är så svenskt att det nästan gör ont.
Ett samhälle som i decennier har premierat ordning, hänsyn och kollektivtrafiktystnad gör nu tystnaden till exportvara. Men kanske är det just därför det fungerar.

Tänk om konceptet skulle rullas ut nationellt:
”Silent Stay Stockholm Archipelago” på Grinda, ”Mute Mountain Lodge” i Åre eller ”No Noise Weekend” i Dalarna.
Tystnad som turistprodukt – bara i Sverige kan du få betalt för att hålla käften.

Från stress till stillhet. Eller bara riktigt pinsam tystnad. (Foto: Instagram)

Perfect Weekend Guide: Semester på tystnad

Stay Quiet, Höör: Tre dagar i tystnad. Meditation, waldbaden och tid för reflektion. Överskrid 45 decibel och du diskvalificeras.
Visit Skåne & Ett Skånskt Partnerskap: Samarbete mellan region och kommuner för att lyfta fram stillhet som reseanledning.
The Map of Quietude: En guide till 26 tysta naturområden i Skåne.
Trendspaning: Tystnadshotell spås bli nästa stora export inom svenskt välbefinnande.

Källor: Visit Skåne, Turismnytt

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

