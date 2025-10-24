Han rev pyramiderna och byggde tjänstesamhället

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

En ny sorts ledarskap

ANNONS

Jan Carlzon blev symbolen för ett nytt Sverige: från tung industri till tjänst och service. Från brukspatron till coach.

När tidningen Chef rankade de största ögonblicken i svenskt ledarskap hamnade Riv pyramiderna! på förstaplats. En undersökning av Kairos Future visade att två tredjedelar av svenska chefer såg boken som sin främsta inspirationskälla.

Handelshögskolans rektor Lars Strannegård sammanfattar det bäst: ”Boken har åldrats ovanligt väl, eftersom Jan lyckades sätta fingret på det allmänmänskliga – vad som skapar mening, tillit och samhörighet.”

Golf, skidåkning och tennis – Jannes tre passioner. (Foto: TT)

Livet efter SAS

”Jag mår inte bra, men jag klarar mig hyfsat”, säger Carlzon. ”I 14 år har jag haft parkinson. Jag har fått ge upp tennis, golf och skidåkning – det roligaste jag visste. Men jag har inte ont.”

I dag fylls hans dagar av luncher, läsning och tv. Han har fortfarande en liten portfölj med onoterade bolag – men inga operativa uppdrag. ”Jag gör ingenting längre. Och det är faktiskt ganska skönt.”

När boken Se människan! kom 2021 återvände han till sitt favoritämne: människans värde i organisationen.

ANNONS

Ett av Sveriges mest ikoniska ledarskap fick sin form på Arlanda. (Foto: TT)

En bestseller som aldrig slutar sälja

Riv pyramiderna! har översatts till över 50 språk och trycks fortfarande i nya upplagor. Den ekonomiska vinsten har varit modest, men den mänskliga responsen enorm. ”Folk hör fortfarande av sig”, säger Carlzon och nickar mot en bunt brev från världens alla hörn.

Han påminner sig själv – och oss – om sin ledarskapsfilosofi: ”Människan styrs av rädsla eller kärlek. Rädsla begränsar oss. Kärlek skapar utveckling.”

Från pyramider till platt organisation

1980-talets SAS blev en skola i modernt ledarskap. Mindre flygplan, fler avgångar, nöjdare kunder. Ett flygbolag för människor, inte maskiner.

Och även om det nu är fönsterbyte på Eriksbergsgatan och paret Carlzon planerar flytt till Torekov, står budskapet fast: organisationer som bygger på tillit flyger längre.

”Vi flyger människor, inte plan” – citatet som förändrade svenskt ledarskap. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide: Riv pyramiderna!

ANNONS

Författare: Jan Carlzon och Tomas Lagerström

Utgiven: 1985

Översatt till: över 50 länder

Budskap: Släpp kontrollen, ge ansvar, se människan.

Källor: EFN, Chef, Kairos Future, Handelshögskolan i Stockholm, Wikipedia, From Marketing Mix to Relationship Marketing (Emerald), Amazon, Goodreads.

Vill du läsa mer om resor och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Istanbul tar över – nu ritas Europas flygkarta om, Besöksnäringen i kris – 137 000 nya medarbetare behövs inom tre år och Butikerna försvinner – Stockholm blir en enda lång uteservering.