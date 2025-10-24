Dagensps.se
Weekend
Trend

Han rev pyramiderna och byggde tjänstesamhället

Jan Carlzon – mannen som rev pyramiderna och byggde tjänstesamhället. (Foto: TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Han var killen som fick piloter att sluta vara hjältar, rev pyramiderna och gjorde affärsresenären till kung. Fyra decennier efter Riv pyramiderna! sitter Jan Carlzon i sin våning på Östermalm, märkt av parkinson men fortfarande med glimten i ögat.”

Även med parkinson behåller han samma lugn som i SAS-cockpiten. (Foto: TT)

40 år sedan Sverige började le – och leda

Det är 40 år sedan Sverige fick sin första internationella managementsuccé. När Riv pyramiderna! kom ut 1985 blev SAS-chefen Jan Carlzon en global stjärna. Han lanserade idén om det platta företaget, där kunden stod i centrum och chefen inte gömde sig bakom hierarkier.

”Vi flyger människor, inte plan”, sa Carlzon. Det var lika mycket en revolution som en slogan. Piloterna muttrade, kabinpersonalen jublade – och hela världen lyssnade.

Enligt Wikipedia började Carlzon sin ledning av SAS när bolaget hade stora problem med punktlighet och centralstyrning. Han införde fler avgångar med mindre plan och satte kunden i centrum – långt innan någon sa ”kundresa”.

I dag skrockar 84-årige Carlzon åt minnet. ”Det var andra tider då”, säger han till EFN.

Från industri till tjänst – Carlzon satte fingret på ett nationellt skifte. (Foto: TT)
En ny sorts ledarskap

Jan Carlzon blev symbolen för ett nytt Sverige: från tung industri till tjänst och service. Från brukspatron till coach.

När tidningen Chef rankade de största ögonblicken i svenskt ledarskap hamnade Riv pyramiderna! på förstaplats. En undersökning av Kairos Future visade att två tredjedelar av svenska chefer såg boken som sin främsta inspirationskälla.

Handelshögskolans rektor Lars Strannegård sammanfattar det bäst: ”Boken har åldrats ovanligt väl, eftersom Jan lyckades sätta fingret på det allmänmänskliga – vad som skapar mening, tillit och samhörighet.”

Golf, skidåkning och tennis – Jannes tre passioner. (Foto: TT)

Livet efter SAS

”Jag mår inte bra, men jag klarar mig hyfsat”, säger Carlzon. ”I 14 år har jag haft parkinson. Jag har fått ge upp tennis, golf och skidåkning – det roligaste jag visste. Men jag har inte ont.”

I dag fylls hans dagar av luncher, läsning och tv. Han har fortfarande en liten portfölj med onoterade bolag – men inga operativa uppdrag. ”Jag gör ingenting längre. Och det är faktiskt ganska skönt.”

När boken Se människan! kom 2021 återvände han till sitt favoritämne: människans värde i organisationen.

Ett av Sveriges mest ikoniska ledarskap fick sin form på Arlanda. (Foto: TT)

En bestseller som aldrig slutar sälja

Riv pyramiderna! har översatts till över 50 språk och trycks fortfarande i nya upplagor. Den ekonomiska vinsten har varit modest, men den mänskliga responsen enorm. ”Folk hör fortfarande av sig”, säger Carlzon och nickar mot en bunt brev från världens alla hörn.

Han påminner sig själv – och oss – om sin ledarskapsfilosofi: ”Människan styrs av rädsla eller kärlek. Rädsla begränsar oss. Kärlek skapar utveckling.”

Från pyramider till platt organisation

1980-talets SAS blev en skola i modernt ledarskap. Mindre flygplan, fler avgångar, nöjdare kunder. Ett flygbolag för människor, inte maskiner.

Och även om det nu är fönsterbyte på Eriksbergsgatan och paret Carlzon planerar flytt till Torekov, står budskapet fast: organisationer som bygger på tillit flyger längre.

”Vi flyger människor, inte plan” – citatet som förändrade svenskt ledarskap. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide: Riv pyramiderna!

Författare: Jan Carlzon och Tomas Lagerström
Utgiven: 1985
Översatt till: över 50 länder
Budskap: Släpp kontrollen, ge ansvar, se människan.

Källor: EFN, Chef, Kairos Future, Handelshögskolan i Stockholm, Wikipedia, From Marketing Mix to Relationship Marketing (Emerald), Amazon, Goodreads.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

