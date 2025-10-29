Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser.
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
(Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …
(Texten innehåller annonslänkar.)
Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean
För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa med Liberty of the Seas mellan Southampton, Vigo, Lissabon och Bilbao. Här möts Atlantens friskhet och Sydeuropas sol – kryddat med poolhäng, shower och en meny som får även skeptiska sjömän att bli gourmeter. Perfekt för dig som vill hinna se flera länder utan att packa upp väskan mer än en gång.
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont.
Resan avgår den 31 maj 2026, från 18 995 kronor per person. Flyg, transfer, helpension och dricks ingår.
Genom Panamakanalen – med Princess Cruises
”Om Titanic var en tragedi är detta motsatsen – en episk seglats från Atlanten till Stilla havet. Du startar i Fort Lauderdale, njuter av två nätter i Florida-värmen innan Island Princess tar dig via Aruba, Panama, Costa Rica och Mexiko till Los Angeles. 17 dagar av historia, sol och cocktails – allt medan du bokstavligen korsar kontinenter.”
Avresa 23 februari 2026, från 39 995 kronor per person. Flyg, hotell, helpension och underhållning ingår. Länk till bokning
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret är ett faktum är det dags att börja planera nästa flytande semester.
I körsbärsblom och sushi – Japankryssning med Celebrity Cruises
”Här är resan där våren slår ut på riktigt. Två nätter i Tokyo innan du kliver ombord Celebrity Millennium för en elva nätters färd genom Japans kultur och natur. Se Mount Fuji från Shimizu, smaka ramen i Osaka, gå i samurajernas fotspår i Kagoshima – och passa på att besöka Sydkoreas Busan på vägen. Det här är ’All Inclusive’ i ordets bästa bemärkelse: dryck, wifi, service och lyxiga middagar utan överraskningar på notan.”
Avresa 18 april 2026, från 49 995 kronor per person. Flyg, hotell, helpension och all inclusive ingår.
Länk till bokning
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
