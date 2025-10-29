Dagensps.se
Weekend

Tre hav, tre världar – och tre drömresor

Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

(Texten innehåller annonslänkar.)

Ombord Liberty of the Seas finns fler restauranger än i många småstäder – och betydligt bättre dessertbuffé.

Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean

För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa med Liberty of the Seas mellan Southampton, Vigo, Lissabon och Bilbao. Här möts Atlantens friskhet och Sydeuropas sol – kryddat med poolhäng, shower och en meny som får även skeptiska sjömän att bli gourmeter. Perfekt för dig som vill hinna se flera länder utan att packa upp väskan mer än en gång.

Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont.
Lissabon sett från däck eller på plats är svårslaget – särskilt med ett glas vinho verde i handen.

Resan avgår den 31 maj 2026, från 18 995 kronor per person. Flyg, transfer, helpension och dricks ingår.

Länk till bokning

När Island Princess sakta glider genom Panamakanalen känns ingen geografiundervisning längre bort.
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

23 okt. 2025

Genom Panamakanalen – med Princess Cruises

”Om Titanic var en tragedi är detta motsatsen – en episk seglats från Atlanten till Stilla havet. Du startar i Fort Lauderdale, njuter av två nätter i Florida-värmen innan Island Princess tar dig via Aruba, Panama, Costa Rica och Mexiko till Los Angeles. 17 dagar av historia, sol och cocktails – allt medan du bokstavligen korsar kontinenter.”

Pooldäck, palmer och Panama – tre P som garanterar semesterkänsla.

Avresa 23 februari 2026, från 39 995 kronor per person. Flyg, hotell, helpension och underhållning ingår. Länk till bokning

Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv

När höstmörkret är ett faktum är det dags att börja planera nästa flytande semester.

Utsikten mot Mount Fuji är bättre från fartyget än från något Instagramfilter.

I körsbärsblom och sushi – Japankryssning med Celebrity Cruises

”Här är resan där våren slår ut på riktigt. Två nätter i Tokyo innan du kliver ombord Celebrity Millennium för en elva nätters färd genom Japans kultur och natur. Se Mount Fuji från Shimizu, smaka ramen i Osaka, gå i samurajernas fotspår i Kagoshima – och passa på att besöka Sydkoreas Busan på vägen. Det här är ’All Inclusive’ i ordets bästa bemärkelse: dryck, wifi, service och lyxiga middagar utan överraskningar på notan.”

Sushi till havs? På Celebrity Millennium är det en självklarhet, inte en lyx.
ANNONS

Avresa 18 april 2026, från 49 995 kronor per person. Flyg, hotell, helpension och all inclusive ingår.
Länk till bokning

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KryssningKryssningsfartygresorsemester
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS