Snart öppnar succén Kollektivkrogen i Stockholm

När vardagsjobbet möter förklädet

Stockholmssatsningen har redan samlat 45 delägare, och nu letar man efter den perfekta lokalen. För att bli delägare krävs en insats på 50 000 kronor. Men vinsten mäts inte i kronor och ören, utan i gemenskap och matglädje.

Kollektivkrogen i Malmö är lika mycket vardagsrum som restaurang. (Foto: Åsa Sjöström)

“Det här är för dig som burit på en dröm om att driva restaurang, men som kanske också gillar ditt vardagsjobb. För dig som vill kliva ut ur din vanliga yrkesroll för en kväll, ta på dig förklädet och vara en del av något socialt”, säger Jesper Fermgård.

Äkta möten vid borden

Bland delägarna finns redan nu ett brett spektrum av yrken: läkare, möbelformgivare, domare och skådespelare.

“Att bli serverad av någon som annars jobbar med skådespeleri, bokföring eller stadsplanering gör något med upplevelsen. Det blir mänskligt. Äkta”, säger medgrundaren Peter Bengtson.

Jesper fyller i: “Det finns alltid en expert till hands, oavsett om det gäller ekonomi, juridik, teknik eller kommunikation.”

Ett socialt experiment i Malmö som råkade bli en succé. (Foto: Åsa Sjöström)

Manifest mot girighet

Bakom allt finns ett manifest som talar om delaktighet, hållbarhet och gemensamt ansvar. Kollektivkrogen ska vara en plattform för idéer och projekt – men aldrig styras av vinstmaximering.

Nästa hållplats: Göteborg

Stockholm blir första systerkrogen till Malmö, men redan nu har Göteborg börjat samla sitt eget kollektiv. Samma upplägg, samma vilja att prova på krögarlivet på deltid – och samma längtan efter att bygga något tillsammans.

Perfect Weekend Guide till Kollektivkrogen

– Startade i Malmö 2022, nu 80 delägare.

– Stockholm planeras öppna 2025, insats 50 000 kr.

– Enda fasta löner: kökschef och kock.

– Delägare turas om att servera gästerna.

– Göteborg är på gång med egen kollektivkrog.

