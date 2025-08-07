Snart krävs fingeravtryck på Arlanda – men bara för vissa

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Gäller inte alla

Svenskar, danskar, tyskar, fransmän – alla som är med i EU- eller Schengensamarbetet påverkas inte av de nya reglerna. Inte heller den som redan har uppehållstillstånd i Sverige.

Men om du kommer från ett så kallat ”tredjeland” (läs: hela världen minus Europa och några till) blir det biometri för hela slanten.

Enligt Polisen berörs ungefär hälften av alla resenärer på Arlanda. Det kommer ta lite längre tid – särskilt i början – men målet är att det ska bli smidigare än dagens stämpelkaos.

Nej, det är inte audition till Black Mirror. Det är gränskontrollen på Arlanda. (Foto: Judit Nilsson/SvD/TT)

Vad registreras?

Allt. Tidpunkt för inresa. Tidpunkt för utresa. Fingeravtryck. Ansiktsfoto. Systemet håller dessutom automatiskt koll på hur länge du får stanna inom Schengen (max 90 dagar på 180).

Det gamla systemet med stämplar i passet går i graven – och med det också möjligheten att lite vagt ”glömma” hur länge man egentligen har varit i EU.

Nästa steg: Resetillstånd för alla

Och som om inte det vore nog: nästa år inför EU ännu ett system – ETIAS. Då måste alla tredjelandsmedborgare ansöka om tillstånd innan de ens kliver på planet till Sverige.

Det är som ESTA i USA – men med europeisk byråkrati. Allt för några euro och en liten stunds självrannsakan online.

Tekniken bakom gränsen

Systemet införs inte bara på Arlanda, utan på alla flygplatser och hamnar med trafik till och från länder utanför Schengen. Det bygger på teknologi utvecklad i samarbete med EU:s gränsmyndighet Frontex – och nej, det är inte ett nytt flygbolag.

Om allt går enligt plan slipper vi skandaler. Om inte – ja, då får någon IT-konsult försvara sig i SVT:s Agenda.

Du har rest 14 timmar över Atlanten. Nu ska du le in i ett blinkande robotöga. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Detta är EES – och så funkar det

Namn: Entry/Exit System (EES)

Startdatum: 12 oktober 2025

Gäller för: Resenärer från länder utanför EU/Schengen

Undantag: EU-medborgare, EES-medborgare, personer med uppehållstillstånd

Vad registreras? Tidpunkt för in-/utresa, fingeravtryck, ansiktsfoto

Nästa steg: ETIAS – elektroniskt resetillstånd från 2026

Vill du undvika detta? Ta nattåget till Berlin. Eller skaffa EU-pass.

