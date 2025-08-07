Den 12 oktober händer det. Då förvandlas Arlanda till ett gränskontroll-labb med kameror, scannrar och fingeravtrycksläsare. Men du som har blått pass kan andas ut – än så länge.
Snart krävs fingeravtryck på Arlanda – men bara för vissa
Ansiktet in i systemet
Det kallas för EES – Entry/Exit System – och är EU:s senaste försök att digitalisera, övervaka och kontrollera gränserna. Den som reser in i Sverige från ett land utanför EU och Schengen får snällt lämna fingeravtryck och bli fotograferad. Ingen mascara i passkontrollen, tack.
Och ja, det gäller även weekendresenärer från London, Los Angeles och Lima.
Gäller inte alla
Svenskar, danskar, tyskar, fransmän – alla som är med i EU- eller Schengensamarbetet påverkas inte av de nya reglerna. Inte heller den som redan har uppehållstillstånd i Sverige.
Men om du kommer från ett så kallat ”tredjeland” (läs: hela världen minus Europa och några till) blir det biometri för hela slanten.
Enligt Polisen berörs ungefär hälften av alla resenärer på Arlanda. Det kommer ta lite längre tid – särskilt i början – men målet är att det ska bli smidigare än dagens stämpelkaos.
Vad registreras?
Allt. Tidpunkt för inresa. Tidpunkt för utresa. Fingeravtryck. Ansiktsfoto. Systemet håller dessutom automatiskt koll på hur länge du får stanna inom Schengen (max 90 dagar på 180).
Det gamla systemet med stämplar i passet går i graven – och med det också möjligheten att lite vagt ”glömma” hur länge man egentligen har varit i EU.
Läs även: Flygskam bromsar Sverige – men Norwegian siktar på rekord
Nästa steg: Resetillstånd för alla
Och som om inte det vore nog: nästa år inför EU ännu ett system – ETIAS. Då måste alla tredjelandsmedborgare ansöka om tillstånd innan de ens kliver på planet till Sverige.
Det är som ESTA i USA – men med europeisk byråkrati. Allt för några euro och en liten stunds självrannsakan online.
Tekniken bakom gränsen
Systemet införs inte bara på Arlanda, utan på alla flygplatser och hamnar med trafik till och från länder utanför Schengen. Det bygger på teknologi utvecklad i samarbete med EU:s gränsmyndighet Frontex – och nej, det är inte ett nytt flygbolag.
Om allt går enligt plan slipper vi skandaler. Om inte – ja, då får någon IT-konsult försvara sig i SVT:s Agenda.
Detta är EES – och så funkar det
Namn: Entry/Exit System (EES)
Startdatum: 12 oktober 2025
Gäller för: Resenärer från länder utanför EU/Schengen
Undantag: EU-medborgare, EES-medborgare, personer med uppehållstillstånd
Vad registreras? Tidpunkt för in-/utresa, fingeravtryck, ansiktsfoto
Nästa steg: ETIAS – elektroniskt resetillstånd från 2026
Vill du undvika detta? Ta nattåget till Berlin. Eller skaffa EU-pass.
Läs även: Plagget som går bort i kabinen: Klädkoden avslöjad
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
