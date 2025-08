"Inga shorts på flyget" – flygbolagens hemliga klädkod avslöjad

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

“Shorts? Då blir det ekonomiklass”

Enligt bloggen Paddle Your Own Kanoo nedgraderades två British Airways-anställda från business class efter att ha dykt upp i – ja, just det – shorts.

“De poserade i kläder som bröt mot klädkoden”, konstaterade kabinchefen som skickade dem bakåt i planet.

British Airways regler är tydliga: “inga sportkläder, inga trasiga jeans, inga strandkläder, inga flip-flops”. Allt som påminner om Ibiza – förbjudet.

Tyskt regelverk möter semesterkänsla – gissa vem som vinner… (Foto: TT)

Lufthansa: “Klä dig som för ett kontor”

Hos tyska Lufthansa ska klädseln vara “i enlighet med god smak”, vilket i praktiken betyder något du kan ha på en jobbintervju.

Bloggen skriver: “T-shirts, sweatshirts och sneakers är inte godkänt”.

Och detta gäller alltså inte bara i loungen, utan hela vägen in i kabinen. På Lufthansa får du gärna drömma om joggingskor i första klass – men du får inte bära dem.

“Du representerar bolaget – även som passagerare”

Att klä sig prydligt handlar om mer än tradition. Den som reser på en rabattbiljett representerar sitt bolag – även utanför arbetstid. Det är därför klädkoden inte är en rekommendation, utan ett krav.

Så nästa gång du ser någon i slips i gate 17 som svettas i augustivärmen – gratulera. Hen flyger nästan gratis.

Så klär du dig för att flyga billigt

“Smart casual”: skjorta, långbyxor, stängda skor

Undvik: shorts, linne, trasiga jeans, flip-flops

Ju finare kabinklass – desto striktare klädkrav

Glöm semesterkläder – klä dig som för ett möte

Tänk: “Vad skulle Lufthansa säga?”

