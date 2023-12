Skrämmande sanningen för olydiga barn

Det är på julafton som året sammanställs. Det är då alla gärningar som utförts sedan förra julen, räknas samman till ett resultat.

Blir summan av kardemumman jakande – Pelle har varit snäll under året – belönas det frikostigt med de så efterlängtade julklapparna. Men om svaret blir nej…?

“Molly seems to be okey, she eats her spinach every day”, svarar tomtens hjälpreda i tomteverkstan när lilla Molly önskar sig en docka I sitt brev till Tomten.

Men Disney förtäljer inte vad som hänt om spenaten lämnats på tallriken.

Enligt Tomtens bistre hjälpreda, hade Molly ätit sin spenat var dag. Men om hon hade gjort motsatsen – vad hade hänt då? (Bild: Disney/skärmdump)

I den mellaneuropeiska folktron har ett väsen som på något sätt liknat dagens tomte, förekommit i många hundra år. En figur som belönar de snälla barnen med gåvor.

Tomtens onda motpol

Parallellt med tomten har dock även en ondare gestalt följt.

Den som tar hand om de olydiga barnen. Alltså barnen som inte ätit sin spenat var dag och sålunda inte får presenter på julafton.

Medan St Nicolaus väntar i dörrhålet, tar Krampus hand om den olydige gossen. Huruvida han fick följa med i säcken eller bara fick en risbastu, berättar inte historien denna gång. (Bild WikiCommons/Wiener Bilder 1896)

Liksom tomten har hans onda motpol förekommit i många olika skepnader. Mest känd är han nere i Europa som Krampus. En djävulslik och skrämmande följeslagare till tomtens urfader St Nicolaus.