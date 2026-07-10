Wizz Air gasar på – trots att lågprisbolaget var nära massiv flygolycka

Utmanar traditionella flygbolag

Wizz Air satsar samtidigt på längre flygresor – och utmanar därmed traditionella flygbolag.

Bolaget satsar nu på längre direktlinjer från Storbritannien till destinationer i Mellanöstern. Strategin markerar ett skifte för ett bolag som byggt sin framgång på korta flygningar och låga biljettpriser.

Wizz Air har under de senaste åren investerat i Airbus A321XLR, en ny flygplansmodell med betydligt längre räckvidd än tidigare versioner. Flygplanet gör det möjligt att trafikera destinationer som tidigare varit svåra att nå med ett smalkroppsflygplan, samtidigt som bränsleförbrukningen är lägre än hos större långdistansflygplan, enligt Telegraph.

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Fler alternativ och lägre priser

För resenärerna innebär det fler alternativ och lägre priser på rutter som tidigare dominerats av traditionella flygbolag.

Då kommer kritik mot flygbolaget lätt i skymundan, som incidenten från i fjol.

Besättningen fick före start instruktioner att använda en kortare del av startbanan än vad som ursprungligen planerats. Resultatet blev att flygplanet använde en lägre motoreffekt än vad som krävdes för den kortare startsträckan, vilket kunde slutat illa för passagerarna, berättar The Telegraph.

Fler alternativ för svenskar

För svenska resenärer flyger Wizz Air från både Stockholm Skavsta Airport och Göteborg Landvetter Airport, där resenärerna erbjuds direktlinjer till flera populära destinationer.

Skavsta har varit en viktig bas för Wizz Air sedan 2004 och flygbolaget är fortfarande en av flygplatsens största aktörer.

Wizz Airs affärsidé skiljer sig samtidigt från exempelvis Ryanair.

Besöker familjen

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Bolaget har byggt en stor del av sitt linjenät kring destinationer i Central- och Östeuropa, vilket gjort det populärt både bland turister och personer som reser för att besöka familj och vänner.

Med den nya expansionen kommer Wizz Air dock kunna ta över nya marknadsandelar – som även svenska resenärer kan dra nytta av.

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