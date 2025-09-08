Dagensps.se
Weekend
Resor

Bäst för fyrbenta? Här är SAS och Finnair i topp

SAS och Finnair två av de djurvänligaste flygbolagen
SAS, i topp när det gäller djurvänlighet på sina flighter, men dessvärre även i topp när det gäller att ta ut kraftiga avgifter för djurvänligheten. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

Endast fem flygbolag i Europa klassas som djurvänliga. Två av bolagen i topp är SAS och Finnair, enligt en ny rankning från Airadvisor.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Frågan om man får ta hunden med sig in i himlen, reddes framgångsrikt ut av Hasse ”Kvinnaböske” Andersson.

Nu gäller det om man får ta hunden, eller annat husdjur, med sig sisådär en dryg mil i den riktningen. Det handlar om vilka flygbolag som är djurvänliga och vilka som inte är det.

ANNONS

Svenskar flyger visserligen sällan, i snitt 1,4 gånger per år och vuxen svensk, men det hindrar ju inte att det ett antalgånger kan handla om att vilja ta med sig hunden eller katten upp i luften och till en välkomnande destination.

Enligt Airadvisor, som gjort kartläggningen, ökar antalet resenärer som tar med husdjur på sina flygresor.

SAS imponerar – slår Lufthansa och Air France i sommarens punktlighetsliga. Dagens PS

15 flygbolag i studien

Man har därför studerat de 15 största flygbolagen inom EU/EES och deras regelverk för djur.

Studien har kartlagt om djur är tillåtna i kabinen, om de kan resa som incheckat bagage eller frakt och om husdjur är välkomna i flygbolagens lounger.

Endast fem bolag har lämnat ”ja” som svar på alla dessa punkter och de bolagen är SAS, Finnair, Aegean, KLM och Lufthansa.

ANNONS

Däremot ligger SAS långt ifrån några uppskattande vov eller jamningar på avgiftssidan.

Medan det kan kosta så lite som motsvarande 385 kronor att ta med sig ett husdjur hos Aegean kan prislappen hos SAS hamna på 7 970 kronor hos SAS, enligt Airadvisor.

SAS och Finnair i topp när det gäller att vara djurvänliga på flighterna. Fåglar får dock fortsätta flyga efter planen, som framgår av bilden. (Foto: Charlie Riedel/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Inga brittiska bolag platsar

Anmärkningsvärt i undersökningen är att Storbritannien, ett land som gärna utmärker sig som husdjurens globala högborg, har inga bolag med djurvänliga regler. Inget brittiskt bolag accepterar andra djur än certifierade assistanshundar.

“Med den här rankingen vill vi hjälpa resenärer i Sverige och i resten av Europa att känna sig trygga när de flyger, med säkerhet att deras fyrbenta vänner är välkomna och i goda händer,” säger Anton Radchenko, vd för Airadvisor som vill se enhetliga EU-regler.

”Europa behöver akut ett tydligt, harmoniserat regelverk som erkänner husdjur som familjemedlemmar”, menar Radchenko.

Topp 5/Djurvänliga flygbolag i Europa

1. Aegean: Ligger bland de lägsta avgifterna i Europa, från 385 kronor på inrikesflyg.

ANNONS

2. KLM: Tillåter frakt upp till 75 kilo, vilket är perfekt för större hundar.

3. Lufthansa: Tillåter två smådjur att resa tillsammans i en kabinbur.

4. SAS: Tillåter upp till 150 kilo i lastutrymmet, vilket är en av de högsta gränserna i Europa.

5. Finnair: Tillåter även transport av smådjur som igelkottar, kaniner och sköldpaddor på vissa rutter.

(Källa: Airadvisor)

Tre i botten/Sämsta flygbolagen för djur

Ryanair: Inga husdjur tillåtna ombord, med undantag för certifierade assistanshundar.

Wizz Air: Samma restriktion – inga katter eller hundar i kabin eller last.

Easyjet: Accepterar inga husdjur alls ombord, förutom assistanshundar.

ANNONS

(Källa: Airadvisor)

Kaffe på flyget? Ingen självklar höjdare. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FinnairFlygFlygbolagHusdjurSAS
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS