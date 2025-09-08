Endast fem flygbolag i Europa klassas som djurvänliga. Två av bolagen i topp är SAS och Finnair, enligt en ny rankning från Airadvisor.
Bäst för fyrbenta? Här är SAS och Finnair i topp
Mest läst i kategorin
Svensken som styr världens största privatflygbolag
Perfect Weekend träffar Malmösonen Mats Leander. Han har tagit klivet från Skåne till den internationella scenen för privatflygbolag. Som Europachef på VistaJet – världens största – leder han expansionen i en bransch som gått från lyxsymbol till strategiskt affärsverktyg för miljardärer, techgrundare och globala bolag. Privatflyg har länge förknippats med champagneglas, fotoblixtar och röda mattor. …
Den hemliga regeln alla glömmer på flyget
Att få lite extra utrymme för armbågarna på flyget är som att vinna på Triss. Alla resenärer drömmer om den där tomma raden längst bak eller gången med extra plats för benen. Men hur gör man egentligen för att byta plats utan att reta upp kabinpersonalen – eller i värsta fall rubba flygplanets balans Inte …
Spara tusenlappar på Östersjön
Att åka på kryssning på Östersjön mellan Stockholm, Åbo, Helsingfors och Tallinn är en svensk folksport. Billig sprit, bufféer som aldrig tar slut och dansband i finkostym har i årtionden lockat både ungdomar och pensionärer till att kliva ombord. Men nu visar det sig att även språket du väljer på rederiernas hemsidor kan avgöra vad …
Ryanair spränger ännu en drömgräns
Ryanair har gjort det igen. I augusti satte Europas största lågprisbolag nytt rekord med 21 miljoner passagerare, enligt statistik från Flygtorget. Samtidigt laddar Michael O’Leary med 25 nya Boeing-plan inför julruschen, hotar att lämna en miljon spanjorer utan stolar och tvingar alla resenärer att bli digitala. Kort sagt: Ryanair är både flygbranschens motor och dess …
Paris hemliga språk – så pratar staden arabiska
Paris kallas ofta kärlekens stad och hyllas för sitt franska språk. Men bakom croissanten och espresson finns en annan verklighet. Arabiskan är Frankrikes näst största språk och genomsyrar stadens slang, mat, musik och litteratur. Här är guiden till hur arabiskan blivit en självklar del av Paris vardag. Arabiskan i vardagen Arabiskan talas av runt fyra …
Frågan om man får ta hunden med sig in i himlen, reddes framgångsrikt ut av Hasse ”Kvinnaböske” Andersson.
Nu gäller det om man får ta hunden, eller annat husdjur, med sig sisådär en dryg mil i den riktningen. Det handlar om vilka flygbolag som är djurvänliga och vilka som inte är det.
Svenskar flyger visserligen sällan, i snitt 1,4 gånger per år och vuxen svensk, men det hindrar ju inte att det ett antalgånger kan handla om att vilja ta med sig hunden eller katten upp i luften och till en välkomnande destination.
Enligt Airadvisor, som gjort kartläggningen, ökar antalet resenärer som tar med husdjur på sina flygresor.
SAS imponerar – slår Lufthansa och Air France i sommarens punktlighetsliga. Dagens PS
15 flygbolag i studien
Man har därför studerat de 15 största flygbolagen inom EU/EES och deras regelverk för djur.
Studien har kartlagt om djur är tillåtna i kabinen, om de kan resa som incheckat bagage eller frakt och om husdjur är välkomna i flygbolagens lounger.
Endast fem bolag har lämnat ”ja” som svar på alla dessa punkter och de bolagen är SAS, Finnair, Aegean, KLM och Lufthansa.
Däremot ligger SAS långt ifrån några uppskattande vov eller jamningar på avgiftssidan.
Medan det kan kosta så lite som motsvarande 385 kronor att ta med sig ett husdjur hos Aegean kan prislappen hos SAS hamna på 7 970 kronor hos SAS, enligt Airadvisor.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Inga brittiska bolag platsar
Anmärkningsvärt i undersökningen är att Storbritannien, ett land som gärna utmärker sig som husdjurens globala högborg, har inga bolag med djurvänliga regler. Inget brittiskt bolag accepterar andra djur än certifierade assistanshundar.
“Med den här rankingen vill vi hjälpa resenärer i Sverige och i resten av Europa att känna sig trygga när de flyger, med säkerhet att deras fyrbenta vänner är välkomna och i goda händer,” säger Anton Radchenko, vd för Airadvisor som vill se enhetliga EU-regler.
”Europa behöver akut ett tydligt, harmoniserat regelverk som erkänner husdjur som familjemedlemmar”, menar Radchenko.
Topp 5/Djurvänliga flygbolag i Europa
1. Aegean: Ligger bland de lägsta avgifterna i Europa, från 385 kronor på inrikesflyg.
2. KLM: Tillåter frakt upp till 75 kilo, vilket är perfekt för större hundar.
3. Lufthansa: Tillåter två smådjur att resa tillsammans i en kabinbur.
4. SAS: Tillåter upp till 150 kilo i lastutrymmet, vilket är en av de högsta gränserna i Europa.
5. Finnair: Tillåter även transport av smådjur som igelkottar, kaniner och sköldpaddor på vissa rutter.
(Källa: Airadvisor)
Tre i botten/Sämsta flygbolagen för djur
Ryanair: Inga husdjur tillåtna ombord, med undantag för certifierade assistanshundar.
Wizz Air: Samma restriktion – inga katter eller hundar i kabin eller last.
Easyjet: Accepterar inga husdjur alls ombord, förutom assistanshundar.
(Källa: Airadvisor)
Kaffe på flyget? Ingen självklar höjdare. Dagens PS
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Så mycket kan sänkt elskatt påverka din plånbok
Regeringen föreslår sänkt elskatt från årsskiftet. Men hur mycket kommer det att påverka hushållens plåböcker? Inför höstbudgeten har regeringen nu presenterat en rad nya förslag på satsningar som jobbskatteavdrag, sänkta förskole- och fritidshemsavgift och sänkt matmoms. De föreslår nu även sänkt elskatt på knappt tio öre per kilowattimme för totalt 6,5 miljarder kronor. Regeringen gick …
EU laddar för nytt ryskt sanktionspaket
Europeiska unionen, EU, planerar nya sanktioner mot Ryssland. Banker, energiföretag men även kryptobörser ser ut att bli måltavlor. Det rör sig om ett halvt dussin sanktioner, där även kreditkortssystem riskerar att drabbas, förutom den ryska oljehandeln, enligt initierade källor. Det uppger Bloomberg och förklarar att motivet är att sätta ytterligare press på Putin att avsluta …
Bedragare utnyttjar svenska AI-raketen – tusentals bluffsajter
Svensk AI lockar både investerare och cyberbrottslingar. På bara några minuter kan professionella bluffsajter byggas. Svenska Lovable hyllas för sin banbrytande AI-teknik. Men nu har cyberkriminella hittat en ny inkomstkälla, och skapar tusentals bedrägerisajter varje månad. Missa inte: Mäklare: "Aldrig haft så många bostäder ute" – köpare gynnas. Dagens PS AI-raketen cyberbrottslingarnas favorit Lovable beskrivs …
Svensken som styr världens största privatflygbolag
Perfect Weekend träffar Malmösonen Mats Leander. Han har tagit klivet från Skåne till den internationella scenen för privatflygbolag. Som Europachef på VistaJet – världens största – leder han expansionen i en bransch som gått från lyxsymbol till strategiskt affärsverktyg för miljardärer, techgrundare och globala bolag. Privatflyg har länge förknippats med champagneglas, fotoblixtar och röda mattor. …
Nu ska investerarna "besikta" svenska Klarna
Frågan är om Klarna klarar prövningen inför börsentrén om att det svenska företagets affärsidé är så mycket mer än ”köp nu, betala senare”. Klarna, som är ett svensk fintech-bolag och är på väg att ta klivet in på Wall Street, vill gärna trumma ut att man är en digital detaljhandelsbank. Det ger bättre rykte än …