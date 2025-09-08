Bäst för fyrbenta? Här är SAS och Finnair i topp

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Frågan om man får ta hunden med sig in i himlen, reddes framgångsrikt ut av Hasse ”Kvinnaböske” Andersson.

Nu gäller det om man får ta hunden, eller annat husdjur, med sig sisådär en dryg mil i den riktningen. Det handlar om vilka flygbolag som är djurvänliga och vilka som inte är det.

Svenskar flyger visserligen sällan, i snitt 1,4 gånger per år och vuxen svensk, men det hindrar ju inte att det ett antalgånger kan handla om att vilja ta med sig hunden eller katten upp i luften och till en välkomnande destination.

Enligt Airadvisor, som gjort kartläggningen, ökar antalet resenärer som tar med husdjur på sina flygresor.

15 flygbolag i studien

Man har därför studerat de 15 största flygbolagen inom EU/EES och deras regelverk för djur.

Studien har kartlagt om djur är tillåtna i kabinen, om de kan resa som incheckat bagage eller frakt och om husdjur är välkomna i flygbolagens lounger.

Endast fem bolag har lämnat ”ja” som svar på alla dessa punkter och de bolagen är SAS, Finnair, Aegean, KLM och Lufthansa.

Däremot ligger SAS långt ifrån några uppskattande vov eller jamningar på avgiftssidan.

Medan det kan kosta så lite som motsvarande 385 kronor att ta med sig ett husdjur hos Aegean kan prislappen hos SAS hamna på 7 970 kronor hos SAS, enligt Airadvisor.