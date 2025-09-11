Dagensps.se
Vill du resa till USA? Ställ dig i kön redan nu

Kärnreaktor till månen om fem år
Frihetsgudinnan vinkar. Du vinkar tillbaka från ambassadkön. (Foto: J David Ake/AP-TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Turismen till USA går kräftgång. Och nu blir det ännu svårare för den som vill se Frihetsgdinnan eller en NBA-match live. En ny regel kräver att visumsökande måste göra sin intervju i hemlandet – och väntetiderna kan vara över ett år.

Lång kö i Bogotá – kortare i Stockholm

I Bogotá, Colombia, får man vänta i 13 månader på sin intervju. I Mexiko är väntetiden ännu längre – 22 månader i Hermosillo. Och nej, det går inte längre att boka en snabb genväg i ett annat land. Gör du det riskerar du både att förlora avgiften och att bli nekad visum, rapporterar NY Times.

I Sverige är det än så länge inte lika illa. Den amerikanska ambassaden i Stockholm har just nu en väntetid på runt en månad. Det är långt ifrån de latinamerikanska maratonköerna, men vem vet hur länge det håller när fler länder slussas in i det nya systemet.

Nya tuffa siffror för USA:s ekonomi på ingång
Tålamod är ett måste – ESTA räcker inte alltid för att komma till Miami. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)
Turismen faller redan i USA

Vi har tidigare rapporterat att internationella besök till USA sjunkit med cirka tre till fyra procent det senaste året. Turismforskningsbolaget Tourism Economics tror på en nedgång på åtta procent för helåret. Det är ett hårt slag för amerikanska hotell, restauranger och turistmagneter – och nu blir visumkrånglet ytterligare en bromskloss.

VM kan bli fiasko

Herrarnas fotbolls-VM 2026 är tänkt att bli den stora comebacken för USA som global evenemangsdestination. Men vad händer om fans från hela världen inte ens får sina visum i tid. Kanske blir Mexiko den stora vinnaren – där går matcherna av stapeln och där slipper man stå i ambassadkö i ett och ett halvt år.

Byråkrati som turistfälla

Europa satsar på digitala visum, biometriska kontroller och AI-styrda passautomater. USA satsar på intervju, kölapp och blanketter. Dessutom har man infört en ny “visa integrity fee” på minst 250 dollar. Lägg därtill att vissa sökande måste ställa en deposition på 15 000 dollar. Plötsligt känns Lissabon eller London som en betydligt smidigare weekend.

Turismen till Los Angeles minskar. Kanske inte så konstigt… (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till besök i USA

  1. Så lång tid tar det i Sverige
    Räkna med ungefär en månad för intervju på ambassaden i Stockholm. Men boka i god tid – tiderna kan snabbt fyllas upp, särskilt inför sommaren.
  2. Så lång tid tar det i världen
    I Bogotá är väntetiden 13 månader. I Mexiko kan det ta över 22 månader. Glöm spontana USA-resor om du bor där.
  3. Alternativa weekendmål
    Broadway finns i New York – men West End i London är minst lika bra. Miami Beach lockar, men Lissabons stränder är både närmare och billigare.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

