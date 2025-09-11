Vill du resa till USA? Ställ dig i kön redan nu

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Turismen faller redan i USA

Vi har tidigare rapporterat att internationella besök till USA sjunkit med cirka tre till fyra procent det senaste året. Turismforskningsbolaget Tourism Economics tror på en nedgång på åtta procent för helåret. Det är ett hårt slag för amerikanska hotell, restauranger och turistmagneter – och nu blir visumkrånglet ytterligare en bromskloss.

Läs även: Turisterna sviker USA – men affärsresenärerna räddar statistiken

VM kan bli fiasko

ANNONS

Herrarnas fotbolls-VM 2026 är tänkt att bli den stora comebacken för USA som global evenemangsdestination. Men vad händer om fans från hela världen inte ens får sina visum i tid. Kanske blir Mexiko den stora vinnaren – där går matcherna av stapeln och där slipper man stå i ambassadkö i ett och ett halvt år.

Byråkrati som turistfälla

Europa satsar på digitala visum, biometriska kontroller och AI-styrda passautomater. USA satsar på intervju, kölapp och blanketter. Dessutom har man infört en ny “visa integrity fee” på minst 250 dollar. Lägg därtill att vissa sökande måste ställa en deposition på 15 000 dollar. Plötsligt känns Lissabon eller London som en betydligt smidigare weekend.

Turismen till Los Angeles minskar. Kanske inte så konstigt… (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till besök i USA

Så lång tid tar det i Sverige

Räkna med ungefär en månad för intervju på ambassaden i Stockholm. Men boka i god tid – tiderna kan snabbt fyllas upp, särskilt inför sommaren. Så lång tid tar det i världen

I Bogotá är väntetiden 13 månader. I Mexiko kan det ta över 22 månader. Glöm spontana USA-resor om du bor där. Alternativa weekendmål

Broadway finns i New York – men West End i London är minst lika bra. Miami Beach lockar, men Lissabons stränder är både närmare och billigare.

Läs även: Den hemliga regeln alla glömmer på flyget