Turismen till USA går kräftgång. Och nu blir det ännu svårare för den som vill se Frihetsgdinnan eller en NBA-match live. En ny regel kräver att visumsökande måste göra sin intervju i hemlandet – och väntetiderna kan vara över ett år.
Vill du resa till USA? Ställ dig i kön redan nu
Mest läst i kategorin
Trump vill skrota dina flygrättigheter i USA
Att flyga till USA är redan ett äventyr. Långa visumköer, TSA-kontroller som får charterresor till Kanarieöarna att framstå som spa, och biljettpriser som ofta är högre än hyran på Östermalm. Nu vill dessutom Trump-administrationen montera ned de få rättigheter som resenärer faktiskt haft i bagaget. Från kompensation till kaos i USA Under Biden infördes regler …
Spelade bort 170 000 – hoppade överbord från lyxkryssning
En passagerare på en lyxkryssning fick spel – bokstavligen. Efter att ha dragit på sig kasinoskulder på över 170 000 kronor tog han ett desperat hopp överbord när skeppet lade till vid hamn.” Spelskulder på 170 000 och jet ski-räddning Klockan 09.15 på morgonen den 7 september tog Jey Gonzalez-Diaz sats och hoppade i havet, …
Ryanair på räls: Billiga biljetter gör Skottland till ny weekendstad
Att resa från London till Skottland på räls har länge varit en dyr historia – ofta dyrare än en charter till Medelhavet. Men nu lanserar Lumo, kallat “Ryanair på räls”, tågbiljetter för under 700 kronor. För svenska Londonresenärer innebär det att Glasgow plötsligt seglar upp som en helt ny och oväntat prisvärd weekendstad. Billigt och …
Så olika ser världen på framtidens resor
Det pratas mycket om framtidens resor just nu. ChatGPT skriver studentuppsatser, din mobil gissar vilken pizza du vill ha och på jobbet sitter någon mellanchef och oroar sig för att robotarna ska ta över. Nu har Booking.com släppt en gigantisk global rapport om hur vi egentligen ser på tekniken. Resultatet: världen är entusiastisk, men skeptisk. …
Egypten struntar i sin historia – bygger lyxhotell
Egypten vill dra in pengar på turism efter covid, och då spelar heliga platser och beduiners rättigheter mindre roll. Det senaste exemplet är en lyxig resort som struntar fullständigt i landets rika historia. Många länder som kämpar ekonomiskt efter pandemin har insett att turism är en lätt kassako för att dra in cash till statskassan. …
Lång kö i Bogotá – kortare i Stockholm
I Bogotá, Colombia, får man vänta i 13 månader på sin intervju. I Mexiko är väntetiden ännu längre – 22 månader i Hermosillo. Och nej, det går inte längre att boka en snabb genväg i ett annat land. Gör du det riskerar du både att förlora avgiften och att bli nekad visum, rapporterar NY Times.
I Sverige är det än så länge inte lika illa. Den amerikanska ambassaden i Stockholm har just nu en väntetid på runt en månad. Det är långt ifrån de latinamerikanska maratonköerna, men vem vet hur länge det håller när fler länder slussas in i det nya systemet.
Läs även: Nytt bottenläge för turism till USA
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Turismen faller redan i USA
Vi har tidigare rapporterat att internationella besök till USA sjunkit med cirka tre till fyra procent det senaste året. Turismforskningsbolaget Tourism Economics tror på en nedgång på åtta procent för helåret. Det är ett hårt slag för amerikanska hotell, restauranger och turistmagneter – och nu blir visumkrånglet ytterligare en bromskloss.
Läs även: Turisterna sviker USA – men affärsresenärerna räddar statistiken
VM kan bli fiasko
Herrarnas fotbolls-VM 2026 är tänkt att bli den stora comebacken för USA som global evenemangsdestination. Men vad händer om fans från hela världen inte ens får sina visum i tid. Kanske blir Mexiko den stora vinnaren – där går matcherna av stapeln och där slipper man stå i ambassadkö i ett och ett halvt år.
Byråkrati som turistfälla
Europa satsar på digitala visum, biometriska kontroller och AI-styrda passautomater. USA satsar på intervju, kölapp och blanketter. Dessutom har man infört en ny “visa integrity fee” på minst 250 dollar. Lägg därtill att vissa sökande måste ställa en deposition på 15 000 dollar. Plötsligt känns Lissabon eller London som en betydligt smidigare weekend.
Perfect Weekend Guide till besök i USA
- Så lång tid tar det i Sverige
Räkna med ungefär en månad för intervju på ambassaden i Stockholm. Men boka i god tid – tiderna kan snabbt fyllas upp, särskilt inför sommaren.
- Så lång tid tar det i världen
I Bogotá är väntetiden 13 månader. I Mexiko kan det ta över 22 månader. Glöm spontana USA-resor om du bor där.
- Alternativa weekendmål
Broadway finns i New York – men West End i London är minst lika bra. Miami Beach lockar, men Lissabons stränder är både närmare och billigare.
Läs även: Den hemliga regeln alla glömmer på flyget
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Expertens tips – så blir du snabbt lyckligare
Hur ska vi bli lyckligare i livet? Det finns många sätt enligt experterna, där en lyckoexpert radar upp tolv tips för att göra dig på bättre humör. Det finns givetvis en uppsjö av tips på hur vi ska bli lyckligare och det har skrivits spaltvis av rader i ämnet. Så blir vi lyckligare Amerikanska Gretchen …
Vill du resa till USA? Ställ dig i kön redan nu
Turismen till USA går kräftgång. Och nu blir det ännu svårare för den som vill se Frihetsgdinnan eller en NBA-match live. En ny regel kräver att visumsökande måste göra sin intervju i hemlandet – och väntetiderna kan vara över ett år. Lång kö i Bogotá – kortare i Stockholm I Bogotá, Colombia, får man vänta …
”Mörkrets prins” tvingas bort – fälldes av Epstein-hälsning
Han utnämndes till USA-ambassadör för att charma Donald Trump. Men britten Peter Mandelson hann inte långt innan han tvingades lämna posten. Peter Mandelsons tid som Storbritanniens ambassadör i Washington fick ett abrupt slut. Nya uppgifter om hans relation till den avlidne finansmannen och sexbrottslingen Jeffrey Epstein gjorde att London beordrade hem honom. Avslöjandet kom med …
Nu har Östersjön fått sin första nationalpark
Den första marina nationalparken i Östersjön är verklighet. Riksdagen har fattat beslutet. Nu har vi en nationalpark nära Stockholm. Nationalparken är ny men planerna gamla. Nämdöskärgårdens nationalpark, endast fyra mil från Stockholm, är Sveriges 31:a, 25?300 hektar stor och av den arealen är 97 procent vatten. Parken består av mer än 1?300 öar, kobbar och …
Victoria Silvstedt tror på guld och bitcoin
Supermodellen och sångaren Victoria Silvstedt är också känd som en vass investerare. I en ny intervju ger hon sin syn på vad som bör ingå i en framgångsrik portfölj. Victoria Silvstedt har under flera års tid, utöver sin karriär som modell och sångerska, också gett råd i ett antal intervjuer om investeringar och hon har …