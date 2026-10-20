Nya studier avslöjar: Det här vill resenärerna egentligen ha av AI

Hittar billiga hotellrum

Det fanns en sak som stack ut i studien – där vi vill att AI hjälper oss att hitta billiga hotellpriser på resmålen.

Hela 63 procent av de tillfrågade uppger att de vill använda AI för att bevaka hotellpriser och upptäcka när rumspriserna sjunker.

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Betydligt färre vill överlåta resplanerna till tekniken, utan själva sköta planerna.

Mänsklig reseledare

Det handlar alltså om att vi vill kunna spara pengar genom att låta AI hitta billiga hotellrum, men reseprogrammet vill vi fortsatt själva styra, enligt Euronews.

”Det är förvisso bra med smart teknik, men först måste vi veta om gästerna vill att en uppgift ska utföras åt dem, eller om de själva vill vara delaktiga i processen. Gör man fel här kan även välfungerande AI upplevas som påträngande”, säger Josef Starýchfojtů, teknikchef på Mews.

Han tillägger samtidigt:

”Vi utvecklar lösningar för ett mänskligt värdskap: tekniken tar hand om det vardagliga, repetitiva administrativa arbetet, vilket ger hotellpersonalen mer tid för sina gäster.”

Prisbevakning hamnar i topp

Den nya trenden med att jämföra billiga hotellrum syns även i en annan studie. I SiteMinders studie från tidigare i år, med 12 000 deltagare från 14 länder, hamnar just prisbevakning i topp.

AI används alltså till att planera resan till en viss del, där vi kan kan spara en stor slant på att jämföra liknande hotellrum.

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Det verkar samtidigt som det dröjer ett tag innan AI tar över som reseledare fullt ut.

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