Resenärer vill inte ha färdiga reseprogram av AI. De vill ha något betydligt enklare än så – hjälp att hitta billiga hotellrum. Det visar nya internationella undersökningar där även svenskar deltagit.
Nya studier avslöjar: Det här vill resenärerna egentligen ha av AI
Många funderar på var de ska boka höstresan där vissa som hade tankar på Paris eller Frankrike i övrigt kanske tänker om på grund av de nuvarande oroligheterna.
Andra funderar på att köpa bostad, i länder som Spanien – där priserna nu är på väg upp igen.
Använder AI till att jämföra priser
Vi använder som bekant AI till mycket, även när vi bokar resor. Många av oss vill ha hjälp med det praktiska, där AI snabbt kan kolla olika priser och snabbt jämföra dem.
Samtidigt vill de flesta behålla kontrollen över själva resan, och inte låta AI-verktyg skräddarsy våra reseprogram alltför mycket.
Det visar en ny undersökning från hotellteknikföretaget Mews.
Undersökningen genomfördes i somras med 3 250 resenärer i åtta länder, däribland Sverige.
Hittar billiga hotellrum
Det fanns en sak som stack ut i studien – där vi vill att AI hjälper oss att hitta billiga hotellpriser på resmålen.
Hela 63 procent av de tillfrågade uppger att de vill använda AI för att bevaka hotellpriser och upptäcka när rumspriserna sjunker.
Betydligt färre vill överlåta resplanerna till tekniken, utan själva sköta planerna.
Mänsklig reseledare
Det handlar alltså om att vi vill kunna spara pengar genom att låta AI hitta billiga hotellrum, men reseprogrammet vill vi fortsatt själva styra, enligt Euronews.
”Det är förvisso bra med smart teknik, men först måste vi veta om gästerna vill att en uppgift ska utföras åt dem, eller om de själva vill vara delaktiga i processen. Gör man fel här kan även välfungerande AI upplevas som påträngande”, säger Josef Starýchfojtů, teknikchef på Mews.
Han tillägger samtidigt:
”Vi utvecklar lösningar för ett mänskligt värdskap: tekniken tar hand om det vardagliga, repetitiva administrativa arbetet, vilket ger hotellpersonalen mer tid för sina gäster.”
Prisbevakning hamnar i topp
Den nya trenden med att jämföra billiga hotellrum syns även i en annan studie. I SiteMinders studie från tidigare i år, med 12 000 deltagare från 14 länder, hamnar just prisbevakning i topp.
AI används alltså till att planera resan till en viss del, där vi kan kan spara en stor slant på att jämföra liknande hotellrum.
Det verkar samtidigt som det dröjer ett tag innan AI tar över som reseledare fullt ut.
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