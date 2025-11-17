Det händer något märkligt i Karibien just nu. Premiumhotellen som brukar fyllas av kanadensare redan i oktober gapar ovanligt tomma. Rummen som normalt är uppbokade långt in i februari står plötsligt och väntar – på vem som helst som kan tänka sig att kliva av ett plan från Europa med badshorts och vinterflyktslängtan. Och där, mitt i det uppvärmda vakuumet, dyker svensken upp som en oväntad vinnare. Det är inte ofta tropiskt femstjärnigt hamnar på rea. I år gör det det.
Tomma lyxhotell i Karibien – svenskar kan fynda stort i vinter
Mest läst i kategorin
Aporna försvann spårlöst 2015 – nu hittas en i ett vardagsrum
Här är historien om aporna som borde blivit en dokumentär: En av de sjutton lejon-tamarin-apor som stals från ZooParc de Beauval 2015 har nu hittats – i ett privat hem i Slovakien. Efter tio år dök apan upp tack vare sin chip-märkning. Sexton apor är fortfarande spårlöst borta. Men Perfect Weekend vet var du kan …
Noctourism: Nu blir mörkret den nya lyxen
Först kom klimatångesten. Sedan kom värmen. Och nu – mörkret och noctourism. Enligt en ny rapport från Booking.com säger 62 procent av resenärerna att de vill åka till mörkare platser, medan 54 procent aktivt försöker undvika dagens hetta. Allt fler planerar sina aktiviteter i skymning och natt, och begreppet noctourism har blivit årets mest oväntade …
Trött på den svenska kylan? Här är det varmast i Spanien i vinter
Spanien lockar med sol, värme och färre turister när vintern tar över hemma. När mörkret faller tidigt och termometern kryper nedåt söker många svenskar ett avbrott från kylan. Spanien, som för många förknippas med sommarens intensiva turism, är i själva verket ett av Europas mest attraktiva vintermål. Med soliga dagar, behagliga temperaturer och betydligt färre …
Sju saker du måste göra i Miami
Miami är staden som alltid börjar om. Från orkaner till konstmässor, från cigarrdoft till japanska lyssningsrum – här är allt möjligt, hela tiden. Hundra år efter sin födelse firar staden sig själv med samma energi som en nybliven influencer på sitt första PR-event. Här är sju saker du enligt New York Times inte får missa …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Kanadensisk reträtt öppnar dörren för europeiska fyndjägare
I vanliga fall är det Kanada som räddar Karibiens högsäsong. Gästerna från Toronto och Montreal reser långt, stannar länge och väljer gärna villor, sviter och “oceanfront premium”-rum utan att blinka. Men 2025 har något hänt. Caribbean Tourism Organization rapporterar betydande nedgångar för flera öar, och lokal statistik från Aruba, Saint Lucia, Bahamas och Curaçao berättar samma historia: färre flyg, färre bokningar, färre långstays.
Valutan har tappat. Flygbiljetterna är dyrare. Reslusten är blekare. Och plötsligt står hotell som vanligtvis är helt slutsålda i januari med rum som ingen knyckt än.
För Karibien är det ett ekonomiskt problem. För svenska resenärer är det som att någon glömt dörren öppen till paradiset.
Sju saker du måste göra i Miami
Miami är staden som alltid börjar om. Från orkaner till konstmässor, från cigarrdoft till japanska lyssningsrum – här är allt möjligt, hela tiden. Hundra
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Svenskar får mer hotell för mindre penga
När en stor kundgrupp försvinner måste hotellen agera. De kan inte låta en halvfull resort rulla in i högsäsong – det vore som att servera en mojito utan mynta. Därför går flera öar nu hårt in i Europamarknaden. Kampanjerna är fler än tidigare, rabatterna större och boendekategorierna mer generösa än på många år.
På nederländska och brittiska bokningssidor syns erbjudanden som knappast skulle ha publicerats för ett år sedan:
sju nätter på strandresort, frukost, privat strand och uppgradering vid ankomst. Prisläget? Tio till femton procent lägre än förra vintern. I premiumsegmentet ännu mer.
Med andra ord: det är ovanligt hög kvalitet per krona för den som kan tänka sig att byta snömodd mot söt rom och salt havsvind.
Bättre service, mindre trängsel, lugnare paradis
En annan fördel med färre kanadensare är stämningen. Det låter hårt – men det är sant. När ett femstjärnigt hotell är fullsatt märks det. Det blir kö till paddle boards, fulla restauranger och kamp om cabanas. När beläggningen sjunker blir allt mer personligt, mer avslappnat, mer “Karibien på riktigt”.
Personalen har tid. Strandbaren hinner prata med dig. Utflyktsbåtarna lämnar inte med 12 personer utan med 4. Och chansen att du får rummet tre dörrar närmare havet ökar dramatiskt.
Doftsatta husdjur – en miljardbransch
Husdjursparfym en 2,7 miljarder dollar-bransch. Forskare har testat vilka dofter som lugnar hundar – dessa dofter toppar listan.
Den perfekta vintertimingen – särskilt från Sverige
Svenskar reser mer än på länge till solen just nu. Ticket, Resia och Ving rapporterar en stark vinterbokning och extra stort intresse för långresor. Kombinationen av svensk reslust och kanadensiskt resebakslag skapar en unik lucka som inte brukar uppstå fler än en gång per decennium.
Så om du någon gång drömt om Turks & Caicos, om snorkling i Curaçaos blå grottor, eller om en veranda i Saint Lucia med en bok, en bris och absolut ingen stress – då är den här vintern rätt tillfälle. Karibiens lyxhotell är på ovanligt gott humör. Och de väntar på svenskarna.
Källor: Caribbean Tourism Organization, Statistics Canada, officiell turismdata från Aruba, Curaçao, Bahamas, Saint Lucia och Turks & Caicos.
Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Sju platser i Sydafrika du måste uppleva och Fyra platser där hösten är som vackrast.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Aporna försvann spårlöst 2015 – nu hittas en i ett vardagsrum
Här är historien om aporna som borde blivit en dokumentär: En av de sjutton lejon-tamarin-apor som stals från ZooParc de Beauval 2015 har nu hittats – i ett privat hem i Slovakien. Efter tio år dök apan upp tack vare sin chip-märkning. Sexton apor är fortfarande spårlöst borta. Men Perfect Weekend vet var du kan …
JPMorgon: Teknik hetare än på länge i Asien
Teknologi, telekommunikation och media blomstrar i Asien-Stillahavsområdet, och mer glödhett väntas det bli, enligt JPMorgan. Enligt Wall Street-banken JPMorgan sväller nästan orderstockarna över för teknikaffärer i Asien-Stillahavsområdet. Affärerna inom teknologi, telekommunikation och media spås öka ännu mer nästa år från en fyraårshögsta nivå i år. Det här berättar Mark Fiteny, chef för JPMorgans TMT-investeringsbankverksamhet i Asien-Stillahavsområdet, …
Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta
Biotintrenden med hårvitaminer har dragit över Sverige som en glansig storm, men nu kliver de tunga experterna fram – Harvard, Mayo Clinic, NIH och våra egna myndigheter – och säger det många inte vill höra. För de flesta gör biotin absolut ingen skillnad. I värsta fall kan tillskottet till och med störa dina blodprov. Biotin …
Solidstate-batterier kraftigt försenade
Trots höga förväntningar tar utvecklingen av helsolidstate-batterier längre tid än många trott — nästa genombrott kan dröja tills efter 2030. Vid 2025 World Power Battery Conference i Sichuan betonade ledande aktörer från Kina att tekniken för helsolidstate-batterier trots allt inte är nära masstillverkning, skriver Car news China. Wu Chengxin, vice ordförande för China All‑Solid‑State Battery …
Chockbeskedet: Tim Cook kliver ner från tronen
Apple står inför ett skifte i toppen, där samtalen om framtiden nu blir allt mer intensiva bakom kulisserna. Det händer något i Cupertino. Det som tidigare bara skymtats i periferin verkar nu ta form: Apple förbereder sig på ett ledarskifte. Efter över ett decennium vid rodret väntas Tim Cook snart lämna över ansvaret för företaget …