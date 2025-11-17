Tomma lyxhotell i Karibien – svenskar kan fynda stort i vinter

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …

Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Svenskar får mer hotell för mindre penga

När en stor kundgrupp försvinner måste hotellen agera. De kan inte låta en halvfull resort rulla in i högsäsong – det vore som att servera en mojito utan mynta. Därför går flera öar nu hårt in i Europa­marknaden. Kampanjerna är fler än tidigare, rabatterna större och boendekategorierna mer generösa än på många år.

På nederländska och brittiska bokningssidor syns erbjudanden som knappast skulle ha publicerats för ett år sedan:

sju nätter på strandresort, frukost, privat strand och uppgradering vid ankomst. Prisläget? Tio till femton procent lägre än förra vintern. I premiumsegmentet ännu mer.

Med andra ord: det är ovanligt hög kvalitet per krona för den som kan tänka sig att byta snömodd mot söt rom och salt havsvind.

Bättre service, mindre trängsel, lugnare paradis

En annan fördel med färre kanadensare är stämningen. Det låter hårt – men det är sant. När ett femstjärnigt hotell är fullsatt märks det. Det blir kö till paddle boards, fulla restauranger och kamp om cabanas. När beläggningen sjunker blir allt mer personligt, mer avslappnat, mer “Karibien på riktigt”.

Personalen har tid. Strandbaren hinner prata med dig. Utflyktsbåtarna lämnar inte med 12 personer utan med 4. Och chansen att du får rummet tre dörrar närmare havet ökar dramatiskt.

Svenskar på väg att upptäcka att man kan få en hel strand nästan för sig själv.

Den perfekta vintertimingen – särskilt från Sverige

Svenskar reser mer än på länge till solen just nu. Ticket, Resia och Ving rapporterar en stark vinterbokning och extra stort intresse för långresor. Kombinationen av svensk reslust och kanadensiskt resebakslag skapar en unik lucka som inte brukar uppstå fler än en gång per decennium.

Så om du någon gång drömt om Turks & Caicos, om snorkling i Curaçaos blå grottor, eller om en veranda i Saint Lucia med en bok, en bris och absolut ingen stress – då är den här vintern rätt tillfälle. Karibiens lyxhotell är på ovanligt gott humör. Och de väntar på svenskarna.

Källor: Caribbean Tourism Organization, Statistics Canada, officiell turismdata från Aruba, Curaçao, Bahamas, Saint Lucia och Turks & Caicos.

