Dagensps.se
Weekend
Resor

Tomma lyxhotell i Karibien – svenskar kan fynda stort i vinter

Dominica: Karibiens mest naturliga ö, och den enda där du kan höra en val andas innan frukost.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Det händer något märkligt i Karibien just nu. Premiumhotellen som brukar fyllas av kanadensare redan i oktober gapar ovanligt tomma. Rummen som normalt är uppbokade långt in i februari står plötsligt och väntar – på vem som helst som kan tänka sig att kliva av ett plan från Europa med badshorts och vinterflyktslängtan. Och där, mitt i det uppvärmda vakuumet, dyker svensken upp som en oväntad vinnare. Det är inte ofta tropiskt femstjärnigt hamnar på rea. I år gör det det.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Kanadensisk reträtt öppnar dörren för europeiska fyndjägare

I vanliga fall är det Kanada som räddar Karibiens högsäsong. Gästerna från Toronto och Montreal reser långt, stannar länge och väljer gärna villor, sviter och “oceanfront premium”-rum utan att blinka. Men 2025 har något hänt. Caribbean Tourism Organization rapporterar betydande nedgångar för flera öar, och lokal statistik från Aruba, Saint Lucia, Bahamas och Curaçao berättar samma historia: färre flyg, färre bokningar, färre långstays.

Valutan har tappat. Flygbiljetterna är dyrare. Reslusten är blekare. Och plötsligt står hotell som vanligtvis är helt slutsålda i januari med rum som ingen knyckt än.

För Karibien är det ett ekonomiskt problem. För svenska resenärer är det som att någon glömt dörren öppen till paradiset.

Sju saker du måste göra i Miami

Miami är staden som alltid börjar om. Från orkaner till konstmässor, från cigarrdoft till japanska lyssningsrum – här är allt möjligt, hela tiden. Hundra
James Bond seglar
James Bond har gått i pension och seglar i Karibien. (Foto: NO TIME TO DIE © 2021 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Svenskar får mer hotell för mindre penga

När en stor kundgrupp försvinner måste hotellen agera. De kan inte låta en halvfull resort rulla in i högsäsong – det vore som att servera en mojito utan mynta. Därför går flera öar nu hårt in i Europa­marknaden. Kampanjerna är fler än tidigare, rabatterna större och boendekategorierna mer generösa än på många år.

På nederländska och brittiska bokningssidor syns erbjudanden som knappast skulle ha publicerats för ett år sedan:
sju nätter på strandresort, frukost, privat strand och uppgradering vid ankomst. Prisläget? Tio till femton procent lägre än förra vintern. I premiumsegmentet ännu mer.

ANNONS

Med andra ord: det är ovanligt hög kvalitet per krona för den som kan tänka sig att byta snömodd mot söt rom och salt havsvind.

Bättre service, mindre trängsel, lugnare paradis

En annan fördel med färre kanadensare är stämningen. Det låter hårt – men det är sant. När ett femstjärnigt hotell är fullsatt märks det. Det blir kö till paddle boards, fulla restauranger och kamp om cabanas. När beläggningen sjunker blir allt mer personligt, mer avslappnat, mer “Karibien på riktigt”.

Personalen har tid. Strandbaren hinner prata med dig. Utflyktsbåtarna lämnar inte med 12 personer utan med 4. Och chansen att du får rummet tre dörrar närmare havet ökar dramatiskt.

Doftsatta husdjur – en miljardbransch

Husdjursparfym en 2,7 miljarder dollar-bransch. Forskare har testat vilka dofter som lugnar hundar – dessa dofter toppar listan.
Svenskar på väg att upptäcka att man kan få en hel strand nästan för sig själv.

Den perfekta vintertimingen – särskilt från Sverige

Svenskar reser mer än på länge till solen just nu. Ticket, Resia och Ving rapporterar en stark vinterbokning och extra stort intresse för långresor. Kombinationen av svensk reslust och kanadensiskt resebakslag skapar en unik lucka som inte brukar uppstå fler än en gång per decennium.

Så om du någon gång drömt om Turks & Caicos, om snorkling i Curaçaos blå grottor, eller om en veranda i Saint Lucia med en bok, en bris och absolut ingen stress – då är den här vintern rätt tillfälle. Karibiens lyxhotell är på ovanligt gott humör. Och de väntar på svenskarna.

ANNONS

Källor: Caribbean Tourism Organization, Statistics Canada, officiell turismdata från Aruba, Curaçao, Bahamas, Saint Lucia och Turks & Caicos.

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Sju platser i Sydafrika du måste uppleva och Fyra platser där hösten är som vackrast.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Hotell- och restaurangbranschenKaribienLyxresor
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS