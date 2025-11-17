Svensk resort hyllas av världens viktigaste resemagasin

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …

Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Design som gjort för Instagram – och hjärtat

Internationell press älskar detaljerna: rotundan av 250-åriga ekar, turkosa slottstorn, diskokulor över poolen, karmosinröda soffor, flamingos i form av lampor och en doft av Trey Ben som följer dig genom hela området.

Hill House är 1920-talets Paris möter Brooklyn; Sugar Club är 70-talets semesterdröm med Aperol i varje hand. Rummen är små men smarta – och naturligtvis fyllda av svenskdesignade möbler från Home of ESS.

ANNONS

Läs även: 7 grejer du inte ska missa i Bryssel

Örenäs Slott – nu omdöpt till Hill House – glänser som aldrig förr. (Foto: Pressbild/ESS)

Maten – och festen – får världspressen att jub

Att Maryhill får hyllningar utomlands beror också på maten. Robert “Bobbo” Nilsson, som har Nobelmiddagar på sitt CV, låter det smälla: svart tryffelpasta, vit sparris med brynt smör, chili-mintmelon vid poolen och mascarpone med biscotti till efterrätt.

Pressen älskar också att personalen är lika snygg som servicen är avslappnad. “Som att bo på en medlemsklubb, fast utan att bli utskälld i dörren”, skriver en recensent.

Våren i Skåne har sällan sett mer glamourös ut än så här. (Foto: Pressbild/ESS)

Sverige har fått sin första internationella lyxresor

Att Maryhill Estate hyllas av världspressen är ingen slump. ESS Group har kokat ihop en svensk version av Soho Farmhouse, men med mer färg, mer skratt och mer Skåne. En plats där du lika gärna firar årsdagen som du laddar om efter en höst som varit lite för mycket.

Maryhill Estate har redan hunnit bli en magnet för både internationell press och svenska kändiseliter. Resorten är redan en av Europas mest intressanta nya destinationer, samtidigt som den snabbt etablerat sig som Skånes nya epicentrum för stora fester, bröllop och exklusiva events.

ANNONS

Enligt uppgifter i Aftonbladet stod Maryhill nyligen värd för Dejan Kulusevskis bröllop – ett kalas som enligt samma tidning gästades av Zlatan Ibrahimović.

Oavsett vilka VIP-namn som faktiskt dök upp den kvällen står en sak klar: Maryhill har blivit den plats där Sveriges mest omskrivna personligheter firar sina största dagar, och där ESS Group återigen lyckats skapa något som både känns internationellt – och obevekligt svenskt.