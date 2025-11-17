Dagensps.se
Svensk resort hyllas av världens viktigaste resemagasin

Poolklubben som internationell press inte kan sluta prata om. (Foto: Pressbild/ESS)
Viggo Cavling
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

När världens mest inflytelserika resemagasin slår näven i bordet och säger “hit ska ni åka – i en svensk resort”, då lyssnar man. Och den här gången är det en svensk resort som får stående ovationer.

Maryhill Estate i skånska Glumslöv är ESS Groups mest ambitiösa satsning hittills – och enligt internationell press är de på väg att ta över Europas lyxkrogar, spa och poolklubbar med samma självklara pondus som Jay Gatsby tog över Long Islands nattliv.

Ett vardagsrum för vuxna som älskar färg, form och fest. (Foto: Pressbild/ESS)

Gatsby på skånska – och utan snobberiet

Den internationella hyllningen beror på en sak: Maryhill är roligt. Ett vuxet nöjesfält utan pinsamma försök att imponera. Här dricker techbolag Aperol efter sina workshop-pass på tisdagar och här checkar semesterfirare in för att släppa allt på fredagar.

ANNONS: Boka in mig på Maryhill till bästa priset med Hotels.com

Här spelas det Dart, dricks det spritz och dansas det barfota hela sommaren. (Foto: Pressbild/ESS)
Design som gjort för Instagram – och hjärtat

Internationell press älskar detaljerna: rotundan av 250-åriga ekar, turkosa slottstorn, diskokulor över poolen, karmosinröda soffor, flamingos i form av lampor och en doft av Trey Ben som följer dig genom hela området.

Hill House är 1920-talets Paris möter Brooklyn; Sugar Club är 70-talets semesterdröm med Aperol i varje hand. Rummen är små men smarta – och naturligtvis fyllda av svenskdesignade möbler från Home of ESS.

Örenäs Slott – nu omdöpt till Hill House – glänser som aldrig förr. (Foto: Pressbild/ESS)

Maten – och festen – får världspressen att jub

Att Maryhill får hyllningar utomlands beror också på maten. Robert “Bobbo” Nilsson, som har Nobelmiddagar på sitt CV, låter det smälla: svart tryffelpasta, vit sparris med brynt smör, chili-mintmelon vid poolen och mascarpone med biscotti till efterrätt.

Pressen älskar också att personalen är lika snygg som servicen är avslappnad. “Som att bo på en medlemsklubb, fast utan att bli utskälld i dörren”, skriver en recensent.

Våren i Skåne har sällan sett mer glamourös ut än så här. (Foto: Pressbild/ESS)

Sverige har fått sin första internationella lyxresor

Att Maryhill Estate hyllas av världspressen är ingen slump. ESS Group har kokat ihop en svensk version av Soho Farmhouse, men med mer färg, mer skratt och mer Skåne. En plats där du lika gärna firar årsdagen som du laddar om efter en höst som varit lite för mycket.

Maryhill Estate har redan hunnit bli en magnet för både internationell press och svenska kändiseliter. Resorten är redan en av Europas mest intressanta nya destinationer, samtidigt som den snabbt etablerat sig som Skånes nya epicentrum för stora fester, bröllop och exklusiva events.

Enligt uppgifter i Aftonbladet stod Maryhill nyligen värd för Dejan Kulusevskis bröllop – ett kalas som enligt samma tidning gästades av Zlatan Ibrahimović.

Oavsett vilka VIP-namn som faktiskt dök upp den kvällen står en sak klar: Maryhill har blivit den plats där Sveriges mest omskrivna personligheter firar sina största dagar, och där ESS Group återigen lyckats skapa något som både känns internationellt – och obevekligt svenskt.

ANNONS: Boka in mig på Maryhill till bästa priset med Hotels.com

Finnair storsatsar i Skandinavien – men vill inte prata siffror

Finnair: "Vi vill erbjuda bästa produkten till mest attraktiva priset – och se till att kunderna väljer oss idag och imorgon."
Hotell- och restaurangresorSkåneSverige
Viggo Cavling
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

