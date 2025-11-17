När världens mest inflytelserika resemagasin slår näven i bordet och säger “hit ska ni åka – i en svensk resort”, då lyssnar man. Och den här gången är det en svensk resort som får stående ovationer.
Svensk resort hyllas av världens viktigaste resemagasin
7 grejer du inte ska missa i Bryssel
Fenomenet är tillbaka: Svenskar som vågar erkänna att de älskar Bryssel. EU-huvudstaden som i decennier förknippats med mötesrum utan fönster, makrillburkar och kommissionstjänstemän i nystrukna skjortor har plötsligt blivit Europas mest charmiga, promenadvänliga och chokladstinna weekendstad. Och ja – det är helt okej att gilla det. Här är sju stopp som gör dig till en …
Aporna försvann spårlöst 2015 – nu hittas en i ett vardagsrum
Här är historien om aporna som borde blivit en dokumentär: En av de sjutton lejon-tamarin-apor som stals från ZooParc de Beauval 2015 har nu hittats – i ett privat hem i Slovakien. Efter tio år dök apan upp tack vare sin chip-märkning. Sexton apor är fortfarande spårlöst borta. Men Perfect Weekend vet var du kan …
Tomma lyxhotell i Karibien – svenskar kan fynda stort i vinter
Det händer något märkligt i Karibien just nu. Premiumhotellen som brukar fyllas av kanadensare redan i oktober gapar ovanligt tomma. Rummen som normalt är uppbokade långt in i februari står plötsligt och väntar – på vem som helst som kan tänka sig att kliva av ett plan från Europa med badshorts och vinterflyktslängtan. Och där, …
Noctourism: Nu blir mörkret den nya lyxen
Först kom klimatångesten. Sedan kom värmen. Och nu – mörkret och noctourism. Enligt en ny rapport från Booking.com säger 62 procent av resenärerna att de vill åka till mörkare platser, medan 54 procent aktivt försöker undvika dagens hetta. Allt fler planerar sina aktiviteter i skymning och natt, och begreppet noctourism har blivit årets mest oväntade …
Trött på den svenska kylan? Här är det varmast i Spanien i vinter
Spanien lockar med sol, värme och färre turister när vintern tar över hemma. När mörkret faller tidigt och termometern kryper nedåt söker många svenskar ett avbrott från kylan. Spanien, som för många förknippas med sommarens intensiva turism, är i själva verket ett av Europas mest attraktiva vintermål. Med soliga dagar, behagliga temperaturer och betydligt färre …
Maryhill Estate i skånska Glumslöv är ESS Groups mest ambitiösa satsning hittills – och enligt internationell press är de på väg att ta över Europas lyxkrogar, spa och poolklubbar med samma självklara pondus som Jay Gatsby tog över Long Islands nattliv.
Gatsby på skånska – och utan snobberiet
Den internationella hyllningen beror på en sak: Maryhill är roligt. Ett vuxet nöjesfält utan pinsamma försök att imponera. Här dricker techbolag Aperol efter sina workshop-pass på tisdagar och här checkar semesterfirare in för att släppa allt på fredagar.
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Design som gjort för Instagram – och hjärtat
Internationell press älskar detaljerna: rotundan av 250-åriga ekar, turkosa slottstorn, diskokulor över poolen, karmosinröda soffor, flamingos i form av lampor och en doft av Trey Ben som följer dig genom hela området.
Hill House är 1920-talets Paris möter Brooklyn; Sugar Club är 70-talets semesterdröm med Aperol i varje hand. Rummen är små men smarta – och naturligtvis fyllda av svenskdesignade möbler från Home of ESS.
Maten – och festen – får världspressen att jub
Att Maryhill får hyllningar utomlands beror också på maten. Robert “Bobbo” Nilsson, som har Nobelmiddagar på sitt CV, låter det smälla: svart tryffelpasta, vit sparris med brynt smör, chili-mintmelon vid poolen och mascarpone med biscotti till efterrätt.
Pressen älskar också att personalen är lika snygg som servicen är avslappnad. “Som att bo på en medlemsklubb, fast utan att bli utskälld i dörren”, skriver en recensent.
Sverige har fått sin första internationella lyxresor
Att Maryhill Estate hyllas av världspressen är ingen slump. ESS Group har kokat ihop en svensk version av Soho Farmhouse, men med mer färg, mer skratt och mer Skåne. En plats där du lika gärna firar årsdagen som du laddar om efter en höst som varit lite för mycket.
Maryhill Estate har redan hunnit bli en magnet för både internationell press och svenska kändiseliter. Resorten är redan en av Europas mest intressanta nya destinationer, samtidigt som den snabbt etablerat sig som Skånes nya epicentrum för stora fester, bröllop och exklusiva events.
Enligt uppgifter i Aftonbladet stod Maryhill nyligen värd för Dejan Kulusevskis bröllop – ett kalas som enligt samma tidning gästades av Zlatan Ibrahimović.
Oavsett vilka VIP-namn som faktiskt dök upp den kvällen står en sak klar: Maryhill har blivit den plats där Sveriges mest omskrivna personligheter firar sina största dagar, och där ESS Group återigen lyckats skapa något som både känns internationellt – och obevekligt svenskt.
Finnair storsatsar i Skandinavien – men vill inte prata siffror
Finnair: “Vi vill erbjuda bästa produkten till mest attraktiva priset – och se till att kunderna väljer oss idag och imorgon.”
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Så billig har den ryska oljan blivit
De nya sanktionerna biter sig fast i den ryska ekonomin. Oljan rasar i pris – när de stora importörerna Indien och Kina nu blickar mot nya marknader och överger Ryssland. Ukraina fortsätter att slå till mot den ryska oljeindustrin, där drönare har satt djupa sår i industrin som Ryssland är så beroende av för att …
Efter fyra missade chanser – här tar Tom Cruise sin första Oscar
Efter fyra tunga nomineringar utan utdelning kom ögonblicket som Hollywood väntat på. På Governors Awards steg Tom Cruise upp på scen, 63 år gammal, och tog emot sin första Oscar – ett hederspris för ett helt liv av halsbrytande stunt, ikoniska roller och ren filmisk vilja. Det var kvällen då världens sista stora filmstjärna äntligen …
Svensk resort hyllas av världens viktigaste resemagasin
När världens mest inflytelserika resemagasin slår näven i bordet och säger "hit ska ni åka – i en svensk resort", då lyssnar man. Och den här gången är det en svensk resort som får stående ovationer. Maryhill Estate i skånska Glumslöv är ESS Groups mest ambitiösa satsning hittills – och enligt internationell press är de …
Volvo hamnar i bråk med leverantören – riskerar konkurs
Volvo och Luminar hamnar i en konflikt som växer i takt med lidarbolagets ekonomiska problem och hot om konkurs. Volvo har dragit i nödbromsen och sagt upp ett fem år långt avtal med Luminar. Det är ett tydligt tecken på att samarbetet, som tidigare byggt på förtroende och långsiktig utveckling, nu gått in i en …
Därför borde vänstern älska börsen
KOMMENTAR AI-jätten Nvidia börsutveckling, som nyss passerade 5 trillioner dollar i värde, visar varför vänstern borde älska börsen menar Dagens PS ekonomiskribent David Ingnäs. "Få skapelser kan omfördela kapital mellan grupper och människor på ett så effektivt sätt som aktiemarknaden", skriver han i en ny krönika där han lanserar tre konkreta förslag för vänstersidan av …