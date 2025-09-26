I Köpenhamn har de redan testat. Danska DSB körde i veckan sitt första Offlinetåg – tåget där du uppmanas att släppa mobilen och börja prata med din medpassagerare. Reaktionerna? Folk log, hjärtan bankade i takt och någon fick till och med pizza levererad till kupén.
Skippa mobilen: här är tåget där du måste prata med främlingar
Frågan är: när vågar SL och SJ haka på.
Samtal istället för scroll på tåget
Danskarna kallar det en samtalekupé. Här finns samtalskort, kaffe och till och med livemusik. Folk som annars gömmer sig bakom AirPods börjar plötsligt diskutera barndomsminnen, klimatet och varför fötter alltid somnar i trånga säten.
“Det är viktigt att vi tränar våra sociala muskler”, säger Maria Helgstrand, hjärnan bakom idén till dansk media. Sociala muskler som i Sverige numera mest används för att byta plats på Tinder.
Läs även: Östersjöns flygtrafik i kris – nästan var tredje resa störd
Skulle det funka utan mobilen här
Tänk dig pendeln från Södertälje en mörk novembermorgon. Folk tuggar Friggs riskakor, stirrar i mobilen och låtsas att de inte ser varandra. Plötsligt ropar högtalaren:
“Nästa tåg mot Märsta är ett Offlinetåg. Här gäller ögonkontakt och minst två öppningsrepliker.”
Resultat: panik i hela vagnen, någon hoppar av i Älvsjö, men några modiga börjar prata om favoritpizzerian i Huddinge.
Läs även: Flygbolagen får nya order – bjud på detta!
Ett gympass för relationer
Idén är faktiskt briljant. Sverige har en ensamhetskris och det blir inte bättre av att vi gömmer oss i mobilen. Ett Offlinetåg är som Friskis & Svettis för själen. Istället för spinning får du småprata med en främling om varför SJ:s räkmacka alltid är slut.
Från X2000 till Öresundståg
Om SL vågar är nästa steg givet. Offlinetåg på sträckan Stockholm–Uppsala: 38 minuter av analog small talk. Eller X2000 till Göteborg: tre timmar för att berätta hela din livshistoria för en total främling. Och varför inte Malmö–Köpenhamn. Svenskar och danskar i samma vagn utan wifi. Det vore kulturpolitik på riktigt.
Så kanske är framtidens tåg inte snabbare eller mer digitala. Kanske är de långsammare, varmare och med betydligt mer ögonkontakt. Och ja, vi kommer fortfarande komma försent. Men åtminstone ha någon att klaga med.
Perfect Weekend Guide: Så kan tåget utan mobilen funka i Sverige:
- Pendeln Stockholm–Uppsala: Obligatoriskt att byta nummer innan Knivsta.
- X2000 till Göteborg: Den som somnar först får böta en kanelbulle.
- Tunnelbanan Röda linjen: Vågar du prata med någon mellan Slussen och Mörby?
https://migogkbh.dk/sluk-mobilen-og-kig-op-nyt-s-tog-faar-alle-til-at-snakke-med-hinanden/Källa: MigogKbh, DSB
Läs även: Reser du utan mobil? Då blir det ingen solresa, Perfect Weekend
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
