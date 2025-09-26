Skippa mobilen: här är tåget där du måste prata med främlingar

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Skulle det funka utan mobilen här

Tänk dig pendeln från Södertälje en mörk novembermorgon. Folk tuggar Friggs riskakor, stirrar i mobilen och låtsas att de inte ser varandra. Plötsligt ropar högtalaren:

“Nästa tåg mot Märsta är ett Offlinetåg. Här gäller ögonkontakt och minst två öppningsrepliker.”

Resultat: panik i hela vagnen, någon hoppar av i Älvsjö, men några modiga börjar prata om favoritpizzerian i Huddinge.

Ett gympass för relationer

Idén är faktiskt briljant. Sverige har en ensamhetskris och det blir inte bättre av att vi gömmer oss i mobilen. Ett Offlinetåg är som Friskis & Svettis för själen. Istället för spinning får du småprata med en främling om varför SJ:s räkmacka alltid är slut.

Från X2000 till Öresundståg

Om SL vågar är nästa steg givet. Offlinetåg på sträckan Stockholm–Uppsala: 38 minuter av analog small talk. Eller X2000 till Göteborg: tre timmar för att berätta hela din livshistoria för en total främling. Och varför inte Malmö–Köpenhamn. Svenskar och danskar i samma vagn utan wifi. Det vore kulturpolitik på riktigt.

Så kanske är framtidens tåg inte snabbare eller mer digitala. Kanske är de långsammare, varmare och med betydligt mer ögonkontakt. Och ja, vi kommer fortfarande komma försent. Men åtminstone ha någon att klaga med.

När konduktören ropar “öppna era hjärtan” i stället för “visa biljetten”. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide: Så kan tåget utan mobilen funka i Sverige:

Pendeln Stockholm–Uppsala: Obligatoriskt att byta nummer innan Knivsta. X2000 till Göteborg: Den som somnar först får böta en kanelbulle. Tunnelbanan Röda linjen: Vågar du prata med någon mellan Slussen och Mörby?

