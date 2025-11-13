Resan till semesterparadiset i Asien blir inte riktigt som förr i år. Efter drottningmodern Sirikits bortgång i oktober råder landssorg i Thailand – och det betyder att hela landet sänkt volymen. Flaggor på halv stång, svarta kläder och färre fullmånefester.
Semesterparadiset i landssorg – så påverkas din resa
Ja, till och med i Bangkok märks en ton av stillhet. Men misströsta inte: solen skiner fortfarande, drinkarna serveras och thailändarna ler – bara lite mjukare än vanligt.
“Party softly” – nya resebudordet
Regeringen har infört 90 dagar av officiell sorg fram till den 22 januari 2026. Under denna period väntas befolkningen bära mörka färger och avstå från festligheter. Den som tänkt klä sig i neon, beställa in fyrverkerier och skrika “shots!” på Koh Phangan bör tänka om.
“Respekt i offentliga miljöer är det viktiga – i övrigt fungerar landet som vanligt”, säger Tiyoneh Jah på resebyrån Ticket i ett pressmeddelande. Det betyder att du får dansa, men kanske inte twerka på ett tempeltrappsteg.
Turismen i full blom – trots sorgen
Trots sorgedekretet flockas svenskarna till Thailand. Bokningarna har ökat med 22 procent jämfört med förra året. Bangkok, Phuket och Krabi ligger i topp. Kanske för att vi svenskar älskar kontrasterna: en öl i handen, en munk på gatan och en nation i sorg runt hörnet.
För turister märks landssorgen mest genom att festivaler hålls i “nedtonad form”. Det betyder ungefär: lite färre högtalare, lite fler ljuslyktor. Patong Beach är fortfarande igång – men nu mer som en after work än en ravefest.
Den thailändska sorgen – ordnad, vacker och evig
Queen Sirikit var 93 år och älskad i hela landet. Hon var symbolen för stil, konst och kvinnlig styrka, och hennes död togs emot med tårar snarare än tweets. Thailändarna bär svart, men med grace. Det är ingen ilska, ingen ilska – bara stillhet.
Thailand gör till och med sorgen vacker. Enligt Tourism Authority of Thailand ska “vardagen fortgå som vanligt, men med respekt”. Och resenärer uppmanas att inte “överdriva feststämningen”. En lagom svensk uppmaning, med andra ord.
Så klarar du semestern i sorgens tid
Ta med en svart t-shirt, le vänligt och respektera det som sker. Undvik att lägga upp selfies från någon strandbar med texten “RIP party vibes”. Thailand är just nu en plats för värdig njutning: samma palmer, samma värme, men lite mer tystnad mellan cigalesången.
Och vem vet – kanske är det just denna lugnare version av paradiset vi alla behöver. En vinter utan hets, utan hetsiga barer. Bara du, havet och ett folk som sörjer sin drottning med värdighet.
- Landssorg i Thailand till 22 januari 2026 efter drottningmodern Sirikits död.
- Flaggor på halv stång i 30 dagar, mörka kläder rekommenderas i 90 dagar.
- Turister uppmanas att visa respekt och undvika högljudda nöjen – men semestern fungerar som vanligt.
- Bokningarna till Thailand har ändå ökat med 22 procent enligt Ticket.
Källa: TAT News, Euronews, France24, Times of India, Ticket.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
