Semesterparadiset i landssorg – så påverkas din resa

Turismen i full blom – trots sorgen

Trots sorgedekretet flockas svenskarna till Thailand. Bokningarna har ökat med 22 procent jämfört med förra året. Bangkok, Phuket och Krabi ligger i topp. Kanske för att vi svenskar älskar kontrasterna: en öl i handen, en munk på gatan och en nation i sorg runt hörnet.

För turister märks landssorgen mest genom att festivaler hålls i “nedtonad form”. Det betyder ungefär: lite färre högtalare, lite fler ljuslyktor. Patong Beach är fortfarande igång – men nu mer som en after work än en ravefest.

Thailands drottning Queen Sirikit var 93 år och älskad i hela landet. (Foto: AP)

Den thailändska sorgen – ordnad, vacker och evig

Queen Sirikit var 93 år och älskad i hela landet. Hon var symbolen för stil, konst och kvinnlig styrka, och hennes död togs emot med tårar snarare än tweets. Thailändarna bär svart, men med grace. Det är ingen ilska, ingen ilska – bara stillhet.

Thailand gör till och med sorgen vacker. Enligt Tourism Authority of Thailand ska “vardagen fortgå som vanligt, men med respekt”. Och resenärer uppmanas att inte “överdriva feststämningen”. En lagom svensk uppmaning, med andra ord.

Så klarar du semestern i sorgens tid

Ta med en svart t-shirt, le vänligt och respektera det som sker. Undvik att lägga upp selfies från någon strandbar med texten “RIP party vibes”. Thailand är just nu en plats för värdig njutning: samma palmer, samma värme, men lite mer tystnad mellan cigalesången.

Och vem vet – kanske är det just denna lugnare version av paradiset vi alla behöver. En vinter utan hets, utan hetsiga barer. Bara du, havet och ett folk som sörjer sin drottning med värdighet.

Även under sorg är leendet en del av Thailands själ. (AP Photo/Courtney Bonnell)

Perfect Weekend Guide: sorg i semesterparadisetThailand

Landssorg i Thailand till 22 januari 2026 efter drottningmodern Sirikits död.

Flaggor på halv stång i 30 dagar, mörka kläder rekommenderas i 90 dagar.

Turister uppmanas att visa respekt och undvika högljudda nöjen – men semestern fungerar som vanligt.

Bokningarna till Thailand har ändå ökat med 22 procent enligt Ticket.

Källa: TAT News, Euronews, France24, Times of India, Ticket.