Det finns en grupp svenskar som redan har bestämt sig för sin semester 2026. Inte för att världen känns stabil. Snarare tvärtom. När inflationen biter, räntorna skaver och nyhetsflödet levererar daglig oro blir semestern något man låser tidigt. Inte som lyx. Som strategi.
Semester - ett kontrollprojekt i oroliga tider
I en ny undersökning från Sunweb framträder ett tydligt mönster. Det finns en grupp resenärer som redan har bestämt sig för sommaren 2026. Det handlar framför allt om barnfamiljer, och i synnerhet singelföräldrar, som bokar tidigt trots inflation, räntor och ett nyhetsflöde som knappast inger lugn. För dem är semestern inte en impulsiv belöning efter våren, utan ett projekt som ska säkras i god tid. Inte för att världen känns stabil – utan för att den inte gör det.
Mindre spontanitet, mer struktur
Det här är inte resenärer som sitter och jämför boutiquehotell i Provence i juli. Det handlar snarare om att säkra datum, plats och pris redan i januari. Att veta att något är klart. Något som inte påverkas av nästa räntebesked eller nästa elräkning.
Sunwebs Nordenchef Jan Lockhart formulerar det rakt: ”Planeringen i sig, i kombination med att boka tidigt, är ett sätt att skapa trygghet och något att se fram emot under årets mörkaste månader”.
Semesterdrömmen har blivit ett Excelark. Och det är inte nödvändigtvis något negativt.
Resan som mental försäkring
I tider av ekonomisk osäkerhet fungerar resan allt oftare som ett löfte till sig själv. Ett framtida andrum. Något som redan är betalt, planerat och därmed skyddat från vardagens oförutsägbarhet. Precis som bolånet bands när räntorna stack iväg binds nu även semestern.
Det här är också förklaringen till varför just de tidiga månaderna på året blivit allt viktigare för researrangörerna. Januari är inte längre en väntsal. Det är högsäsong för beslutsamhet.
Grekland vinner, tryggheten också
Att Kreta, Rhodos och Zakynthos toppar Sunwebbs listor är nästan sekundärt. Det verkligt intressanta är varför bokningen sker nu. Inte i maj. Inte när solen faktiskt skiner. Utan mitt i vintern, när behovet av kontroll är som störst.
Semesterresandet har slutat vara impulsivt. Det har blivit rationellt. Och kanske säger det mer om vår tid än om våra resmål.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
