Frankrike med huvudstaden Paris som epicentrum är världens mest besökta land. Hundra miljoner turister om året kan inte ha fel. Eller så kan de ha exakt samma fel allihop. För när fransmännen själva får rösta väljer de inte Paris, Nice eller någon Instagram-optimerad by i Provence.
Fransmännens favorit – inte Paris, inte Provence
Mest läst i kategorin
Hundarna tar över campingen vid Nordsjön
Det finns trender inom campingen man kan fnysa åt. Och så finns det trender man helt enkelt får acceptera. En av dem är att svenskar – och alla andra nordbor – vägrar åka på campingen utan hund. Nu kapitulerar även Tyskland. Den största campingplatsen vid Nordsjön, Campingplatz Schillig, har bestämt sig för att göra något …
Därför fick Schiphol ställa in 3 000 flygningar
Vintern ställer till med problem för flygbolagen – men det är inte kylan ensam som är det stora problemet utan något helt annat. Förra veckan strandsattes tusentals resenärer i norra Finland sedan flygningar på Kittilä flygplats ställts in på grund av vinter och svår kyla, skriver Euronews. Det överraskade många, eftersom Finland är känt för …
Europas nästa stora ö – men fortfarande nästan tom
Azorerna med Europas nästa stora ö Terceira har länge varit en vit fläck på svenskarnas mentala Europakarta. Lite för långt bort. Lite för blött. Lite för mycket vulkan. Men just därför är det nu dags att åka dit, innan alla andra gör det. Travel + Leisure pekar ut ön Terceira som Europas nästa stora escape. …
Därför sitter kabinpersonalen på händerna vid start och landning
Det som kan se ut som en märklig vana är i själva verket en central säkerhetsrutin under flygets mest kritiska ögonblick. För den vana flygresenären är start och landning ofta transportsträckor mellan boarding och arbete, film eller vila. Men i kabinen råder samtidigt full koncentration. Just under dessa minuter befinner sig flygningen i sina mest …
SAS vd: ”Jag har slutat planera” – dementerar rykten om Air France-KLM
Ryktena har cirkulerat ett tag nu. Att SAS vd Anko van der Werff skulle vara på väg vidare, uppåt och söderut, till toppen av Air France-KLM. Ett logiskt steg, menar vissa. Ett naturligt nästa jobb i den europeiska flygkonsolideringen. När Dagens PS Perfect Weekend träffar honom på 39 000 fot är svaret kort, nästan avväpnande. …
De väljer Saint-Antoine-l’Abbaye.
En liten medeltida by i departementet Isère, mellan Lyon och Grenoble. Kullersten, tunga stenhus och en klosteranläggning som ser ut som om den väntar på nästa korståg. Inga Louis Vuitton-butiker. Ingen kö till croissanter för TikTok. Bara Frankrike, som det var tänkt från början.
Medeltid med fungerande vardag
Saint-Antoine-l’Abbaye utsågs till ”Le Village Préféré des Français 2025” i fransk tv. Det säger mer än alla resebilagor i världen. Här finns en monumental abbey, gröna kullar och närhet till Vercors Regional Natural Park. På sommaren fylls byn av musik, teater och marknader under en medeltidsfestival i augusti.
Det låter som något som borde bli outhärdligt. Det blir det inte. Det blir levande.
14 miles bort ligger Pont-en-Royans, känt för sina hus som klamrar sig fast vid klipporna som om de ångrar bygglovet. Åtta miles åt andra hållet ligger Saint-Marcellin, mest känt för sin ost. En mjuk, krämig historia som förklarar varför fransmännen aldrig riktigt stressar.
Kreativitet utan ångest – vad vi kan lära oss av Bhutan, Thailand och Nordkorea
I väst har kreativitet blivit ett prestationskrav, ofta med ångest som bieffekt. I Bhutan ses den som ett sätt att förstå sig själv. I Thailand väntar man
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Ost i världsklass – men inte alltid fransk
Frankrike älskar att berätta att de har världens bästa ost. Det är oftast sant. Men inte alltid. På World Cheese Awards i Bern utsågs 2025 års bästa ost till en lagrad schweizisk Gruyère.
En brittisk domare beskrev smaken som ”fruit-funk” med en antydan av bränt kol. Det låter som en vinrecension från helvetet, men tydligen var det en komplimang. Över 5 200 ostar tävlade. De flesta luktade mer än de smakade, vilket är hela poängen.
Brödkris i baguettens hemland
Samtidigt som UNESCO klassar baguetten som immateriellt kulturarv äter fransmännen allt mindre bröd. Den dagliga promenaden till bageriet håller på att bli historia. President Emmanuel Macron har kallat baguetten ”250 gram magi”. Det är möjligt. Men magi hjälper dåligt mot kolhydratskräck.
Tyskland, som alltid, har löst problemet med systematik. Landet har över 3 200 erkända brödtyper och utsåg Nussbrot till årets bröd 2025. Ingen marknadsföring. Bara ordning och reda.
Det nya livet i gamla byar
Allt fler utlänningar flyttar till landsbygden i Frankrike. Inte för glamour, utan för rimliga priser. Ett amerikanskt par i Dordogne köpte hus för 70 000 euro. Inte rikt. Bara logiskt.
I Italien går Radicondoli längre och erbjuder ekonomiskt stöd till nya invånare. Gamla byar behöver människor mer än turister.
Saint-Antoine-l’Abbaye behöver inget lockbete. Den blev vald ändå. Det är kanske den tydligaste kvalitetsstämpeln som finns.
Hundarna tar över campingen vid Nordsjön
Det finns trender inom campingen man kan fnysa åt. Och så finns det trender man helt enkelt får acceptera. En av dem är att svenskar – och alla andra
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Har ditt flyg varit försenat, överbokat eller inställt under de senaste 3 åren? Som passagerare kan du ha rätt till kompensation vid försenat eller inställt flyg. Se om du har rätt till ersättning och luta dig tillbaka medan Flyghjälp tar hand om den juridiska processen mot flygbolaget och hjälper dig få tillbaka dina pengar.
Senaste nytt
Apple uppmanar hundratals miljoner iPhone-användare: Uppdatera
Ett oväntat beslut från Apple i december har förändrat spelreglerna för iPhone-användare världen över. I vanliga fall ger Apple användarna gott om tid att välja när de vill uppgradera till en ny version av iOS. Men i samband med lanseringen av iOS 26 tog bolaget ett steg som överraskade både experter och konsumenter. Resultatet är …
AI-boomen pressar elnätet – här är konsekvenserna
Men den snabbt växande infrastrukturen sätter allt större press på elnätet, med stigande kostnader och nya politiska konflikter som följd. USA befinner sig mitt i en omfattande expansion av datacenter som ska bära framtidens AI-tjänster. Teknikjättar investerar mångmiljardbelopp i anläggningar som kräver enorma mängder el dygnet runt. Samtidigt är det åldrande elnätet dåligt rustat för …
Musks jätteraffinaderi säkrar litium till amerikanska marknaden
Teslas nya raffinaderi blir ett betydande steg i USA:s resa att säkra den inhemska litiumproduktionen. Det var under årets andra vecka som Elon Musk, via X, berättade att Teslas nya litiumraffinaderi i Texas nu satts igång, något som Oilprice.com var tidiga att rapportera om. Raffinaderiet, som ligger strax utanför den med amerikanska mått mätta blygsamma …
Rekordfå kineser föddes 2025: "Takten i nedgången är slående"
Kinas befolkning minskar dramatiskt för fjärde året i rad trots statliga satsningar för att öka barnafödandet. För ekonomerna skymtar nu stora problem på den kinesiska marknaden. Det är CNBC som rapporterar om den kraftiga minskningen av kinesiska födelsetal under 2025. Enligt Kinas statistikmyndighet föddes cirka 7,9 miljoner barn i fjol – en rejäl minskning jämfört …
Fransmännens favorit – inte Paris, inte Provence
Frankrike med huvudstaden Paris som epicentrum är världens mest besökta land. Hundra miljoner turister om året kan inte ha fel. Eller så kan de ha exakt samma fel allihop. För när fransmännen själva får rösta väljer de inte Paris, Nice eller någon Instagram-optimerad by i Provence. De väljer Saint-Antoine-l’Abbaye. En liten medeltida by i departementet …