Fransmännens favorit – inte Paris, inte Provence

De väljer Saint-Antoine-l’Abbaye.

En liten medeltida by i departementet Isère, mellan Lyon och Grenoble. Kullersten, tunga stenhus och en klosteranläggning som ser ut som om den väntar på nästa korståg. Inga Louis Vuitton-butiker. Ingen kö till croissanter för TikTok. Bara Frankrike, som det var tänkt från början.

Saint-Antoine-l’Abbaye är en liten medeltida by i departementet Isère, mellan Lyon och Grenoble om fransoserna själva får välja. (Foto: Pressbild)

Medeltid med fungerande vardag

Saint-Antoine-l’Abbaye utsågs till ”Le Village Préféré des Français 2025” i fransk tv. Det säger mer än alla resebilagor i världen. Här finns en monumental abbey, gröna kullar och närhet till Vercors Regional Natural Park. På sommaren fylls byn av musik, teater och marknader under en medeltidsfestival i augusti.

Det låter som något som borde bli outhärdligt. Det blir det inte. Det blir levande.

14 miles bort ligger Pont-en-Royans, känt för sina hus som klamrar sig fast vid klipporna som om de ångrar bygglovet. Åtta miles åt andra hållet ligger Saint-Marcellin, mest känt för sin ost. En mjuk, krämig historia som förklarar varför fransmännen aldrig riktigt stressar.

Missa inte Pont-en-Royans när du vill uppleva det riktiga Frankrike. (Foto: Pexels)