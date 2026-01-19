Dagensps.se
Weekend
Resor

Fransmännens favorit – inte Paris, inte Provence

Väldigt många turister åker till Mont-Saint-Michel, men det finns alternativ som lockar finsmakarna. (Foto: Pexels)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Frankrike med huvudstaden Paris som epicentrum är världens mest besökta land. Hundra miljoner turister om året kan inte ha fel. Eller så kan de ha exakt samma fel allihop. För när fransmännen själva får rösta väljer de inte Paris, Nice eller någon Instagram-optimerad by i Provence.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

De väljer Saint-Antoine-l’Abbaye.

En liten medeltida by i departementet Isère, mellan Lyon och Grenoble. Kullersten, tunga stenhus och en klosteranläggning som ser ut som om den väntar på nästa korståg. Inga Louis Vuitton-butiker. Ingen kö till croissanter för TikTok. Bara Frankrike, som det var tänkt från början.

Saint-Antoine-l’Abbaye är en liten medeltida by i departementet Isère, mellan Lyon och Grenoble om fransoserna själva får välja. (Foto: Pressbild)

Medeltid med fungerande vardag

Saint-Antoine-l’Abbaye utsågs till ”Le Village Préféré des Français 2025” i fransk tv. Det säger mer än alla resebilagor i världen. Här finns en monumental abbey, gröna kullar och närhet till Vercors Regional Natural Park. På sommaren fylls byn av musik, teater och marknader under en medeltidsfestival i augusti.

Det låter som något som borde bli outhärdligt. Det blir det inte. Det blir levande.

14 miles bort ligger Pont-en-Royans, känt för sina hus som klamrar sig fast vid klipporna som om de ångrar bygglovet. Åtta miles åt andra hållet ligger Saint-Marcellin, mest känt för sin ost. En mjuk, krämig historia som förklarar varför fransmännen aldrig riktigt stressar.

Kreativitet utan ångest – vad vi kan lära oss av Bhutan, Thailand och Nordkorea

I väst har kreativitet blivit ett prestationskrav, ofta med ångest som bieffekt. I Bhutan ses den som ett sätt att förstå sig själv. I Thailand väntar man
Missa inte Pont-en-Royans när du vill uppleva det riktiga Frankrike. (Foto: Pexels)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Ost i världsklass – men inte alltid fransk

Frankrike älskar att berätta att de har världens bästa ost. Det är oftast sant. Men inte alltid. På World Cheese Awards i Bern utsågs 2025 års bästa ost till en lagrad schweizisk Gruyère.

En brittisk domare beskrev smaken som ”fruit-funk” med en antydan av bränt kol. Det låter som en vinrecension från helvetet, men tydligen var det en komplimang. Över 5 200 ostar tävlade. De flesta luktade mer än de smakade, vilket är hela poängen.

Brödkris i baguettens hemland

Samtidigt som UNESCO klassar baguetten som immateriellt kulturarv äter fransmännen allt mindre bröd. Den dagliga promenaden till bageriet håller på att bli historia. President Emmanuel Macron har kallat baguetten ”250 gram magi”. Det är möjligt. Men magi hjälper dåligt mot kolhydratskräck.

Tyskland, som alltid, har löst problemet med systematik. Landet har över 3 200 erkända brödtyper och utsåg Nussbrot till årets bröd 2025. Ingen marknadsföring. Bara ordning och reda.

Det nya livet i gamla byar

Allt fler utlänningar flyttar till landsbygden i Frankrike. Inte för glamour, utan för rimliga priser. Ett amerikanskt par i Dordogne köpte hus för 70 000 euro. Inte rikt. Bara logiskt.

I Italien går Radicondoli längre och erbjuder ekonomiskt stöd till nya invånare. Gamla byar behöver människor mer än turister.

ANNONS

Saint-Antoine-l’Abbaye behöver inget lockbete. Den blev vald ändå. Det är kanske den tydligaste kvalitetsstämpeln som finns.

Hundarna tar över campingen vid Nordsjön

Det finns trender inom campingen man kan fnysa åt. Och så finns det trender man helt enkelt får acceptera. En av dem är att svenskar – och alla andra
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FrankrikeresorTurism
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Få upp till 6 500 kr i ersättning för försenade eller inställda flyg!
Flyghjalp.se logo

Har ditt flyg varit försenat, överbokat eller inställt under de senaste 3 åren? Som passagerare kan du ha rätt till kompensation vid försenat eller inställt flyg. Se om du har rätt till ersättning och luta dig tillbaka medan Flyghjälp tar hand om den juridiska processen mot flygbolaget och hjälper dig få tillbaka dina pengar.

Beräkna din ersättning här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS