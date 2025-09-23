SAS och Air France-KLM tar ännu ett myrsteg mot framtiden

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Myrstegens logik

Ändå sker det inte över en natt. Europas flygmarknad är ett lapptäcke av nationell stolthet, EU-regler och politiska minoritetsägare som alla vill ha sin del av kakan. Lufthansa köper sig in i ITA, IAG svalt Air Europa, men i Norden får vi nöja oss med ett kodat samarbete här, ett lojalitetsprogram där.

Myrsteg är frustrerande långsamt, men i flygbranschen är de ofta det enda sättet att nå målet.

Konsolidering i slow motion – men med stora konsekvenser. (Foto: Pressbild)

Vad dagens nyhet betyder

Med dagens besked stärker Air France-KLM sin position i Norden utan att behöva betala dyrt för det. SAS får tillgång till en ännu större marknad och blir en mer attraktiv partner i Skandinavien. För resenärerna innebär det smidigare biljetter, fler direktlinjer och poängintjäning över Atlanten.

För Anko van der Werff är det ett kvitto på att strategin håller. Varje nytt codeshare-avtal gör SAS lite mer oumbärligt för SkyTeam, och varje extra USA-linje knyter bolaget närmare Air France-KLM:s stora maskineri.

Slutet på sagan

Slutet på denna historia är ännu inte skrivet. Men om Anko lyckas lotsa SAS hela vägen in i Air France-KLM:s famn, då har han inte bara räddat SAS – han har också positionerat sig själv som en naturlig kronprins i Europas mest ambitiösa flygkoncern.

Källa: Air France-KLM/SAS pressmeddelande 23 september 2025.

