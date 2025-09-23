Dagensps.se
Weekend
Resor

SAS och Air France-KLM tar ännu ett myrsteg mot framtiden

Från Köpenhamn till Kalifornien – nu med Flying Blue-poäng. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

I dag presenterade Air France-KLM och SAS en fördjupning av sitt kommersiella samarbete. På pappret handlar det om fler codeshare-flygningar till USA och att Flying Blue-medlemmar nu kan tjäna poäng på SAS transatlantiska linjer. I praktiken är det ännu ett myrsteg i den konsolidering av Europas flygmarknad som alla talar om men få vågar genomföra fullt ut.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Anko van der Werff tar ännu ett myrsteg mot sin stora dröm. (Foto: Pressbild)

Anko van der Werffs långsiktiga plan

ANNONS

För SAS vd Anko van der Werff är detta mer än bara ett nytt pressmeddelande. Han vet att SAS överlevnad på lång sikt kräver en stark ägare, och drömmen är att integreras fullt ut i Air France-KLM-gruppen. Lyckas han med det kan han själv mycket väl stå på startbanan för att en dag ta över hela Air France-KLM-koncernen.

Att vara den som levererar SAS in i SkyTeam och in i världens största transatlantiska samarbete vore inget annat än en krona på verket för en vd-karriär.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Myrstegens logik

Ändå sker det inte över en natt. Europas flygmarknad är ett lapptäcke av nationell stolthet, EU-regler och politiska minoritetsägare som alla vill ha sin del av kakan. Lufthansa köper sig in i ITA, IAG svalt Air Europa, men i Norden får vi nöja oss med ett kodat samarbete här, ett lojalitetsprogram där.

Myrsteg är frustrerande långsamt, men i flygbranschen är de ofta det enda sättet att nå målet.

Läs även: SAS planerar comeback inom charter, Realtid

Konsolidering i slow motion – men med stora konsekvenser. (Foto: Pressbild)
ANNONS

Vad dagens nyhet betyder

Med dagens besked stärker Air France-KLM sin position i Norden utan att behöva betala dyrt för det. SAS får tillgång till en ännu större marknad och blir en mer attraktiv partner i Skandinavien. För resenärerna innebär det smidigare biljetter, fler direktlinjer och poängintjäning över Atlanten.

För Anko van der Werff är det ett kvitto på att strategin håller. Varje nytt codeshare-avtal gör SAS lite mer oumbärligt för SkyTeam, och varje extra USA-linje knyter bolaget närmare Air France-KLM:s stora maskineri.

Slutet på sagan

Slutet på denna historia är ännu inte skrivet. Men om Anko lyckas lotsa SAS hela vägen in i Air France-KLM:s famn, då har han inte bara räddat SAS – han har också positionerat sig själv som en naturlig kronprins i Europas mest ambitiösa flygkoncern.

Källa: Air France-KLM/SAS pressmeddelande 23 september 2025.

Läs även: Europas mest skrämmande flygplats – från Madeira till Mykonos

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Air FranceFlygFlygbolagSAS
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
 Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS