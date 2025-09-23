I dag presenterade Air France-KLM och SAS en fördjupning av sitt kommersiella samarbete. På pappret handlar det om fler codeshare-flygningar till USA och att Flying Blue-medlemmar nu kan tjäna poäng på SAS transatlantiska linjer. I praktiken är det ännu ett myrsteg i den konsolidering av Europas flygmarknad som alla talar om men få vågar genomföra fullt ut.
SAS och Air France-KLM tar ännu ett myrsteg mot framtiden
Anko van der Werffs långsiktiga plan
För SAS vd Anko van der Werff är detta mer än bara ett nytt pressmeddelande. Han vet att SAS överlevnad på lång sikt kräver en stark ägare, och drömmen är att integreras fullt ut i Air France-KLM-gruppen. Lyckas han med det kan han själv mycket väl stå på startbanan för att en dag ta över hela Air France-KLM-koncernen.
Att vara den som levererar SAS in i SkyTeam och in i världens största transatlantiska samarbete vore inget annat än en krona på verket för en vd-karriär.
Myrstegens logik
Ändå sker det inte över en natt. Europas flygmarknad är ett lapptäcke av nationell stolthet, EU-regler och politiska minoritetsägare som alla vill ha sin del av kakan. Lufthansa köper sig in i ITA, IAG svalt Air Europa, men i Norden får vi nöja oss med ett kodat samarbete här, ett lojalitetsprogram där.
Myrsteg är frustrerande långsamt, men i flygbranschen är de ofta det enda sättet att nå målet.
Vad dagens nyhet betyder
Med dagens besked stärker Air France-KLM sin position i Norden utan att behöva betala dyrt för det. SAS får tillgång till en ännu större marknad och blir en mer attraktiv partner i Skandinavien. För resenärerna innebär det smidigare biljetter, fler direktlinjer och poängintjäning över Atlanten.
För Anko van der Werff är det ett kvitto på att strategin håller. Varje nytt codeshare-avtal gör SAS lite mer oumbärligt för SkyTeam, och varje extra USA-linje knyter bolaget närmare Air France-KLM:s stora maskineri.
Slutet på sagan
Slutet på denna historia är ännu inte skrivet. Men om Anko lyckas lotsa SAS hela vägen in i Air France-KLM:s famn, då har han inte bara räddat SAS – han har också positionerat sig själv som en naturlig kronprins i Europas mest ambitiösa flygkoncern.
Källa: Air France-KLM/SAS pressmeddelande 23 september 2025.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
