Modechefen vill förändra världens mest ikoniska hotellkedja

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

The White Lotus-effekten

Att bli kuliss i The White Lotus är dagens motsvarighet till att få en Michelin-stjärna. Plötsligt vet hela världen vad ditt hotell heter, oavsett om gästerna kommer dit för att checka in eller bara checka in på Instagram. Mandarin Oriental Bangkok fick precis det här lyftet i den tredje säsongen. Resultatet: ökad kulturell relevans och nya målgrupper som kanske inte kan stava till “oriental rug” men gärna drömmer om att ligga vid rätt pool.

ANNONS: Boka mig på Mandarin Oriental Hongkong till bästa priset här.

Svitliv i Bangkok: detaljerna på Mandarin Oriental imponerar alltid. (Foto: Pressbild)

Wellness bortom spabehandlingar

ANNONS

En annan trend Kleitman rider på är wellness. Inte bara i form av spa-menyer med dyra massageoljor, utan i allt från sängkläder och musiklistor till kost och sömnritualer. När världen blir allt mer stressad är hotellens nya uppgift att paketera vila på flaska – eller i alla fall i ett rum med utsikt över Seine. Här märks arvet från Dior, där doften och känslan var lika viktig som själva flaskan.

Läs även: Kastrup drar ifrån – Arlanda halkar efter i nordisk flygkamp

Historiska palats möter futuristiska skyskrapor

Det fina med Mandarin Oriental är att de kan växla mellan två världar. Dels de historiska ikonerna som Hôtel Lutetia i Paris eller Ritz i Madrid, där väggarna andas kulturhistoria. Dels de nya, futuristiska höghusen i Dubai eller Riviera Maya där hållbarhet och samtida konstprojekt driver konceptet framåt. Kombinationen ger kedjan en position som få andra kan matcha – de lyckas vara både klassiska och hypermoderna på samma gång.

Här i Bangkok skrev gäster som Graham Greene och Joseph Conrad sina berättelser.

Varför det här spelar roll för världens mest ikoniska hotellkedja

Hotellbranschen är just nu en av de mest konkurrensutsatta industrierna i världen. Allt fler har råd med fyra stjärnor, vilket betyder att femstjärniga aktörer måste förnya sig för att inte bli museer för äldre miljardärer. Kleitman verkar förstå detta. Hans satsning på kultur och välmående är ett sätt att behålla relevansen, men också att förlänga vistelsen. För vem vill åka hem från en serieinspelning kombinerad med ett wellness-retreat i Paris.

Perfect Weekend Guide: Tre klassiker du måste uppleva

Mandarin Oriental Bangkok – där spa-trenden föddes på 1990-talet och The White Lotus spelades in.

Hôtel Lutetia, Paris – Art Deco-palatset som numera ägs av Mandarin Oriental och lockar med sin Bar Joséphine.

Mandarin Oriental Hongkong – flaggskeppet från 1963 som fortfarande sätter standarden för asiatisk lyx.

ANNONS

ANNONS: Boka mig på Mandarin Oriental Hongkong till bästa priset här.

Läs även: Hit ska du resa om du vill resa billigt i höst



