Modechefen vill förändra världens mest ikoniska hotellkedja

Terrassen på Mandarin Oriental Bangkok, stadens mest klassiska mötesplats. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 21 sep. 2025Publicerad: 21 sep. 2025

Laurent Kleitman gick från Dior till världens mest ikoniska hotellkedja med målet att skriva om lyxens framtid. Som ny vd för Mandarin Oriental vill han flytta fokus från silverkupor och perfekt strukna lakan till popkulturell relevans och holistiskt välmående. Frågan är om världens mest ikoniska hotellkedja nu kan bli både kultserie och retreat i ett.

I rummen på Mandarin Oriental Bangkok möts thailändsk elegans och europeisk precision.

Från Dior till världens mest ikoniska hotellkedja

Laurent Kleitman är en av de där människorna som inte behöver presenteras med sitt cv. Efter tre decennier i toppen av Unilever och LVMH landade han som vd för Mandarin Oriental. Hans senaste jobb var som högsta chef för Parfums Christian Dior – ett varumärke som i princip definierar lyx i parfymform. Att han nu styr över hotellkedjan säger en hel del om hur branschen har förändrats. Lyx handlar inte längre bara om prylar. Det handlar om upplevelser, berättelser och känslan av att vara med i rätt serie, rapporterar Monocle.

Här på Sicilien utspelar sig den andra säsongen av HBO-serien “The White Lotus” (Foto: Unsplash).
The White Lotus-effekten

Att bli kuliss i The White Lotus är dagens motsvarighet till att få en Michelin-stjärna. Plötsligt vet hela världen vad ditt hotell heter, oavsett om gästerna kommer dit för att checka in eller bara checka in på Instagram. Mandarin Oriental Bangkok fick precis det här lyftet i den tredje säsongen. Resultatet: ökad kulturell relevans och nya målgrupper som kanske inte kan stava till “oriental rug” men gärna drömmer om att ligga vid rätt pool.

Svitliv i Bangkok: detaljerna på Mandarin Oriental imponerar alltid. (Foto: Pressbild)

Wellness bortom spabehandlingar

En annan trend Kleitman rider på är wellness. Inte bara i form av spa-menyer med dyra massageoljor, utan i allt från sängkläder och musiklistor till kost och sömnritualer. När världen blir allt mer stressad är hotellens nya uppgift att paketera vila på flaska – eller i alla fall i ett rum med utsikt över Seine. Här märks arvet från Dior, där doften och känslan var lika viktig som själva flaskan.

Läs även: Kastrup drar ifrån – Arlanda halkar efter i nordisk flygkamp

Historiska palats möter futuristiska skyskrapor

Det fina med Mandarin Oriental är att de kan växla mellan två världar. Dels de historiska ikonerna som Hôtel Lutetia i Paris eller Ritz i Madrid, där väggarna andas kulturhistoria. Dels de nya, futuristiska höghusen i Dubai eller Riviera Maya där hållbarhet och samtida konstprojekt driver konceptet framåt. Kombinationen ger kedjan en position som få andra kan matcha – de lyckas vara både klassiska och hypermoderna på samma gång.

Här i Bangkok skrev gäster som Graham Greene och Joseph Conrad sina berättelser.

Varför det här spelar roll för världens mest ikoniska hotellkedja

Hotellbranschen är just nu en av de mest konkurrensutsatta industrierna i världen. Allt fler har råd med fyra stjärnor, vilket betyder att femstjärniga aktörer måste förnya sig för att inte bli museer för äldre miljardärer. Kleitman verkar förstå detta. Hans satsning på kultur och välmående är ett sätt att behålla relevansen, men också att förlänga vistelsen. För vem vill åka hem från en serieinspelning kombinerad med ett wellness-retreat i Paris.

Perfect Weekend Guide: Tre klassiker du måste uppleva

  • Mandarin Oriental Bangkok – där spa-trenden föddes på 1990-talet och The White Lotus spelades in.
  • Hôtel Lutetia, Paris – Art Deco-palatset som numera ägs av Mandarin Oriental och lockar med sin Bar Joséphine.
  • Mandarin Oriental Hongkong – flaggskeppet från 1963 som fortfarande sätter standarden för asiatisk lyx.
Läs även: Hit ska du resa om du vill resa billigt i höst 


Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

